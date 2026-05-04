Zuhal Böcek’in ifadesi çok tartışılacak

Dijital materyal incelemesinde yer alan mesajlarında Gökhan Böcek’in “belediye araçlarıyla kokain taşıdığını, ihalelerden aldığı yüzde 10’luk komisyonlarla hayatını idame ettirdiğini ve boşandığı eşi için 75 milyon TL akladığını” iddia eden Zuhal Böcek, sorguda bu beyanından vaz geçerek, "Gökhan’ı korkutmak için uydurdum!" açıklamasını yaptı.

"EZİK" DEDİĞİ EŞİNİN SERVETİNİ LİSTELEMİŞ

Zuhal Böcek ifadesi boyunca eşi Gökhan Böcek’in gelir kaynaklarını ve iş ilişkilerini bilmediğini ileri sürdü. Ancak telefonunda yapılan dijital materyal incelemesinde; eşine ait tüm gayrimenkullerin, araçların ve alınan takıların fiyatlarıyla birlikte listelendiği notlar bulundu.

Zuhal Böcek, "Varlıklı bir aileden geliyor" dediği eşinin, “belediye ihalelerinden komisyon aldığı”na dair bizzat kendisinin yazdığı mesajları ise "bir arsa meselesiydi" diyerek yanıtladı.

Telefon incelemesinde eşine yönelik "Yüzde 10 ile geçinen ezik" ifadesini kullanan Zuhal Böcek, bu sözü bir arsa anlaşmazlığı nedeniyle söylediğini iddia etti.

“ABLA" HESABINDAN GELEN MİLYONLAR

Zuhal Böcek’in ifadesindeki en dikkat çekici noktalardan biri, kaynağı belirsiz milyonlarca liralık para trafiğini "abla" ve "anne"sinin birikimlerine dayandırarak açıklamaya çalışması oldu. Böcek, evvelce kendisine ait olan evi ablasına 15 milyon TL’ye sattığını, ablasının ise yurt dışında biriktirdiği paralarla kendisine toplamda 22,5 milyon TL gönderdiğini savundu. Böcek, ablasının daire için ödediği tutarı göndermek için satın aldığı lüks konutu, oğlunun üzerine yapmasını şart koştuğunu da söyledi.

Zuhal Böcek, savcılık sorgusunda hesabına gelen paraların hangi hesaplardan geldiğini bilmediğini söyleyerek, mülk alımlarındaki nakit akışının izini yok saydı. Savcılığın, özellikle Zuhal Böcek’in 4+1 lüks dairesini 3.5 milyon TL gibi, bölge emsallerinin (1+1 daireler 5.3 milyon TL) çok ama çok altında bir rakama satın aldığını iddia etmesi, "kayıt dışı para trafiği" şüphelerini güçlendirdi.

Hesabına kuyumculardan gelen yüksek meblağlı paraları "biriktirdiğim altınları bozdurdum" diye açıklayan Zuhal Böcek, eşinin şoförü Onur Nasuh üzerinden gelen paralar için de "Eşim benim hesabıma göndertmiş olabilir" dedi.

HAYALİ İSTİHDAM VE YABANCI DİL KILIFI

Zuhal Böcek, hiç çalışmadığı bir şirkette sigortalı gösterilmesiyle ilgili SGK tarafından yürütülen soruşturmayı da savcılık ifadesinde kabul etti. "Gökhan’dan karşılıksız bir şey istemediğim için yabancı dilimle satış temsilciliği yaptım" diyen Zuhal Böcek’in, hangi gayrimenkulü kime sattığına dair hiçbir somut veri sunamaması dikkat çekti.

KAMU ARACIYLA YASAKLI MADDE TAŞIMA MESAJINA “KORKUTMA” SAVUNMASI

İfadenin en can alıcı noktalarından biri, Zuhal Böcek’in kendi sağlık durumu ve bağımlılık testiyle ilgili beyanları oldu. Hakkındaki Adli Tıp raporunda uyuşturucu kullandığı kesinleşmiş olmasına rağmen Böcek, sorgusunda hayatı boyunca hiç uyuşturucu madde kullanmadığını, hatta alkol dahi tüketmediğini söyledi.

Bu rapora itiraz ettiklerini belirten yetinen Zuhal Böcek, ilk olarak eşi Gökhan Böcek’in uyuşturucu kullandığından haberdar olmadığını da söyledi. Ancak hemen ardından gelen beyanında ise eşinin cüzdanında gördüğü "beyaz toz kalıntıları" üzerine uyuşturucu kullandığından şüphelendiğini ve bu sebeple cüzdanını karıştırmaya başladığını söyledi. Zuhal Böcek’in, telefonundan çıkan "Belediye arabalarıyla nasıl kokain taşıdığına kadar bekle sen" şeklindeki mesajı da kanıtlar arasına girdi. Ancak Böcek, bu mesajı "eşini korkutmak için" uydurduğunu, aslında böyle bir şeye şahit olmadığını savundu.

4 MİLYON DOLARLIK “ZİNA SENEDİ” İMZALATMIŞ

Zuhal Böcek’in ifadesindeki en sarsıcı bölümlerden biri de Gökhan Böcek ile olan ilişkisinin başlangıcı ve sonrasıyla ilgili açıklamaları oldu. Gökhan Böcek ile tanıştığında şahsın evli olduğunu, birlikteliklerinin bu süreçte başladığını ve hatta evlilik dışı hamile kaldığını belirten Zuhal Böcek, resmi nikahlarından yalnızca bir hafta sonra doğum yaptığını beyan etti.

Böcek, Gökhan Böcek’in kendisini eski eşi Zeynep Kerimoğlu ile aldatmaya devam ettiğini öne sürerek, bu sebeple boşanma davası açtığını söyledi. Zuhal Böcek, eşinin kendisini bir daha aldatmaması (zina yapmaması) şartına karşılık Gökhan Böcek’e 4 milyon dolarlık bir senet imzalattığını, bu senedin görüntülerini de telefonunda sakladığını açıkladı.

YARGI MENSUBUNDAN "DANIŞMANLIK" HİZMETİ

Zuhal Böcek’in ifadede yer alan bir diğer tartışmalı konu ise Gökhan Böcek’in Antalya’daki yargı mensuplarıyla kurduğu temas oldu. Dijital materyallerde adı geçen "Gürkan" isimli kişinin Antalya Başsavcı Vekili Gürkan Kütük olduğunu belirten Zuhal Böcek, yeğeninin adli bir olayı için bu isimden "danışmanlık" aldıklarını beyan etti.

