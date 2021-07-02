Gayrimenkul Kiralama İhalesi İlanı

ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN GAYRİMENKUL KİRALAMA İHALESİ İLANIBelediyemize ait 61 adet gayrimenkulün kiralanması, 2886 sayılı D. İ. K. 'nun 45. ve 46. maddelerine göre açık artırma yöntemiyle 28. 07. 2021 Çarşamba günü saat 10. 00'da Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.

ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN GAYRİMENKUL KİRALAMA İHALESİ İLANI

Belediyemize ait 61 adet gayrimenkulün kiralanması, 2886 sayılı D. İ. K. 'nun 45. ve 46. maddelerine göre açık artırma yöntemiyle 28. 07. 2021 Çarşamba günü saat 10. 00'da Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.

İhale Tarihi, Saati ve Yeri: 28. 07. 2021 - 10. 00 - Belediye Meclis Toplantı Salonu

İlk ihaleye katılım olmaz ise ilana gerek kalmaksızın 04. 08. 2021 Çarşamba günü aynı yerde saat 10. 00'da kiralama işlemi gerçekleştirilecektir.

İhaleye ait şartname, Ilgın Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde mesai içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girmek isteyenler 100, 00-TL karşılığında ihale şartnamesini alarak doküman alındı belgesini ihale evraklarına ekleyeceklerdir.

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Sıra No

Gayri Menkulün Kodu

Gayrimenkulün Adresi/Mevkii

Gayri Menkulün Miktarı (m2)

Gayri Menkulün Adası

Gayri Menkulün Parseli

Gayrimenkulün Kullanım Amacı

Kira Ödeme Dönemi

Muhammen Bedel (Aylık)

Muhammen Bedel

(Yıllık)

Geçici Teminat

1

0924

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/B-1 (Sol)

38, 00

102

1

Lokanta

Aylık

550, 00

6. 600, 00

594, 00

2

0981

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/K-1

12, 25

102

1

Kamelya Büfe

Aylık

170, 00

2. 040, 00

183, 60

3

0982

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/K-2

12, 25

102

1

Kamelya Büfe

Aylık

170, 00

2. 040, 00

183, 60

4

0983

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/K-3

12, 25

102

1

Kamelya Büfe

Aylık

170, 00

2. 040, 00

183, 60

5

0984

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/K-4

12, 25

102

1

Kamelya Büfe

Aylık

170, 00

2. 040, 00

183, 60

6

0986

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/K-6

12, 25

102

1

Kamelya Büfe

Aylık

170, 00

2. 040, 00

183, 60

7

0987

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/K-7

12, 25

102

1

Kamelya Büfe

Aylık

170, 00

2. 040, 00

183, 60

8

0988

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/K-8

12, 25

102

1

Kamelya Büfe

Aylık

170, 00

2. 040, 00

183, 60

9

0990

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/K-10

12, 25

102

1

Kamelya Büfe

Aylık

170, 00

2. 040, 00

183, 60

10

0936

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-16

11, 40

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

140, 00

1. 680, 00

151, 20

11

0937

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-17

11, 59

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

140, 00

1. 680, 00

151, 20

12

0938

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-18

22, 99

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

240, 00

2. 880, 00

259, 20

13

0939

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-19

22, 99

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

240, 00

2. 880, 00

259, 20

14

0940

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-20

22, 99

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

240, 00

2. 880, 00

259, 20

15

0941

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-21

22, 99

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

240, 00

2. 880, 00

259, 20

16

0942

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-22

11, 40

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

150, 00

1. 800, 00

162, 00

17

0943

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-23

11, 78

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

150, 00

1. 800, 00

162, 00

18

0944

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-24

22, 99

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

240, 00

2. 880, 00

259, 20

19

0945

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-25

22, 99

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

240, 00

2. 880, 00

259, 20

20

0946

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-26

22, 99

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

240, 00

2. 880, 00

259, 20

21

0947

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-27

22, 99

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

240, 00

2. 880, 00

259, 20

22

0948

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-28

11, 40

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

135, 00

1. 620, 00

145, 80

23

0949

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-29

11, 78

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

135, 00

1. 620, 00

145, 80

24

0950

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-30

22, 99

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

240, 00

2. 880, 00

259, 20

25

1103

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-31

22, 99

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

240, 00

2. 880, 00

259, 20

26

1104

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-32

22, 99

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

240, 00

2. 880, 00

259, 20

27

1105

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-33

22, 99

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

240, 00

2. 880, 00

259, 20

28

1106

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-34

14, 42

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

155, 00

1. 860, 00

167, 40

29

1107

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-35

9, 62

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

120, 00

1. 440, 00

129, 60

30

1108

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-36

11, 10

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

130, 00

1. 560, 00

140, 40

31

1109

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-37

12, 08

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

135, 00

1. 620, 00

145, 80

32

1110

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-38

22, 99

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

240, 00

2. 880, 00

259, 20

33

1111

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-39

22, 99

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

240, 00

2. 880, 00

259, 20

34

1112

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-40

22, 99

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

240, 00

2. 880, 00

259, 20

35

1113

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-41

22, 99

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

240, 00

2. 880, 00

259, 20

36

1114

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/A Blok A-42

8, 51

102

1

Büyükbaş Padok

Aylık

110, 00

1. 320, 00

118, 80

37

0951

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-1

21, 21

102

1

Küçükbaş Padok

Aylık

200, 00

2. 400, 00

216, 00

38

0963

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-13

8, 47

102

1

Küçükbaş Padok

Aylık

100, 00

1. 200, 00

108, 00

39

0964

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-14

16, 40

102

1

Küçükbaş Padok

Aylık

150, 00

1. 800, 00

162, 00

40

0965

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-15

16, 40

102

1

Küçükbaş Padok

Aylık

150, 00

1. 800, 00

162, 00

41

0966

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-16

16, 00

102

1

Küçükbaş Padok

Aylık

150, 00

1. 800, 00

162, 00

42

0971

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-21

10, 13

102

1

Küçükbaş Padok

Aylık

110, 00

1. 320, 00

118, 80

43

0972

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-22

17, 43

102

1

Küçükbaş Padok

Aylık

160, 00

1. 920, 00

172, 80

44

0973

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-23

17, 43

102

1

Küçükbaş Padok

Aylık

160, 00

1. 920, 00

172, 80

45

0974

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-24

17, 00

102

1

Küçükbaş Padok

Aylık

160, 00

1. 920, 00

172, 80

46

0979

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-29

9, 02

102

1

Küçükbaş Padok

Aylık

90, 00

1. 080, 00

97, 20

47

0980

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-30

17, 22

102

1

Küçükbaş Padok

Aylık

160, 00

1. 920, 00

172, 80

48

1115

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-31

17, 22

102

1

Küçükbaş Padok

Aylık

160, 00

1. 920, 00

172, 80

49

1116

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-32

16, 80

102

1

Küçükbaş Padok

Aylık

160, 00

1. 920, 00

172, 80

50

1121

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-37

11, 96

102

1

Küçükbaş Padok

Aylık

120, 00

1. 440, 00

129, 60

51

1122

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-38

20, 71

102

1

Küçükbaş Padok

Aylık

200, 00

2. 400, 00

216, 00

52

1123

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-39

20, 71

102

1

Küçükbaş Padok

Aylık

200, 00

2. 400, 00

216, 00

53

1124

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-40

20, 20

102

1

Küçükbaş Padok

Aylık

200, 00

2. 400, 00

216, 00

54

1129

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-45

16, 89

102

1

Küçükbaş Padok

Aylık

160, 00

1. 920, 00

172, 80

55

1130

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-46

16, 40

102

1

Küçükbaş Padok

Aylık

160, 00

1. 920, 00

172, 80

56

1131

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-47

16, 40

102

1

Küçükbaş Padok

Aylık

160, 00

1. 920, 00

172, 80

57

1132

Ucarı Mah. 119004. Sk. No: 7/C Blok B-48

16, 00

102

1

Küçükbaş Padok

Aylık

160, 00

1. 920, 00

172, 80

58

0848

Ilıca Mah. İnönü Cad. B Blok No: 43 Daire: 1 ( Kaplıca Dükkanları)

1 Adet

Dükkan

Aylık

770, 00

9. 240, 00

831, 60

59

0851

Ilıca Mah. İnönü Cad. B Blok No: 43 Daire: 5 ( Kaplıca Dükkanları)

1 Adet

Dükkan

Aylık

580, 00

6. 960, 00

626, 40

60

0849

Ilıca Mah. İnönü Cad. B Blok No: 43 Daire: 16 ( Kaplıca Dükkanları)

1 Adet

Dükkan

Aylık

580, 00

6. 960, 00

626, 40

61

0782

Yukarıçiğil- Yeni Mah. 121373. Sok. Belediye Lojmanı Apt. No: 13 Köyiçi Mevki

1 Adet

272

38

Lojman

Aylık

260, 00

3. 120, 00

280, 80

İSTEKLİLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER

İhaleye katılabilmek için isteklinin Ilgın Belediyesi birimlerine borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı alması gerekmektedir. Şahıslarda TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, Tüzel kişilerde imza sirküsü ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi, İhaleye girmek isteyenler 100, 00-TL karşılığında ihale dokümanı/şartname alarak doküman alındı belgesini ihale evraklarına ekleyecektir. Tebligata yarar ikametgah ilmühaberi. Padokların kiralanması ihalesine katılacaklar, il ve ilçe tarım müdürlüklerinden aldıkları işletme tescil belgesini ihale evraklarına ekleyecektir.

Kaynak: Habermetre