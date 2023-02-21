Gran Turismo 7'nin 1.29 güncellemesi ile PS VR2 yükseltmesi ve Superhuman yapay zeka özelliği ekleniyor

Sony Interactive Entertainment'ın Kıdemli Ürün Müdürü Ken Chan'in paylaştığı gönderide Gran Turismo oyuncularına 1.29 güncellemesinde eklenen yeni özellikleri duyurdu.

GRAN TURISMO 7 PS VR2 YÜKSELTMESİ

PlayStation 5 konsolundaki PS VR2 sahiplerini ilgilendiren Gran Turismo 7'nin VR deneyimi duyuruldu. PS5 konsolunda Gran Turismo 7 sahipleri için ücretsiz bir güncelleme yayınlandı.

GT7, PS VR2'nin yeni nesil özelliklerinden tam olarak yararlanıyor – Özel olarak optimize edilmiş HDR ton haritalamanın yanı sıra göz izleme özelliğinden (oyuncunun doğrudan yüksek çözünürlükte baktığı ekran alanlarını oluşturan bir teknoloji) ve dinamik 3D ses desteğinden foveated render kullanan oyuncular, son derece sürükleyici bir oyunun yepyeni bir boyutunu deneyimleyecekler.

GRAND VALLEY HIGHWAY 1 GERİ DÖNDÜ

Bir Gran Turismo klasiği olan Grand Valley, seriye yepyeni bir görünümle geri dönüyor. Tam 'Otoyol 1' düzeni, tam gaz yüksek hızlı bölümlerin yanı sıra dar virajlı teknik virajlara sahip zorlu bir parkurdur. Daha kısa olan 2000 metrelik 'Güney' düzeni, sürücüleri ayak parmaklarının üzerinde tutmak için sert yükseklik değişikliklerine ve kör virajlara sahiptir.

Okyanusun dağlarla buluştuğu geniş bir ortamın yanı sıra büyük köprü ve tünel bölümleri, dünyanın harika dolambaçlı sahil yollarını sürmenin heyecanını yeniden yaratan dinamik bir konum oluşturur.

5 YENİ ARAÇ EKLENDİ

Honda RA272 '65

Italdesign Exeneo Vision Gran Turismo Street and Off-Road Mode

Citroën DS 21 Pallas '70

Porsche 911 Carrera RS (901) '73

HONDA RA272 '65

Yenilikçi fikirleri ve ileri görüşlü mühendislik becerileri ile Honda, bir dizi teknolojik devrim gerçekleştirdi. Bunun harika bir örneği, 1964'te F1'de bir otomobil üreticisi olarak hala nispeten bilinmediği ilk çabalarıdır. Geliştirdikleri makine, alışılmadık bir enine orta gemi pozisyonunda 1.5L V12 motoruna sahip, bir uzay çerçeve gövdesi üzerinde alüminyum bir kabuk kullanan RA271 idi. Bununla birlikte, benzersizliği çöküşü olacaktı ve ilk yılında herhangi bir başarı elde edemedi. 1965 yılında Honda, makineyi RA272 ile sonuçlanan radikal bir revizyondan geçirdi. RA272E motoru, hafifletilmiş bileşenler kullanılarak önceki V12'nin daha verimli bir versiyonuydu. Arka süspansiyonun yapısı, içten takma bir kurulumdan dıştan takma bir kuruluma değiştirildi ve bu da ağırlığın 525 kg'dan 498 kg'a düşürülmesine izin verdi, bu da büyük bir gelişmeydi. Direksiyon simidinde ikinci yılında Ronnie Bucknum ve yeni sürücü Richie Ginther oturuyordu.

ITALDESIGN EXENEO VISION GRAN TURISMO STREET AND OFF-ROAD MODE

Italdesign, 1968 yılında İtalya'nın Torino kentinde kuruldu ve 300'den fazla üretim otomobili tasarlayıp tasarladı ve en önemli dünya otomobil fuarlarında 100'den fazla konsept otomobilin prömiyerini yaptı. Parçalarının çoğu Gran Turismo'da yer aldı. Italdesign tarafından tasarlanan otomobillerden bazıları, 'Geleceğe Dönüş' üçlemesinde rol alan De Lorean DMC 12 veya Roger Moore tarafından 'Beni Seven Casus'ta kullanılan Lotus Esprit gibi gerçek film yıldızları haline geldi. Italdesign Exeneo Vision Gran Turismo, en son teknolojiyle güncellenmesine rağmen İtalya'nın Gran Turismo otomobilleri geleneğini sürdürüyor. 2013 all-road, orta-arka motor, kompakt GT Italdesign Parcour'dan esinlenen bu konsept otomobil, dört farklı şasi ayarına (pist, kar, off-road ve şehiriçi) sahiptir ve hem pistlerde hem de off-road pistlerinde sürülmek üzere tasarlanmıştır. Güçlü bir V10 orta gemi motoru, iki adet 200 kW (268,2 BHP) elektrik motoruyla birlikte, toplam 910 kW (1.219,9 BHP) güç çıkışı sağlayarak Exeneo VGT'nin 2,5 saniyede 0'dan 62,1 mil / saat hızlanma ile 236,1 mil / saat azami hıza ulaşmasını sağlar. 7 vitesli şanzıman, Individual Wheel Drive (IWD) ve KERS kurtarma sistemi güç aktarma sistemini tamamlar. Maksimum stabilite sağlamak için, akıllı süspansiyon farklı arazi türlerine otomatik olarak adapte olur.

CITROEN DS 21 PALLAS '70

Citroen önden çekişe bağlıydı ve bu DS, zamanın en ileri teknolojileriyle yapılmış başyapıtlarıdır. İlk olarak 1955 Salon de l'Automobile'da ortaya çıktı. Diğer birçok üretici hala savaş öncesi tarzda otomobiller üretirken, DS geleceğin çarpıcı bir vizyonuydu. Avangard aerodinamik gövdesi ve devrim niteliğindeki hidropnömatik süspansiyon sistemi ile 'uçan daire' olarak adlandırıldı. Geliştirme Andre Lefebvre tarafından yönetilirken, nispeten büyük 4.8 m uzunluğundaki gövde, klasik 2CV üzerinde de çalışmış olan İtalyan Flaminio Bertoni tarafından tasarlandı. Böyle ileri görüşlü bir tasarımla, DS'nin popülaritesi bir süre azalmadı. Çeşitli ekipman ve motor yükseltmeleri de dahil olmak üzere, otomobil 20 yıl boyunca üretilmeye devam etti. 1964 yılında, lüks iç ve dış armatürlerle 'Pallas' sınıfı eklendi. Daha sonra 1967'de, kapalı ünitelerde 4 farla değiştirilen 2 yuvarlak farla otomobile daha modern bir görünüm verildi.

PORSCHE 911 CARRERA RS (901) '73

1973 yılında ortaya çıkan 911 Carrera RS 2.7, Porsche 911'in uzun tarihinde RS rozetine sahip ilk modeldi. RS, İngilizce'de 'Rennsport' veya sadece 'yarış sporu' anlamına gelir ve bu adından da anlaşılacağı gibi, FIA'nın Grup 4 kategorisi için bir homologasyon modeli olarak geliştirilmiştir. Temel model 1973 911 S'den 2.4L motor, şimdi 207.1 BHP üreten 2.7L'ye genişletildi. Ön uçta, bir yağ soğutucusunun eklenmesine izin veren bir hava barajı bulunur. Otomobilin arka kısmında standart olarak ikonik ördek kuyruğu spoyleri bulunur ve yeni daha geniş arka lastikleri barındırmak için gerilmiş arka çamurluklar bulunur. Carrera RS 2.7 3 sınıfta mevcuttu: Touring, Sport ve Racing, ancak lüks Touring modeli bile 1.100 kg'dan daha hafifti.