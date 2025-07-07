Milli Savunma Bakanı Güler, metan gazından zehirlenen askerleri hastanede ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Güler, metan gazından zehirlenen askerleri hastanede ziyaret etti
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Milli Savunma Bakanı Güler, metan gazından zehirlenen askerleri hastanede ziyaret etti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenerek Ankara'ya sevk edilen ve GATA'da tedavileri süren askerlere ziyarette bulundu. Doktorlardan askerlerin sağlık durumu hakkında bilgi alan Bakan Güler, geçmiş olsun dileklerini sundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenerek Ankara'ya sevk edilen ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavileri süren askerlere ziyarette bulundu.

Milli Savunma Bakanı Güler, metan gazından zehirlenen askerleri hastanede ziyaret etti

GENELKURMAY BAŞKANI GÜRAK VE KUVVET KOMUTANLARI DA EŞLİK ETTİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ziyarette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Bakan Yardımcısı Musa Heybet de yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Güler, metan gazından zehirlenen askerleri hastanede ziyaret etti

ASKERLERİN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI

Bakan Güler ve beraberindeki komutanlar, doktorlardan askerlerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Güler, metan gazından zehirlenen askerleri hastanede ziyaret etti

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ SUNDU

Tedavi gören askerler ve aileleriyle sohbet eden Güler, geçmiş olsun dileklerini sundu.

Milli Savunma Bakanı Güler, metan gazından zehirlenen askerleri hastanede ziyaret etti

Kaynak: AA / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıŞAŞKIN:

Mağaradan şehit naaşı almak için girilmiş. Herkes biliyor ki bir cenaze 3 yıl kalmışsa o mağarada çürür ve çok kötü kokar. Yani böyle bir mağaranınmetan gazıyla dolu olacağını çocuklar dahi bilir. Askerlerimizin içinde yıllarca bekleyen bir naaşın olduğunu bile bile mağaraya gerekli tedbir alınmadan sokulmasının tamamen ihmal olduğunu düşünüyorum. Konu araştırılmalı, peşi bırakılmamalıdır. Allah şehitlerimize rahmet ailelerine sabrı cemil versin inşallah.

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