GATA HABERLERİ
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Gata Haberleri

Gata haber, Gata son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Gata: Uzmandan 'yanıltıcı negatiflik' uyarısıGata - Bugün

Uzmandan 'yanıltıcı negatiflik' uyarısı

Gata: 'En fazla iki ay yaşar, çok umutlu olmayın' demişlerdi... 'Nasıl bakacağımı kimsenin bilmediği kızım, şimdi 30 yaşında'Gata - Bugün

'En fazla iki ay yaşar, çok umutlu olmayın' demişlerdi... 'Nasıl bakacağımı kimsenin bilmediği kızım, şimdi 30 yaşında'

Gata: 18 yıl önceki dileği şimdi gerçekleşti! Hafızası silinen kızından hayalini kurduğu Anneler Günü kutlamasını aldıGata - Dün

18 yıl önceki dileği şimdi gerçekleşti! Hafızası silinen kızından hayalini kurduğu Anneler Günü kutlamasını aldı

Gata - 07.05.2021
FETÖ itirafçısı doktordan taciz suçlaması
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Ç.U, örgüt hakkında bildiklerini anlattı.
Gata - 05.05.2021
Kastamonu Valisi Avni Çakır, Taşköprü ilçesini ziyaret etti
Çakır, Kaymakam Çağlar Partal ve Belediye Başkanı Abdullah Çatal ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonda yaralanan ve Ankara GATA'da tedavi altına alınan Taşköprülü Uzman Çavuş Murat Nar'ın ailesini de ziyaret etti.
Gata: KASTAMONU - Bir kentin 'Sabiha ebesi' 87 yaşında anılarıyla yaşıyorGata - 04.05.2021

KASTAMONU - Bir kentin "Sabiha ebesi" 87 yaşında anılarıyla yaşıyor

Gata: Onur Hamzaoğlu kimdir? Onur Hamzaoğlu kaç yaşında, nereli?Gata - 04.05.2021

Onur Hamzaoğlu kimdir? Onur Hamzaoğlu kaç yaşında, nereli?

Gata - 02.05.2021
Haftanın tarihine bakış
2015- 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, tedavi gördüğü GATA'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle 98 yaşında hayatını kaybetti.
Gata: Son dakika haberleri! Adanalı şehit son yolculuğuna uğurlanıyorGata - 01.05.2021

Son dakika haberleri! Adanalı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor

Gata: Son dakika! Saldırıda yaralanan uzman çavuş tedavi gördüğü hastanede şehit olduGata - 30.04.2021

Son dakika! Saldırıda yaralanan uzman çavuş tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

18 yıl önceki dileği şimdi gerçekleşti! Hafızası silinen kızından hayalini kurduğu Anneler Günü kutlamasını aldı
Gata: Şehit annesinden yürek yakan feryatGata - 30.04.2021

Şehit annesinden yürek yakan feryat

Gata: Koronavirüse karşı 'alkol' ve 'sigara' uyarısıGata - 30.04.2021

Koronavirüse karşı 'alkol' ve 'sigara' uyarısı

Gata: Covid-19 tanılarının yüzde 95'i İngiltere mutasyonuGata - 30.04.2021

Covid-19 tanılarının yüzde 95'i İngiltere mutasyonu

Gata: Türkiye'ye de yayılan Hint varyantının belirtilerini sayan uzman isim: 2 ay sonra vakalarda patlama yaşanabilirGata - 30.04.2021

Türkiye'ye de yayılan Hint varyantının belirtilerini sayan uzman isim: 2 ay sonra vakalarda patlama yaşanabilir

Gata: Söylemezsem Olmaz konuğu Ali Şahin kimdir? Dermatoloji Uzmanı Ali Şahin kaç yaşında eğitimi nedir?Gata - 27.04.2021

Söylemezsem Olmaz konuğu Ali Şahin kimdir? Dermatoloji Uzmanı Ali Şahin kaç yaşında eğitimi nedir?

Gata: 2 haftalık kısmi kapanma yarın bitiyor ama tablo hala karanlık! İşte bilim insanlarının yeni tedbir önerileriGata - 25.04.2021

2 haftalık kısmi kapanma yarın bitiyor ama tablo hala karanlık! İşte bilim insanlarının yeni tedbir önerileri

Gata: Film gibi hikaye! Hafızası silinen kızına her şeyi yeniden öğrettiGata - 24.04.2021

Film gibi hikaye! Hafızası silinen kızına her şeyi yeniden öğretti

Gata: Necdet Üruğ kimdir? 19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ hastalığı neydi, neden vefat etti? Hayatı ve biyografisi!Gata - 18.04.2021

Necdet Üruğ kimdir? 19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ hastalığı neydi, neden vefat etti? Hayatı ve biyografisi!

Gata: Son Dakika! 19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ hayatını kaybettiGata - 18.04.2021

Son Dakika! 19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ hayatını kaybetti

Gata: JANDARMADAN FETÖ PDY OPERASYONU 47 GÖZALTIGata - 13.04.2021

JANDARMADAN FETÖ PDY OPERASYONU 47 GÖZALTI

Gata: JANDARMADAN FETÖ PDY OPERASYONU 47 GÖZALTIGata - 13.04.2021

JANDARMADAN FETÖ PDY OPERASYONU 47 GÖZALTI

Gata: ANKARA 'Burun akıntısı ile başvuranların yüzde 80'inin testi negatif'Gata - 11.04.2021

ANKARA 'Burun akıntısı ile başvuranların yüzde 80'inin testi negatif'

Gata: Keçiören Belediye Başkanı Altınok'a hastanelerden teşekkürGata - 10.04.2021

Keçiören Belediye Başkanı Altınok'a hastanelerden teşekkür

Gata: ANKARA 'Vakalar 15 Nisan'dan itibaren düşecektir'Gata - 09.04.2021

ANKARA 'Vakalar 15 Nisan'dan itibaren düşecektir'

Gata: Son dakika haberi... Ankara İl Sağlık Müdürü: Yoğun bakım doluluk oranımız, yüzde 63Gata - 06.04.2021

Son dakika haberi... Ankara İl Sağlık Müdürü: Yoğun bakım doluluk oranımız, yüzde 63

Gata: ANKARA '4'üncü pikin olacağını düşünmüyorum'Gata - 05.04.2021

ANKARA '4'üncü pikin olacağını düşünmüyorum'

Gata: 'Sprey aşının kaç doz ve kimlere uygulanacağı Faz 2'de belli olur'Gata - 03.04.2021

'Sprey aşının kaç doz ve kimlere uygulanacağı Faz 2'de belli olur'

Gata: Biontech'in koruyuculuğu Sinovac'a göre yüzde 10 fazlaGata - 02.04.2021

Biontech'in koruyuculuğu Sinovac'a göre yüzde 10 fazla

Gata: ANKARA-'Covid-19'a yakalananlarda epilepsi nöbeti görülüyor'Gata - 30.03.2021

ANKARA-'Covid-19'a yakalananlarda epilepsi nöbeti görülüyor'

Gata - 28.03.2021
Son dakika haberi! Emlakçıyı öldüren eski uzman çavuş, saklandığı evde yakalandı
Edinilen son dakika gelişmesine göre ANKARA'da sokak ortasında tartıştığı emlakçı Akın Ç.'yi tabancayla ile vurarak öldüren eski uzman çavuş Ercan D., saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.
Gata: Son dakika haberleri! Borç-alacak kavgasında 6 merminin isabet ettiği kişi öldüGata - 25.03.2021

Son dakika haberleri! Borç-alacak kavgasında 6 merminin isabet ettiği kişi öldü

Gata: 'Yazı rahat geçireceğiz'Gata - 23.03.2021

'Yazı rahat geçireceğiz'

Gata: ERZURUM Titanyumdan kafatası yapılan gazi: Gerçek ödülü kafamda taşıyorumGata - 19.03.2021

ERZURUM Titanyumdan kafatası yapılan gazi: Gerçek ödülü kafamda taşıyorum

Gata - 19.03.2021
GATA'da Gazi ve İç Güvenlik Yararlıları Kliniği hizmete açıldı
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Gazi ve İç Güvenlik Yaralıları Kliniği açılışı gerçekleştirildi.
Gata: GATA'da Gazi ve İç Güvenlik Yararlıları Kliniği hizmete açıldıGata - 18.03.2021

GATA'da Gazi ve İç Güvenlik Yararlıları Kliniği hizmete açıldı

Gata: 'Aşıdan sonra antikor testi gereksiz bir uygulama'Gata - 18.03.2021

'Aşıdan sonra antikor testi gereksiz bir uygulama'

Gata: Son dakika: 'Covid-19'da, mevsimsel grip mutasyonlarına olumlu kayışlar başladı'Gata - 17.03.2021

Son dakika: 'Covid-19'da, mevsimsel grip mutasyonlarına olumlu kayışlar başladı'

Gata: Şehidin adı okul kütüphanesinde yaşayacakGata - 16.03.2021

Şehidin adı okul kütüphanesinde yaşayacak

Gata: Başkent'te 14 Mart Tıp Bayramı Sergisi açıldıGata - 12.03.2021

Başkent'te 14 Mart Tıp Bayramı Sergisi açıldı

Gata: Hakan Taşıyan'dan haber var... Böbrek nakli bugün yapılacak!Gata - 12.03.2021

Hakan Taşıyan'dan haber var... Böbrek nakli bugün yapılacak!

Gata - 11.03.2021
Son dakika haberi | Karnındaki şişlik sebebiyle gittiği hastanede vücudundan 7,5 kiloluk kitle çıkarıldı
Gelen son dakika haberine göre Karın bölgesinde şişlik, yorgunluk gibi şikayetlerle hastaneye başvuran Şerife Çöl, vücudunda tespit edilen 7,5 kilogram ağırlığındaki kitlenin ameliyatla alınmasının ardından sağlığına kavuştu.
Gata - 11.03.2021
TSYD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Uçar vefat etti
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kaybetti.
Gata: Hakan Taşıyan kimdir? Hakan Taşıyan kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Hakan Taşıyan hastalığı nedir?Gata - 10.03.2021

Hakan Taşıyan kimdir? Hakan Taşıyan kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Hakan Taşıyan hastalığı nedir?

Gata: Böbrek nakli için iki ameliyata giren Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu iyiye gidiyorGata - 10.03.2021

Böbrek nakli için iki ameliyata giren Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor

Gata: Hakan Taşıyan'dan güzel haberGata - 10.03.2021

Hakan Taşıyan'dan güzel haber

Gata: 'Mart sonunda vaka sayıları 20 binleri bulabilir'Gata - 10.03.2021

'Mart sonunda vaka sayıları 20 binleri bulabilir'

Gata: ANKARA-Ankara'da vaka sayısında korkutan artışGata - 09.03.2021

ANKARA-Ankara'da vaka sayısında korkutan artış

Gata: Son dakika haberleri | Vefanın adı şehit Osman Erbaş PaşaGata - 07.03.2021

Son dakika haberleri | Vefanın adı şehit Osman Erbaş Paşa

Gata: Son dakika haber | ANKARA-Koronavirüs hastalarında yüzde 30 oranında baş ağrısı tespit edildiGata - 06.03.2021

Son dakika haber | ANKARA-Koronavirüs hastalarında yüzde 30 oranında baş ağrısı tespit edildi

Gata: 4 aydır nakil bekleyen Hakan Taşıyan için uygun donör bulunduGata - 05.03.2021

4 aydır nakil bekleyen Hakan Taşıyan için uygun donör bulundu

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Şu an buradasınız: Gata Haberleri | Gata Haber - Haberler - Gata haberleri, son dakika gata haber ve gelişmeleri burada. Uzmandan 'yanıltıcı negatiflik' uyarısı.
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