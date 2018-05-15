Tekerlekli Sandalyesiyle İsrail'e Kafa Tutan Direnişin Sembol İsmi de Şehit Oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın dünyayı hiçe sayarak aldığı hukuksuz karar, dün onlarca kişinin canı pahasına yerine getirildi. Tel Aviv'deki Amerikan büyükelçiliği, Kudüs'e taşınırken; Gazze'de gösteri yapan en az 59 sivil, İsrail kurşunlarıyla hayatını kaybetti. İsrail'in 2014'te Gazze'ye yönelik saldırılarında bacaklarını kaybeden ve gösterilere tekerlekli sandalyesiyle katılan 29 yaşındaki Fadi Abu Salah da dün İsrail güçlerinin ateşinde hayatını kaybetti. 2700'ü aşkın Filistinlinin yaralandığı katliam sonrası BM Güvenlik Konseyi acil toplantıya çağrıldı.

"PATLAYICI YERLEŞTİRİYORLARDI" YALANI

Uluslararası kamuoyundan yükselen şiddetli tepkilere karşın ABD, Başkan Donald Trump'ın kararıyla, İsrail'deki büyükelçiliğini dün Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdı. Büyükelçiliğe dönüştürülen başkonsolosluk binasında düzenlenen törene ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Trump'ın Beyaz Saray'da görevli kızı Ivanka ve yine Beyaz Saray'da görevli damadı Jared Kushner katıldı.

Kudüs'te çoşkulu kutlamaların yapıldığı sırada, Gazze-İsrail sınırında, tüm dünyanın gözü önünde korkunç bir katliam yaşanıyordu. İsrail'in 70'inci yıldönümüne denk getirilen açılış, burada Filistinliler tarafından protesto edildi. İsrail güçlerinin barışçıl gösterilere silahlı müdahalesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu en az 59 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 700'ü aşkın sivil yaralandı. İsrail ordusu, üç Filistinlinin sınır tel örgüsüne patlayıcı yerleştirmeye çalışırken öldürüldüğü iddiasında bulundu. Öte yandan İsrail, gösterilere 40 bin Filistinlinin katıldığını duyurdu.

KESKİN NİŞANCILAR VURDU

İsrail ateşine sapanlarla taş atarak karşılık veren Filistinliler, lastikleri yakarak keskin nişancıların hedefinden kurtulmaya çalıştı. 14 Mayıs 2018, İsrail'in 2014'teki Gazze saldırısından bu yana bir günde en çok Filistinlinin öldürüldüğü gün olarak tarihin utanç sayfaları arasındaki yerini aldı. Eylemcilerden Bilal Fasayfes (31), "Eğer yarımız ölsek bile umrumuzda değil. Eylemlere devam edeceğiz ki diğer yarımız onuruyla yaşayabilsin" dedi.

Kudüs'teki açılış törenine kızı Ivanka ve damadı Jared Kushner'i gönderen ABD Başkanı Trump, olaylar sürerken sosyal medyadan "İsrail için harika bir gün" mesajını attı.

TRUMP'TAN VİDEO MESAJ

Gazze-İsrail'in sınırının kan gölüne döndüğü sıralarda düzenlenen açılış töreninde ilk konuşmayı, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman yaptı. Trump'ın gönderdiği video mesajı ekrandan verildi. İsrail'in her ülke gibi kendi başkentini belirleme hakkına sahip olduğunu söyleyen Trump, Ortadoğu barış sürecine bağlı kalmayı sürdürdüklerini ifade etti.

NETANYAHU'DAN TEŞEKKÜR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, Trump'a sözünü tutma cesareti gösterdiği için teşekkür etti. Netanyahu, "Kudüs ve İsrail devleti için harika bir gün. Ulusal hafızamıza nesiller boyu kazınacak bir gün" ifadelerini kullandı. Netanyahu, konuşmasını "Kudüs, İsrail'in ebedi ve bölünmez başkentidir" diye tamamladı.

Konuşmaların ardından kurulan sahneye bir müzik grubu çıktı. Solist, gitar ve piyano eşliğinde şarkı söyleyerek katılımcıları eğlendirdi. Kudüs'te eğlence sürerken, İsrail-Gazze sınırından korkunç haberler geliyordu. Her geçen dakika uluslararası ajanslara ölü sayısının arttığı yönünde haberler yansırken, ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan "İsrail için harika bir gün" diye tweet attı.

BMGK'YA ÇAĞRI

Akşam saatlerinde Twitter'dan bir açıklama daha yapan Netanyahu, tepkilere rağmen İsrail'in Filistin'e yönelik eylemlerini sürdüreceğini ifade etti. Bu sıralarda Filistin'in BM Büyükelçisi Riyad Mansur Güvenlik Konseyi'nin acil olarak toplanması çağrısında bulundu, yaşananları Gazze'deki sivillere yönelik vahşi bir saldırı diye niteledi. Hemen ardından Kuveyt de aynı talepte bulundu.

FİLİSTİN LİDERİNDEN SERT MESAJ

Gazze'de yaşanan katliamın ardından konuşan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ülkede üç gün yas ilan etti. Nakbe'nin (Felaket) 70. yıldönümü dolayısıyla genel grev çağrısı yapan Abbas, ABD'nin arabuluculu rolünü kaybettiğini yineleyerek, Trump yönetimince teklif edilen hiçbir barış anlaşmasını kabul etmeyeceklerini vurguladı. Filistin lideri, İsrail'in katliam yaptığını belirterek, uluslararası topluma seslenerek, "İsrail'i durdurun" dedi. ABD'nin Kudüs'te açılan büyükelçiliğini "yeni bir Yahudi yerleşim birimi" olarak nitelendiren Abbas, "Eskiden İsrail'in topraklarımızda Yahudi yerleşim birimi inşa etmesine yardım eden ABD, bugün kendisi topraklarımızda Yahudi yerleşim birimi kurdu" ifadelerini kullandı. Abbas'ın yardımcısı Said Erakat da "Washington artık bir ortak değil, sorunun parçası" dedi.

ONU DA VURDULAR

İsrail'in 2014'te Gazze'ye yönelik saldırılarında bacaklarını kaybeden ve gösterilere tekerlekli sandalyesiyle katılan 29 yaşındaki Fadi Abu Salah dün İsrail güçlerinin ateşinde hayatını kaybetti. Salah'ın cenazesi toprağa verildi.

DÜNYA AYAĞA KALKTI

Gazze'de yaşanan insanlık dramı ve Kudüs'teki elçilik açılışı, uluslararası toplumun sert tepkisiyle karşılandı. Türkiye tek vücut olarak İsrail katliamını lanetledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu tablo karşısında kınamanın yetmeyeceğini vurgulayarak "ortak adım" çağrısında bulundu. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği'nin daha güçlü tavır sergilemesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Uluslararası camianın bu adaletsizliğe, bu hukuksuzluğa karşı dik durması gerekiyor" dedi. Türkiye'nin yanı sıra İtalya, İran, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, ve Mısır'ın da aralarında buluduğu birçok ülke, İsrail'in tutumunu kınadı. Güney Afrika, Tel Aviv Büyükelçisi'ni geri çağırdı.

BM: İSRAİL ATEŞİ KESMELİ

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Ra'ad El Hüseyin, Twitter açıklamasında, "İsrail onlarca kişinin ölümüne yüzlercesinin de yaralanmasına neden olan ateşi kesmeli. Uluslararası toplum insan hakları ihlalleri için sorumlulardan hesap sormalı" ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği komiserlerinden Federica Mogherini de, daha fazla can kaybı yaşanmaması için taraflara itidal çağrısında bulundu. Fransa, "orantısız güç kullanıldığını" belirtirken, Almanya, "Kudüs'ün hem İsrail'in hem Filistin'in başkenti olması şeklinde bir çözüm şart" dedi. İngiltere ve İtalya da "şiddet haberlerinden kaygılıyız" açıklaması yaptı.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor.

Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binasının resmi açılışı dün yapıldı.