The Witcher 3: Wild Hunt Next Gen yama notları paylaşıldı

14 Aralık'ta PC, PS5 ve Xbox Series X|S'te The Witcher 3 Wild Hunt sahiplerine ücretsiz olarak gelecek yeni nesil güncellemesinin yama notları paylaşıldı. PC'lere ve konsollara özel olarak eklenecek yeni değişiklikler bu yama notlarında yer alıyor. Güncellemenin detayları haberimizde…

PC ve Xbox Series X|S için saat 03.00'te ve PlayStation 5 için 02.00'de yayınlanacak güncellemede çeşitli görsel, performans ve teknik geliştirmelerin yanı sıra düzeltmeler ve ek içerikler yer alacak.

PC VE YENİ NESİL ÖZEL ÜRÜNLER

Eklenen ışın izlemeli küresel aydınlatma ve ortam tıkanıklığı.

Ek olarak, uyumlu donanıma sahip PC oynatıcılar, ışın izlemeli yansımaları ve gölgeleri açmak için ek bir seçeneğe sahiptir.

Görselleri ve genel oyun kalitesini iyileştirmek için oyuna çeşitli modlar ve moddan ilham alan içerikler eklendi. Çevre ve ara sahne iyileştirmeleri, gerçekçi kaldırımlar ve birçok dekorasyon yükseltmesi gibi alanlarda kendi modifikasyonlarımıza ek olarak topluluk tarafından yapılan bazı favorileri de ekledik.

Topluluk yapımı ve topluluktan ilham alan modlar şunları içerir:

HalkHogan'ın The Witcher 3 HD Yeniden İşlenmiş Projesi HD Canavarlar Denroth tarafından elden geçirildi teiji25'ten Sürükleyici Gerçek Zamanlı Ara Sahneler Chuckcash tarafından Nitpicker's Patch Terg500 tarafından Dünya Haritası Düzeltmeleri

Geralt, Yennefer, Triss, Ciri, Eredin ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli karakterler için 4K'ya yükseltilmiş doku.

Geralt da dahil olmak üzere tüm ana karakterler artık ara sahnelerin dışında bile yüksek çözünürlüklü kendi kendini gölgede bırakıyor. Ek olarak, zırhtan saç kırpma ve diğer bazı zırh kırpma sorunları düzeltildi.

Çevresel iyileştirmeler:

Yeni bir hava durumu türü eklendi – "Gri Gökyüzü" Güncellenmiş gökyüzü dokuları Bitki örtüsü ve su iyileştirmeleri Çeşitli örgü iyileştirmeleri Bazı seçkin VFX geliştirildi Güncellenmiş küresel çevre aydınlatması

AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.1 eklendi

Oyuncuların The Witcher 3 dünyasında çarpıcı fotoğraflar çekmelerini sağlayan fotoğraf modu eklendi.

Ara sahneler sırasında oyunu duraklatma seçeneği eklendi.

Oyuncunun karakterine daha yakın olan ve savaşa ve harekete daha dinamik tepki veren alternatif bir kamera seçeneği eklendi. Bu yeni ayarı Keşif, Savaş ve At Sırtı Kamera Mesafesi altındaki Oynanış Seçenekleri → bulabilirsiniz.

PC'YE ÖZEL

PC'ye, oyunun görsel doğruluğunu önemli ölçüde artıran "ULTRA +" grafik ayarları eklendi. ULTRA+ üzerinde kullanılabilen grafik ayarları şunları etkiler:

Arka plan karakterlerinin sayısı

Gölge kalitesi

Çim yoğunluğu

Doku kalitesi

Yeşillik görüş mesafesi

Arazi kalitesi

Su kalitesi

Detay seviyesi

DLSS 3 desteği eklendi. Yalnızca uyumlu donanımlarda kullanılabilir.

YENİ NESİL KONSOLA ÖZEL

Yeni nesil konsollardaki grafiklerin genel kalitesi iyileştirildi. Gelişmiş dokular, geliştirilmiş doğruluk, gölge kalitesi, daha fazla çekme mesafesi ve kalabalık yoğunluğu dahil.

Işın İzleme Modu — PlayStation 5 ve Xbox Series X için 30 FPS'yi hedefleyen dinamik çözünürlük ölçeklendirme ile Ray Tracing'li küresel aydınlatma ve ortam tıkanıklığı sağlar.

Performans Modu — PlayStation 5 ve Xbox Series X için dinamik çözünürlük ölçeklendirme ile 60 FPS'yi hedefleyen daha akıcı bir oyun deneyimi sağlar.

Xbox Series S sürümünde ışın izleme özelliği yoktur. Kalite Modu, 30 FPS'yi hedefleyen daha yüksek çözünürlük ve daha iyi görüntü doğruluğu sağlarken, Performans Modu 60 FPS'yi hedefler ve görsel kaliteye göre daha akıcı oynanışa öncelik verir.

PS5 DualSense kontrol cihazlarında uyarlanabilir tetikleyiciler ve dokunsal geri bildirim kullanımı uygulandı.

PS5 için Etkinlik Kartları eklendi.

ONLINE ÖZELLİKLER

Platformlar arasında çapraz ilerleme özelliği eklendi. En son kayıtlarınız otomatik olarak buluta yüklenir, böylece diğer platformlarda kaldığınız yerden kolayca devam edebilirsiniz. Çapraz ilerleme, her kaydetme türü için en son kaydetmeyi sağlar. Bu özellik, hesabınıza giriş yaptıktan sonra kullanılabilir hale gelir.

The Witcher 3: Wild Hunt'ta MY REWARDS'a kaydolarak oyuncular şunları elde edebilir:

Dokuz Kuyruklu Vixen'in Kılıçları

Batı Zırhının Beyaz Kaplanı

Dol Blathanna Zırh Seti

Roach Kartı

Ödüllerin nasıl kullanılacağına ilişkin ayrıntılı bilgiler 14 Aralık saat 01:00'den itibaren thewitcher.com/my-rewards CET adresinden itibaren sunulacaktır.

EK İÇERİK

Velen'e yeni bir yan görev eklendi, In The Eternal Fire's Shadow, Velen'e. Ödüller Neftlix'in The Witcher serisinden esinlenmiştir.

Netflix'in The Witcher serisinden esinlenen Karahindiba için alternatif bir görünüm eklendi. Seçenekler → Oynanış'ta etkinleştirebilirsiniz.

Netflix'in The Witcher serisinden esinlenen alternatif bir Nilfgaardian Armor seti eklendi. Seçenekler → Oynanış'ta etkinleştirebilirsiniz.

Çince ve Korece seslendirme eklendi. Konsollarda kullanılabilirlik bölgeye göre değişir.

Sahnelerin büyük çoğunluğunda hızlandırılmış / yavaşlatılmış hatlar için düzeltmeler de dahil olmak üzere Rusça seslendirmede çeşitli iyileştirmeler ve değişiklikler.

YAŞAM KALİTESİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Hızlı İmza Dökümü seçeneği eklendi. Radyal menüyü açmadan işaretlerin değiştirilmesini ve dökülmesini sağlar. Bunu Seçenekler → Oynanış'ta bulabilirsiniz.

Yeni bir varsayılan harita filtresi eklendi. Yeni filtre, haritadaki simge karmaşasını azaltmak için "?" gibi bazı simgeleri ve tekne simgelerini gizler. Bu simgeler "Tümü" harita modu geçişiyle tekrar açılabilir.

Düşme hasarı için minimum yükseklik ayarlandı ve oyuncunun daha yüksek yüksekliklerden düşmelerde hayatta kalması sağlandı.

Otlar artık tek bir etkileşimle anında yağmalanabilir - ek ganimet penceresi olmadan.

Savaşta değilken veya Witcher duyularını kullanırken mini haritayı ve görev hedeflerini dinamik olarak gizleyen seçenekler eklendi. Bunu Video → HUD Yapılandırması Seçenekleri → Keşif sırasında mini haritayı gizle ve Keşif sırasında hedefleri gizle → bulabilirsiniz.

Oyun kumandasıyla oynarken yavaş yürüme seçeneği eklendi. Artık sol çubuğu hafifçe ileri doğru iterek yavaş yürüyebilirsiniz.

Oyun kumandasıyla oynarken alternatif bir sprint modu seçeneği eklendi. Sol çubuğa dokunarak etkinleştirilir. Bunu Seçenekler → Kontrol Ayarları'nda bulabilirsiniz.

Hedef kilidinin fotoğraf makinesinin ters çevrilmesinden etkilenmemesi için bir seçenek eklendi. Bunu Seçenekler → Kontrol Ayarları'nda bulabilirsiniz.

Radyal menü iyileştirildi, böylece bombalar, cıvatalar ve cep eşyaları artık envanteri açmadan dinamik olarak değiştirilebilir.

Altyazılar, NPC gevezeliği ve diyalog seçenekleri için yazı tipi boyutunu ölçeklendirme seçeneği eklendi. Video → HUD Yapılandırması → Seçenekler'de bulabilirsiniz.

Oyuncular tarafından keşfedilecek birkaç sır da dahil olmak üzere çeşitli küçük düzeltmeler, ince ayarlar ve yaşam kalitesi değişiklikleri eklendi.

OYNANIŞ