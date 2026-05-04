Süper Lig'e çıkan Amedspor'dan Icardi bombası

Süper Lig’e yükselen Amedspor, yeni sezon öncesi iddialı bir transfer planı üzerinde çalışıyor.

HEDEFTE MAURO ICARDI VAR

Diyarbakır temsilcisinin, Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi’yi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Süper Lig’e güçlü bir giriş yapmayı hedefleyen Amedspor’un, dünya yıldızına yönelmesi dikkat çekti.

İDDİALI KADRO PLANLAMASI

Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olan Amedspor’un, ses getirecek transferlerle kadrosunu güçlendirmek istediği belirtiliyor.