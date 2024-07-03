Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, GATA'da gazileri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden gazileri ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden gazileri ziyaret etti. Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, GATA'da tedavi gören kahraman gazilerimizi ziyaret ettik. Fedakarlıkları ve cesaretleri için kahramanlarımıza minnettarız. Vatan müdafasında canlarını ortaya koyan kardeşlerime Rabb'imden şifa dilerim" ifadelerini kullandı. - ANKARA