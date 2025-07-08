AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, metan gazından zehirlenen askerleri ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenen ve tedavileri Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) süren askerlere ziyarette bulundu.

Zorlu, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, ziyarette, tedavi gören askerler ve aileleriyle görüştüklerini, doktorlardan da askerlerin durumlarının iyi olduğu yönünde bilgi aldıklarını belirtti.

"Bu vesileyle tedavisi süren diğer gazilerimizi de görme fırsatımız oldu. Her zaman onların yanlarındayız" ifadesini kullanan Zorlu, şehit düşen askerleri saygı, rahmet ve minnetle andı.