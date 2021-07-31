Gazetecilik öğrencisi Azra'dan günlerdir haber alamayan ailesinin yardım çığlığı yürekleri dağladı
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Gazetecilik öğrencisi Azra'dan günlerdir haber alamayan ailesinin yardım çığlığı yürekleri dağladı

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Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Gazetecilik okuyan Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan ailesi günlerdir haber alamıyor. Son olarak Antalya Lara bölgesinde görülen genç kızın ailesi, "Kızımızı canlı kanlı saçının teline zarar gelmeden bulmak istiyoruz. Lütfen bize yardım edin" diyerek sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışıyor.

Antalya Muratpaşa'da yaşayan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan yaklaşık 3 gündür haber alınamıyor.

LARA BÖLGESİNDE GÖRÜLMÜŞ

Son olarak Lara bölgesinde görülen Azra'nın ailesi çaresiz bekleyişini sürdürürken bir yandan da konunun sosyal medyada gündem olması için yardım çağrısında bulundu.

Gazetecilik öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan ailesi günlerdir haber alamıyor

"SAÇININ TELİNE ZARAR GELMEDEN BULMAK İSTİYORUZ"

Haytaoğlu'nun ailesi, "Emniyet telefon sinyaline pazartesi günü bakabiliriz demiş, bu çok geç kızımızı canlı kanlı saçının teline zarar gelmeden bulmak istiyoruz lütfen bize yardım edin" dedi.

Gazetecilik öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan ailesi günlerdir haber alamıyor
Gazetecilik öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan ailesi günlerdir haber alamıyor
Gazetecilik öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan ailesi günlerdir haber alamıyor
Gazetecilik öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan ailesi günlerdir haber alamıyor
Gazetecilik öğrencisi Azra'dan günlerdir haber alamayan ailesinin yardım çığlığı yürekleri dağladı
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Gazetecilik öğrencisi Azra'dan günlerdir haber alamayan ailesinin yardım çığlığı yürekleri dağladı - Haberler
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