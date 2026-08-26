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Gülhane'de hijyen iddiasına soruşturma

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Sağlık Bakanlığı, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki hijyen şartlarına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından soruşturma başlattı.

Sağlık Bakanlığı, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hijyen şartlarına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından soruşturma başlattı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; bir hasta yakınının hastanenin hijyen şartlarıyla ilgili sosyal medyada paylaştığı görüntülerde yer alan iddialarla ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla müfettiş görevlendirildi. İddialarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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