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Tokat'ta bağ evinde patlama: Yaralanan jandarma personeli GATA'ya sevk edildi

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Tokat'ın Erbaa ilçesindeki bir bağ evinde yaşanan patlamada yaralanan Jandarma personeli B. M., GATA'ya sevk edildi. Olayda B.M'nin 3 uzvunu kaybettiği belirtildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesindeki bir bağ evinde yaşanan patlamada yaralanan Jandarma personeli B. M., GATA'ya sevk edildi.

19 Mayıs pazar günü Tokat'ın Erbaa ilçesi Hürmüzlü Mahallesindeki bir bağ evindeki ihbara giderek yaralanan 5 jandarma personelinden B. M., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavisi yapılan asker, jandarmaya ait helikopter ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine (GATA) sevk edildi. B.M'nin yaşanan olayda 3 uzvunu kaybettiği öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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