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İlk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi

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TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan, Trendyol 1. Lig'deki Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçını anlattığı canlı yayın esnasında kalp krizi geçirdi. Kalp masajıyla hayata döndürülen Arıkan, hemen hastaneye kaldırıldı. GATA Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve yoğun bakıma kaldırılan ünlü spikerin durumu ciddiyetini koruyor.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında oynanan Ankara Keçiörengücü - Sakarya spor maçını anlatan TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan, maç sırasında canlı yayında kalp krizi geçirerek fenalaştı.

KALP MASAJI HAYATA DÖNDÜRDÜ

Maçın son dakikalarında fenalaşarak bilincini kaybeden Erdoğan Arıkan, hemen hastaneye kaldırıldı. Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi'nde tedavi altına alınan spikerin durumunun hala ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Ayrıca, TRT Spor ekranlarında uzun yıllardır görev yapan Arıkan'ın, saha içinde yapılan kalp masajıyla hayata döndüğü belirtildi.

TRT SPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ: YOĞUN BAKIMDA

TRT Spor, ünlü spikerin yoğun bakıma alındığını duyurdu. Kanaldan yapılan açıklamada "Spikerimiz Erdoğan Arıkan, bugün Keçiörengücü-Sakarya spor maçının ardından rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Kendisi şu an yoğun bakımda ve tedavisi devam etmektedir. Değerli spikerimize acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Erdoğan Arıkan" ifadelerine yer verildi.

ERDOĞAN ARIKAN KİMDİR?

1963 yılında Sakarya'da doğan Erdoğan Arıkan, Türk spor medyasının sevilen ve tanınan isimlerinden biridir. Çocukluk yıllarını Gölcük, Kocaeli'de geçiren Arıkan, lise eğitimini tamamladıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 1989 yılında TRT'nin açtığı sınavları kazanarak medya kariyerine başlayan Arıkan, TRT Diyarbakır Radyosu'nda göreve başladı. Ardından spor spikerliği alanına yönelen Arıkan, dünya çapında büyük organizasyonlarda sunuculuk yaptı. Şimdiye kadar 6 Dünya Kupası, 5 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 3 Olimpiyat Oyunları'nda spikerlik yapan Arıkan, TRT Spor'un vazgeçilmez simalarından biri.

İlk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Çok geçmiş olsun. Çok üzüldüm. Umarım tez zamanda sağlığına kavuşur.

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Haber YorumlarıAtes Görel:

geçmiş olsun

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Haber YorumlarıBURSA gamer:

ÇOK BEYEFENDİ KALİTELİ BİR İNSANDOR ALLAH ACİL ŞİFALAR VERSİN

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Haber YorumlarıYılmaz Olduk:

allah şifa versin çok geçmiş olsun

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Haber YorumlarıOrhan Azar:

rabbim acil şifalar versin göründüğü kadarıyla çok efendi adamdı

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Haber YorumlarıA B:

Son günlerde nede çok arttı kalp krizleri artık bilimsel bir araştırma lazım kamuoyu merakla bekliyor.

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Haber YorumlarıFA null:

geçmiş olsun üzdü

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

içki bandrolü haramsa trt bandrolüde haramdır birinde Allahın rızası yoktur ötekinde kulun rızası yoktur devlet vatandaşından vergisini alıyorsa vatandaştan daha başka isim altında para talep etmeye halkı bu şekil soymaya hakkı yoktur

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Haber YorumlarıSelim Güler:

Allah sifa versin tez zamanda iyilesir insallah .Cok iyi bir Sipiker ses tonuyla mükemmel anlatimi var

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Haber YorumlarıNediyonDegisik:

Hayata geri donse bile eskisi gibi sagligina kavusamaz. ya beyne pihti atar veya beyin hasari olusur veya farkli septomlar. o isi de yapamaz artik. gecmis olsun umarim kimse boyle birseyle karsilasmaz

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