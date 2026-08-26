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GATA hijyen iddialarına soruşturma

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SAĞLIK Bakanlığı, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki (GATA) hijyen koşullarına ilişkin sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

SAĞLIK Bakanlığı, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki (GATA) hijyen koşullarına ilişkin sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Ankara'da bir vatandaş, hastalanan anneannesini Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Vatandaşın hastanedeki hijyen koşullarına tepki göstererek çektiği video sanal medya üzerinde paylaşıldı. Bunun üzerine Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla hastaneyle ilgili iddialara ilişkin soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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