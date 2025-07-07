Bakan Göktaş, Metan Gazından Zehirlenen Askerleri Ziyaret Etti

Bakan Göktaş, Metan Gazından Zehirlenen Askerleri Ziyaret Etti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenen askerleri GATA'da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenen ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi gören askerleri ziyaret etti.

Bakan Göktaş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenerek Ankara'ya sevk edilen askerleri hastanede ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Tedavi gören askerler ve aileleriyle görüşen Göktaş, geçmiş olsun dileklerini ileterek, acil şifalar diledi. Ülke savunmasında canlarını ortaya koyarak görev yapan tüm güvenlik görevlilerinin devlet ve millet olarak her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Göktaş, tedavileri devam eden askerlerin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ettiğini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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