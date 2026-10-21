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Kızılcık Şerbeti’nde Cansu Taşkın krizi! Gold Film’den ayrılık açıklaması

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Kızılcık Şerbeti’nde Cansu Taşkın krizi! Gold Film’den ayrılık açıklaması
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“Kızılcık Şerbeti”nde Billur karakterini canlandıran Cansu Taşkın’ın dizideki hikayesi sona erdi. Taşkın’ın tepkisinin ardından Gold Film, ayrılığın senaryo değişikliği sonrası yapılan düzenlemelerden kaynaklandığını açıkladı.

  • Cansu Taşkın, "Kızılcık Şerbeti" dizisinde Billur karakteriyle yer aldığı hikayesinin sona ermesinin ardından diziden çıkarıldığını fragmanda yer aldığı gün öğrendiğini duyurdu.
  • Yapım şirketi Gold Film, senarist değişikliğinin ardından hikayede düzenlemeye gidildiğini ve Billur karakterinin hikayesinin 143. bölüm itibarıyla sona erdiğini bildirdi.
  • "Kızılcık Şerbeti"nin beşinci sezonunda Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yerine Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler senaryo ekibine dahil oldu.

“Kızılcık Şerbeti”nde Billur karakteriyle kadroya katılan Cansu Taşkın’ın dizideki hikayesi sona erdi. Taşkın, diziden çıkarıldığını fragmanda yer aldığı gün öğrendiğini söyleyerek tepki gösterirken yapım şirketi Gold Film’den de açıklama geldi.

“EKMEĞİMLE OYNANDI” DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Dizinin fragmanında Billur karakteriyle görünen Cansu Taşkın, sosyal medya paylaşımında projeden çıkarıldığını belirtti. Oyuncu, “Ekmeğimle oynandı, Allah’a havale ediyorum” sözleriyle yaşadığı duruma tepki gösterdi. Taşkın, başka bir projeyi geri çevirdiği için de pişmanlık duyduğunu ifade etti.

GOLD FİLM’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Yapım şirketi Gold Film, Taşkın’ın diziden ayrılığına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, senarist değişikliğinin ardından hikayede düzenlemeye gidildiği ve oyuncunun canlandırdığı Billur karakterinin hikayesinin 143. bölüm itibarıyla sona erdiği belirtildi.

DİZİDE SENARİST DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANDI

“Kızılcık Şerbeti”nin beşinci sezonunda senaryo ekibi değişti. Dizinin önceki senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün görevini Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler devraldı. Senaryo değişikliğinin ardından dizideki karakterlerin hikayelerinde de yeni düzenlemeler yapıldı.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCamoka99:

neden çıkardınız lan bu kızı bebek gibi kesin birinin hesabına uymadı ondan

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Haber YorumlarıMUSTAFA SERDAR KIRAN:

Bu dizinin adı kızılcık şerbeti değil, kızılcık sopası olmalı. Halen devam etmesi de dilek olay.

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