Asteğmen Semih Ucay son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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Asteğmen Semih Ucay son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Asteğmen Semih Ucay son yolculuğuna uğurlandı

Vatani görevini yaptığı Mardin'in Kızıltepe ilçesi'de, 9 Mart 2022 tarihinde yaralandıktan sonra Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne (GATA) kaldırılan ve burada tedavi görürken dün hayatını kaybeden Asteğmen Semih Ucay, bugün memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

KIZILTEPE, MARDİN (İHA) - Vatani görevini yaptığı Mardin'in Kızıltepe ilçesi'de, 9 Mart 2022 tarihinde yaralandıktan sonra Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne (GATA) kaldırılan ve burada tedavi görürken dün hayatını kaybeden Asteğmen Semih Ucay, bugün memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

Piyade Asteğmen Semih Ucay'ın cenazesi dün akşam saatlerinde Çorum'a getirildi. Bugün, Akşemsettin Camiinden Cuma namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Hıdırlık mezarlığında toprağa verildi. - ÇORUM

Asteğmen Semih Ucay son yolculuğuna uğurlandı

Asteğmen Semih Ucay son yolculuğuna uğurlandı

Asteğmen Semih Ucay son yolculuğuna uğurlandı

Asteğmen Semih Ucay son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kızıltepe, Mardin, Mart, Gata, Yerel, Haberler

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