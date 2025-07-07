Milli Savunma Bakanı Güler, metan gazından zehirlenen askerleri hastanede ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenerek Ankara'ya sevk edilen ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavileri süren askerlere ziyarette bulundu.

GENELKURMAY BAŞKANI GÜRAK VE KUVVET KOMUTANLARI DA EŞLİK ETTİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ziyarette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Bakan Yardımcısı Musa Heybet de yer aldı.

ASKERLERİN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI

Bakan Güler ve beraberindeki komutanlar, doktorlardan askerlerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ SUNDU

Tedavi gören askerler ve aileleriyle sohbet eden Güler, geçmiş olsun dileklerini sundu.