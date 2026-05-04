Çağdaş Atan sevilen diziye konuk oyuncu oldu! Görenler şaştı kaldı

Şu anda kulüpsüz olan teknik direktör Çağdaş Atan, futbol sahalarından sonra bu kez televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıktı.

FUTBOLDAN DİZİ SETİNE

Başarılı teknik adam, TRT’nin sevilen yapımlarından Gönül Dağı dizisine konuk oyuncu olarak katıldı. Futbol kariyeriyle tanınan Atan’ın diziye dahil olması, hem spor hem de televizyon dünyasında dikkat çekti.

SÜRPRİZ ROL MERAK UYANDIRDI

Çağdaş Atan’ın dizide nasıl bir karakteri canlandıracağı ve hikâyeye nasıl dahil olacağı izleyiciler arasında merak konusu oldu. Daha önce futbol sahalarında taktikleriyle ön plana çıkan Atan’ın, oyunculuk performansı da yakından takip ediliyor.

SPOR VE EKRAN DÜNYASI BULUŞTU

Farklı alanlarda kendini denemesiyle gündeme gelen Atan’ın bu hamlesi, spor dünyasından isimlerin televizyon projelerinde yer almasına bir örnek daha ekledi.

DİKKAT ÇEKEN PROJE

Gönül Dağı gibi geniş bir izleyici kitlesine sahip bir dizide yer alması, Çağdaş Atan’ın kariyerinde farklı bir deneyim olarak öne çıktı.