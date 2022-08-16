Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı 3. Sayfa Haberleri Bolu'da, hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Nurettin Altunyurt (68) askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Bolu'da, hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Nurettin Altunyurt (68) askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Mengen ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Nurettin Altunyurt, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de hayatını kaybetti. Bolu'ya getirilen Altunyurt'un cenazesi, Mengen ilçesine bağlı Karaşeyhler köyünde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle toprağa verildi. - BOLU İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mengen Kıbrıs Gata Bolu 3. Sayfa Haberler

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