Steam kış indirimlerinde 20 TL altına alabileceğiniz oyun önerileri

Steam'de oyun fiyatlarının artmasıyla beraber hala 20 TL altına alınabilecek birçok oyun bulunmaktadır. Steam kış indirimleri ile birçok AAA türündeki ve bağımsız oyunların fiyatı 20 TL'nin altına düştü. İşte Steam kış indirimleri 20 TL altına alınabilecek oyun önerileri…

STEAM 20 TL ALTINA ALINABİLECEK OYUN ÖNERİLERİ

The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition – 14,99 TL (-%80)

Efsanevi kiralık canavar avcısı Rivialı Geralt rolüne bürünün. Savaştan harap olmuş, dört bir yanı canavarlarla kaplı bir kıta, keşfedilmek üzere sizi bekliyor. Sıradaki sözleşmenizse, dünyayı yeniden şekillendirebilecek güçte bir canlı silahı, Kehanetin Çocuğu Ciri'yi bulmak.

Potion Craft: Alchemist Simulator – 20,00 TL (-%20)

Potion Craft, iksir yapmak üzere aletleriniz ve malzemelerinizle fiziksel olarak etkileşime girdiğiniz bir simyacı simülatörüdür. Dükkânınız tamamen sizin kontrolünüzde. Yeni tarifler bulabilir, müşterileri dükkânınıza çekebilir, dilediğiniz kadar deney yapabilirsiniz. Tüm kasaba size bel bağlıyor.

The Forest – 7,36 TL (-%77)

Bir yolcu uçağı kazasından kurtulan tek kişi olarak, kendinizi yamyam mutantlardan oluşan bir topluluğa karşı hayatta kalma mücadelesi veren gizemli bir ormanda buluyorsunuz. Bu korkunç birinci şahıs hayatta kalma korku simülatöründe inşa edin, keşfedin ve hayatta kalın.

Stardew Valley – 14,40 TL (-%40)

Büyükbabanın Stardew Valley'deki eski çiftlik arazisini miras aldın. İkinci el araçlar ve birkaç madeni para ile donanmış olarak, yeni hayatınıza başlamak için yola çıkıyorsunuz. Toprakla yaşamayı öğrenip bu büyümüş tarlaları müreffeh bir yuvaya çevirebilir misin?

Subnautica – 17,00 TL (-%66)

Harikalar ve tehlikelerle dolu yabancı bir su altı dünyasının derinliklerine inin. Yemyeşil mercan resiflerini, volkanları, mağara sistemlerini ve daha fazlasını keşfetmek için ekipman üretin, denizaltılara pilotluk yapın ve zeki olmayan vahşi yaşamı hayatta kalmaya çalışırken yapın.

Dying Light – 17,70 TL (-%70)

Et peşindeki zombilerin istila ettiği açık dünyada, kıyamet sonrası dönemde geçen, birinci şahıs aksiyon hayatta kalma oyunu. Gizemli bir virüs salgınıyla perişan olmuş şehri keşfet. Erzak ara, silah üret ve marazlı ordularıyla çarpış.

Phasmophobia – 18,40 TL (-%20)

Phasmophobia, 4 oyunculu çevrimiçi eşli psikolojik bir korku oyunudur. Paranormal aktivite artıyor ve mümkün olduğu kadar çok kanıt toplamak için emrinizdeki tüm hayalet avlama ekipmanlarını kullanmak size ve ekibinize kalmış.

Assetto Corsa – 6,40 TL (-%80)

Assetto Corsa, bir İtalyan şirketi olan Kunos Simulazioni tarafından yapımı gerçekleşen bir yarış simülasyonu video oyunudur. Kapsamlı değiştirilebilirlik ve özelleştirme destekli olarak, gerçekçi bir yarış rekabeti tecrübesine odaklanılarak geliştirildi. Oyun en başta 8 Kasım 2013'te Steam Erken Erişim vasıtasıyla Microsoft Windows için piyasaya çıkarıldı ve 19 Aralık 2014'te Erken Erişim'in son sürümü çıkartılarak resmi olarak yayınlandı.



Age of Empires II: Definitive Edition – 14,06 (-%75)

Age of Empires II: DE, 3 yeni sefer ve 4 yeni Medeniyet ile birlikte "The Last Khans"ı da içermektedir. Sık sık yapılan güncellemeler arasında etkinlikler, ilave içerikler, yeni oyun modları ve son İşbirliği modunun dâhil olduğu gelişmiş özellikler de yer alıyor!

Left 4 Dead 2 – 10,50 TL (-%90)

Ödüllü Left 4 Dead'in merakla beklenen devamı olan Left 4 Dead 2 (L4D2), sizi zombilerin istila ettiği dünyasına bekliyor. L4D2'nin Savannah'dan New Orleans'a uzanan beş yeni senaryosunda şehirleri, bataklıkları ve mezarlıkları arkadaşlarınızla birlikte zombilere dar edin!

Mortal Kombat 11 – 16,40 TL (-%80)

Yepyeni Özel Karakter Varyasyonları özelliği, dövüşçülerinizi size özel bir hâle getirmenize olanak sağlıyor. Yeni grafik motoru, her kafatası kırılışını ve göz çıkarma anını size sergiliyor ve sizi bunları hissedebileceğiniz kadar dövüşe yaklaştırıyor.



ARK: Survival Evolved – 8,00 TL (-%75)

Çıplak bir şekilde ARK adında esrarengiz bir adanın kıyılarında donan ve açlıktan ölmek üzere olan bir adam veya kadın olarak hayatta kalmak için avlanmalı, malzemeler yapmalı, yiyecek ürünler yetiştirmeli ve barınaklar inşa etmelisiniz.

Age of Empires III: Definitive Edition – 8,00 TL (-%75)

Age of Empires III: Definitive Edition, yeniden düzenlenmiş grafikler ve müziklerle, daha önce çıkış yapan tüm genişletmelerle ve ilk kez keyifle oynanacak yepyeni içeriklerle en çok sevilen gerçek zamanlı strateji serilerinden birinin kutlanışını tamamlıyor.

Tekken 7 – 17,85 TL (-%85)

Mishima Ailesi içindeki kökü çok eskilere giden klan savaşlarının son bölümüne katıl. Gücünü Unreal Engine 4'ten alan efsanevi dövüş oyunu, muhteşem hikayelerle ilerleyen sinematik savaşların yanı sıra arkadaşlarınla ve rakiplerinle yapabileceğin müthiş düellolar da sunuyor.

Middle Earth: Shadow of War – 10,05 TL (-%85)

Ödüllü Nemesis Sisteminin hayata geçirdiği destansı dünyayı yaşayın. Middle-earth™: Shadow of War™ Genişlemesinde bir Güç Yüzüğü oluşturun, devasa savaşlarda Kaleleri fethedin ve Mordor'u kendi ork ordunuzla ele geçirin.

Little Nightmares – 7,75 TL (-%75)

Seni çocukluk korkularınla yüzleştirecek tuhaflıklarla dolu karanlık bir hikaye olan Little Nightmares'e bırak kendini! Six'in Ağız'dan kaçmasına yardım et – burası, mideye indirecekleri bir sonraki avın peşinde olan ruhların yaşadığı engin, gizemli bir kanaldır...

Hellblade: Senua's Sacrifice – 12,25 TL (-%75)

Heavenly Sword, Enslaved'in yapımcılarından: Odyssey to the West ve DmC: Devil May Cry, bir savaşçının mitlere ve çılgınlığa olan acımasız yolculuğu. Viking çağında kalbi kırık bir Kelt savaşçı, gördüğü akıldan çıkmayan önseziler ardından ölü sevgilisinin ruhu için savaşmak adına Viking Cehennemine giden bir göreve çıkıyor.

Tomb Raider – 8,74 TL - (-%75)

Tomb Raider, Lara Croft'un yoğun ve cesur köken hikayesini ve genç bir kadından sert bir hayatta kalana yükselişini araştırıyor. Yalnızca ham içgüdülerle ve insan dayanıklılığının sınırlarını zorlama yeteneğiyle donanmış olan Lara, unutulmuş bir adanın acımasız hakimiyetinden kurtulmak için karanlık tarihini ortaya çıkarmak için savaşmalıdır. Lara'nın destansı macerasının başlangıcını görmek için Dönüm Noktası fragmanını indirin.

WRX 7 FIA World Rally Championship – 12,75 TL (-%75)

WRC'nin 13 rallisinde ve uygun biçimde yeniden hazırlanan ortamlarında yarış. Şampiyonalardaki en iyi sürücüleri yeni arabalarında direksiyona geçirip bünyende topla. Kendi kendine ya da çevrim içi olarak Epic Stages'ta yarış, haftalık zorlu görevlere meydan oku ve WRC'yi bir profesyonel gibi yaşa!