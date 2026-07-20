Yüksekova'da rahatsızlanan genç için hava ambulansı devreye girdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'status epileptikus' tanısıyla entübe edilen 20 yaşındaki R.A., ileri tetkik ve tedavi için uçak ambulansla Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) sevk edildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde rahatsızlanan ve 'status epileptikus' tanısı konulan 20 yaşındaki R.A.'nın ileri tetkik ve tedavi sürecinin devamı için Ankara'ya nakline karar verildi. Entübe halde bulunan hastanın acil sevki için Sağlık Bakanlığı koordinesinde hava ambulansı operasyonu başlatıldı.

R.A. isimli hasta, Yüksekova'dan helikopter ambulansla alınarak Van Ferit Melen Havalimanı'na getirildi. Burada hazır bulunan uçak ambulans ile sevki gerçekleştirildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı