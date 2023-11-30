Yankı Bağcıoğlu: "Gata ve Diğer Askeri Hastanelerin, Geçmiş Dönemdeki Uygulamalardan Alınan Dersler ve Tecrübeler Çerçevesinde Yeniden Aktive...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, terörle mücadelede yaralı askeri personelin tıbbi ihtiyaçları için sağlık sisteminin yeniden yapılandırılması gerektiğini belirterek “GATA ve diğer askeri hastanelerin, geçmiş dönemdeki uygulamalardan alınan dersler ve tecrübeler çerçevesinde yeniden aktive edilmesi zorunludur. Öncelikle, hastaneler tekrar açılarak, TSK'dan Sağlık Bakanlığı’na geçiş yapmış uzman doktorların, güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlanmış askeri doktorların askeri statüleri iade edilerek, Millî Savunma Bakanlığı kadrolarına geri atanmaları sağlanmalıdır” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, terörle mücadelede yaralı askeri personelin tıbbi ihtiyaçları için sağlık sisteminin yeniden yapılandırılması gerektiğini belirterek "GATA ve diğer askeri hastanelerin, geçmiş dönemdeki uygulamalardan alınan dersler ve tecrübeler çerçevesinde yeniden aktive edilmesi zorunludur. Öncelikle, hastaneler tekrar açılarak, TSK'dan Sağlık Bakanlığı'na geçiş yapmış uzman doktorların, güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlanmış askeri doktorların askeri statüleri iade edilerek, Milli Savunma Bakanlığı kadrolarına geri atanmaları sağlanmalıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Gölge Kabine Milli Savunma Bakanı Yankı Bağcıoğlu, terörle mücadelede yaralı askeri personelin tıbbi ihtiyaçları için sağlık sisteminin yeninden yapılandırması gerektiğini söyledi. Bağcıoğlu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Hain terör örgütü ile mücadele eden kahraman askerlerimizden çatışmalarda yaralananların genellikle ilk 24 saat içerisinde gerek hastaneye nakledilirken gerek hastanede tedavi altında iken şehit düştükleri bilinmektedir. Herhangi bir yaralanmada ilk müdahalenin çok kritik olduğu, süratle müdahale edilmesi gerektiği bu acil durumun 'altın saat konsepti' olarak adlandırıldığı, etkin tıbbi müdahale ve başarı için kurumsal hafıza ve birikime, (Örneğin fonksiyonlarını kaybetmeden önceki GATA) ayrıca tecrübe ve uzmanlığa ihtiyaç duyulduğu bilinmektedir.

"SAĞLIK HİZMETİNİ SÜRATLE VE ETKİNLİKLE ALACAKLARINI BİLMELERİNİN MORAL VE MOTİVASYONLARINA OLUMLU KATKI SAĞLAYACAĞI AŞİKARDIR"

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, SAT, SAS Birinci Sınıf Dalgıç ihtisaslı personelin bulunduğu birliklerde görev yapacak doktor ve diğer sağlık personelinin yetişmesi uzun yıllar almaktadır. Ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki uçucu ve uzman yer personelinin sağlık muayeneleri çok özelliklidir. Kahraman askerlerimizin, fiziksel ve mental sağlık sorunlarını ancak onlarla birlikte eğitim almış, onlarla birlikte muharebe meydanında veya tatbikatlarda omuz omuza görev yapmış doktorlar ile çözebiliriz. Ayrıca, harekata iştirak eden kahraman askerlerimizin herhangi bir menfi durumda, sağlık hizmetini süratle ve etkinlikle alacaklarını bilmelerinin moral ve motivasyonlarına olumlu katkı sağlayacağı aşikardır.

"GATA VE DİĞER ASKERİ HASTANELERİN, GEÇMİŞ DÖNEMDEKİ UYGULAMALARDAN ALINAN DERSLER VE TECRÜBELER ÇERÇEVESİNDE YENİDEN AKTİVE EDİLMESİ ZORUNLUDUR"

GATA ve diğer askeri hastanelerin, geçmiş dönemdeki uygulamalardan alınan dersler ve tecrübeler çerçevesinde yeniden aktive edilmesi zorunludur. Uzun bir süre, ordumuzun doktor ve yardımcı sağlık personeli açığını kapatmak mümkün olmayacaktır. Ancak Sağlık Bakanlığı destekli geçici çözümler ile bu açık kapatılmaya çalışılacaktır. Öncelikle, Hastaneler tekrar açılarak, TSK'dan Sağlık Bakanlığına geçiş yapmış uzman doktorların güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlanmış askeri doktorların askeri statüleri iade edilerek, Milli Savunma Bakanlığı kadrolarına geri atanmaları sağlanmalıdır. Ayrıca yine güvenlik soruşturmaları olumlu olan emekli askeri doktorların uygun kadrolara, uygun özlük hakları ile davet etmek olabilecek en hızlı çözüm olacaktır. Bu çözüm halihazırda yok olmuş olana askeri hastaneler ve askeri doktorlar kültürünün tekrar kazanılmasına da büyük fayda sağlayacaktır."