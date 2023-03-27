Otel enkazından yaralı kurtarılan rehber, 49 günlük yaşam savaşını kaybetti

ADIYAMAN'da Isias Otel enkazındaki 43 kişilik rehber ekibinden yaralı kurtarılan ve Ankara GATA'da tedavi altındaki Ömer Faruk Alioğlu, 49 günlük yaşam savaşını kaybetti. 43 kişilik ekipten 1'i şoför, 31'i rehber toplam vefat eden sayısı 32'ye yükseldi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin en çok etkilediği illerden Adıyaman'da yıkılan Isias Hotel'in enkazında, Türkiye Rehberler Birliği'nin (TÜREB) bölgedeki uygulama eğitimine katılan 1'i kaptan 43 kişilik rehber grubu ve KKTC'den voleybolcu öğrenciler, öğretmenleri ve velileri de bulunuyordu. Enkazda günler süren arama kurtarma çalışmalarında birçok rehberin cansız bedenine ulaşılırken, bazıları da yaralı veya sağ kurtarıldı. Enkaz çalışmaları tamamlandıktan sonra 43 kişilik rehber grubundan 1'i kaptan şoför, 30'u rehber 31'i hayatını kaybederken, 12 rehber yaralı kurtarıldı.

Adıyaman'da yaşanan acı olay sonrası TÜREB, Türkiye genelindeki tüm otellerin yapı güvenliğinin denetimi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili birimleri ile TÜROB, TÜROFED, TÜRSAB, TMMOB ve Türkiye Belediyeler Birliği'ne yazı gönderdi. Yazıda, "Meslektaşlarımızın görevini icra ederken otellerde konaklamak zorunda olması ve önümüzdeki dönemlerde yapılması planlanan uygulama eğitim gezilerinde konaklanacak otellerin güvenli inşa edilip edilmediğin bilinmesi, turist rehberlerinin ve turistlerin can güvenliği açısından ve ülke turizmi açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle, otellerin yapı güvenliğinin ivedilikle denetlenmesi, uygun olan ve olmayan otellerin birliğimiz ve kamuoyu ile paylaşılması konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili birimleri, TÜROB, TÜROFED, TÜRSAB, TMMOB ve Türkiye Belediyeler Birliği'ne yazı yazılarak çalışmalar başlatılmıştır" denildi.