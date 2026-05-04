Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Yükseliş geçici, dezenflasyon sürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, nisan ayı enflasyon rakamlarını değerlendi

Nisanda enflasyonun aylık yüzde 4,2, yıllık yüzde 32,4 gerçekleştiğini belirten Şimşek, "Hizmetlerde enflasyon geçen yılın aynı dönemine göre 14,3 puan iyileşerek yıllık yüzde 40,3, temel mallarda yüzde 16,5 oldu" ifadelerini kullandı.

ENERJİ VE EMTİA FİYATLATRINA DİKKAT ÇEKTİ

Şimşek, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji ve emtia fiyatlarının kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluştursa da, bu etkileri sınırlamak amacıyla bütçe imkanları çerçevesinde gerekli adımları attıklarını kaydetti.

DEZENFLASYON SÜRECEK

Şimşek, "Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını artıracak politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Şimşek, açıklamasında bu grafiği paylaştı.