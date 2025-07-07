Milli Savunma Bakanı Güler, Metan Gazından Zehirlenen Askerleri Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Güler, Metan Gazından Zehirlenen Askerleri Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenen ve Ankara'ya sevk edilen askerleri GATA'da ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenen ve tedavileri için Ankara'ya sevk edilen askerleri hastanede ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenerek Ankara'ya sevk edilen ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavileri süren askerlere ziyarette bulundu.

Ziyarette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Bakan Yardımcısı Musa Heybet de yer aldı.

Bakan Güler ve beraberindekiler, doktorlardan askerlerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Tedavi gören askerler ve aileleriyle sohbet eden Güler, geçmiş olsun dileklerini sundu.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
Metan gazından şehit düşen askerleri madenciler çıkardı

Şehitlerimizle ilgili kahreden detay! Gece yarısı özel ekip getirilmiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırkpınar'da karşılaşan Ağıralioğlu ve İnce güreşe tutuştu

Er Meydanı'nda karşılaşan siyasetin 2 önemli ismi güreşe tutuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.