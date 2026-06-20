YTB bursuyla okuyan Malezyalı doktora vefa ödülü

ANKARA Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) mezunu olan Malezya Silahlı Kuvvetleri Tuğgenerali Dr. Amran Amir Hamzah, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye 'ye yardıma gelmesi ve iki ülke arasında yürüttüğü iş birlikleri nedeniyle Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Vefa Ödülü'ne layık görüldü.

Malezyalı Amran Amir Hamzah (58), Türkiye'de Yurtdışı Türkler ve Akbara Topluluklar Başkanlığı (YTB) bursuyla 1998'de Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nden (GATA) mezun oldu. Halk sağlığı alanında yüksek lisans da yapan Hamzah, ülkesinde Malezya Silahlı Kuvvetleri'nde doktor olarak çalışmaya başladı. Çok sayıda uluslararası insani yardım ve barış misyonunda yer alan Hamzah, 6 Şubat 2023'te Türkiye'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malezya hükümetinin başlattığı askeri insani yardım operasyonunun başında yer aldı. Adıyaman'ın Çelikhan ilçe meydanında kurulan Malezya Sahra Hastanesi'nde, Malezya ordusunda görevli 110 uzman sağlık personeli ile afetzedelere hizmet verdi. Farklı ülkelerde afet bölgelerinde de görev alan Tuğgeneral Dr. Hamzah, deprem dönemindeki destekleri ve Türkiye-Malezya ilişkilerine katkıları nedeniyle YTB tarafından vefa ödülü ile ödüllendirildi.

'ÇOK YAKIN VE SAMİMİ BİR BAĞIMIZ VAR'

Ankara'da düzenlenen törende ödülünü alan Hamzah, Türkiye'de aldığı askeri tıp eğitimi ve Türkçe bilgisinin kariyerinde çok önemli bir kapı açtığını söyledi. Hamzah, "Kuala Lumpur'daki Türk Büyükelçiliği ile çok yakın ve samimi bir bağımız var. Malezya'da 2 yılda bir düzenlenen çok büyük bir savaş ve savunma sanayi fuarı var. Türkiye'den gelen paşalarımızla, askeri heyetlerle bizzat ben ilgileniyorum. Onları gezdiriyor, Malezya askeri kanadıyla tanıştırıyor ve networking yapmalarını sağlıyorum. İki ülke arasında köprü görevi görüyorum. Bu yakın ilişkiler neticesinde Malezya, Türkiye'den çok ciddi savunma sanayii tedariki sağladı. Uçaklar, gemiler, mermiler ve mühimmatların birçoğu Türkiye'den alındı" dedi.

'TÜRKİYE BİZİMLE PAYLAŞIM YAPIYOR'

Türk savunma sanayisinin küresel gücünün Malezya ordusunda da karşılık bulduğunu ifade eden Tuğgeneral Hamzah, "Özellikle ASELSAN gibi dev bir şirketimiz Malezya'da şu an çok büyük ve önemli işlere imza atıyor. İlerleyen süreçte sağlık ve savunma alanındaki bu iş birliğinin inşallah daha da büyüyeceğine inanıyorum. Türkiye, sahip olduğu milli teknolojiyi bize aktarıyor, paylaşım yapıyor ve yardımcı oluyor. Türkiye bizim abimiz, çok büyük bir ülke" diye konuştu.

'KOŞA KOŞA GELDİM TÜRKİYE'YE'

Gençlik yıllarını Ankara'da geçiren ve Türk topraklarına karşı derin bir sevgi beslediğini anlatan Malezyalı Hamzah, "Dönem arkadaşlarım hala burada. Onlarla '89 Girişliler' adında bir WhatsApp grubumuz var, bağımız hiç kopmadı. Deprem haberini alınca Türkiye'ye gideceğim için sevindim ama bir baktım ki çok büyük bir felaket bu. Koşa koşa geldim Türkiye'ye. Çok üzüldüm. Yaralı olanlar var. Annesini, babasını kaybedenler var. Ben arkadaşlarımla burada yaşadım. Türkiye benim için çok değerli" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı