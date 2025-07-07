Milli Savunma Bakanı Güler, metan gazından zehirlenen askerleri hastanede ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenerek Ankara'ya sevk edilen ve GATA'da tedavileri süren askerlere ziyarette bulundu. Doktorlardan askerlerin sağlık durumu hakkında bilgi alan Bakan Güler, geçmiş olsun dileklerini sundu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenerek Ankara'ya sevk edilen ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavileri süren askerlere ziyarette bulundu.
GENELKURMAY BAŞKANI GÜRAK VE KUVVET KOMUTANLARI DA EŞLİK ETTİ
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ziyarette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Bakan Yardımcısı Musa Heybet de yer aldı.
ASKERLERİN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI
Bakan Güler ve beraberindeki komutanlar, doktorlardan askerlerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ SUNDU
Tedavi gören askerler ve aileleriyle sohbet eden Güler, geçmiş olsun dileklerini sundu.