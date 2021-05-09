GATA HABERLERİ

Gata - 05.05.2021

Çakır, Kaymakam Çağlar Partal ve Belediye Başkanı Abdullah Çatal ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonda yaralanan ve Ankara GATA'da tedavi altına alınan Taşköprülü Uzman Çavuş Murat Nar'ın ailesini de ziyaret etti.