Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden olan asker şehit oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden olan asker, 2 yıldır devam eden hayat mücadelesini kaybederek şehit oldu.

27 Eylül 2022 tarihinde Kocaeli Gölcük Donanma Komutanlığı'nda geçirdiği kaza sonucu yaralanarak Ankara GATA Hastanesi'ne kaldırılan ve tedavisi devam eden sözleşmeli er Rıdvan Gürsoy, yaşam savaşını kaybederek şehit oldu.

Rıdvan Gürsoy'un sözleşmeli asker olarak görev yaptığı ve bekar olduğu öğrenildi.

Şehit Gürsoy'un cenazesi yarın öğle namazını müteakip Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinin Kadı Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi. - KÜTAHYA