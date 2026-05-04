Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Yükseliş geçici, dezenflasyon sürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, beklentilerin üzerinde gelen nisan enflasyonuyla ilgili olarak "Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz" dedi.

Nisanda enflasyonun aylık yüzde 4,2, yıllık yüzde 32,4 gerçekleştiğini belirten Şimşek, "Hizmetlerde enflasyon geçen yılın aynı dönemine göre 14,3 puan iyileşerek yıllık yüzde 40,3, temel mallarda yüzde 16,5 oldu" ifadelerini kullandı.

ENERJİ VE EMTİA FİYATLATRINA DİKKAT ÇEKTİ

Şimşek, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji ve emtia fiyatlarının kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluştursa da, bu etkileri sınırlamak amacıyla bütçe imkanları çerçevesinde gerekli adımları attıklarını kaydetti.

DEZENFLASYON SÜRECEK

Şimşek, "Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını artıracak politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Şimşek, açıklamasında bu grafiği paylaştı.

Abdullah Karlıdağ
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Savaş devam ettiği sürece enflasyon yükselmeye devam edecek. Bizi anlamaz sanmayın. Bir devalüasyon yapılırsa ohho yandı gülüm.. ne helvasıydı..

Haber Yorumlarıtugba b.:

ziyaaaaaa git artık buralardan mahvolduk mutfaga yiyecek alamaz olduk ziyaaa artık bırak su koltugu

Haber YorumlarıEkkgfzv Yhhfddnnb:

Geçen gün karpuz alım dedim 720 lira tuttu.

Haber YorumlarıSelçuk Karan:

.............. .............. Oldumu

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

