Galata Kulesi nerede? Galata Kulesi hikayesi ve Galata Kulesi tarihi

21.10.2019 09:52

Filmlere konu olan, gezi rotalarından eksik olmayan, İstanbul'un simgesi Galata Kulesi, özel mimarisi ve hakkında anlatılan hikâyelerle hep hafızlarda yer edindi. Muazzam manzarasıyla ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatan İstanbul'un göz bebeği Galata Kulesi nerede, Galata Kulesi efsaneleri, Galata Kulesi tarihçesi ve Galata Kulesi ücretli mi gibi konularda merak ettiğiniz soruları cevaplıyoruz.

GALATA KULESİ NEREDE?

Galata kulesi hakkında bilgi toplamak isteyenlerin ilk merak ettiği sorular Galata Kulesi nerede ve Galata Kulesi hangi semtte gibi sorulardır. Galata Kulesi İstanbul'un Beyoğlu ilçesi, Galata semtinde bulunur. Galata Kulesi konumunu öğrenenler Galata Kulesine nasıl gidilir konusunda kendilerine rota çizmeye çalışıyor.

GALATA KULESİNE NASIL GİDİLİR?

Galata Kulesine nasıl gidilir dendiğinde bu konuda birçok seçeneğin olduğu görülüyor. Araçla, toplu taşımayla ve yürüyerek Galata Kulesi'nin merkezi konumlara bağlantısı vardır.

stanbul'un en merkezi konumu olan Taksim'den Galata Kulesi'ne toplu taşıma ile ulaşabilirsiniz. Bunun için M2 metro hattını kullanarak 10 dakikalık bir yolculuk yapmanız gerekecektir. M2 metro durağı biniş – Şişhane 1 metro durağı iniş olarak rotanızı belirleyebilirsiniz.

Galata Kulesi toplu taşıma ulaşım

Galata Kulesi'ne nasıl gidilir/ Şahsi araç alternatifi:

İstanbul'un en merkezi konumu olan Taksim'den Galata Kulesi'ne şahsi aracınızla ulaşabilirsiniz. Şahsi aracınızla Taksim Meydanı'ndan Galata Kulesi'ne 12 dakikada ulaşabilirsiniz. Taksim Meydanı'ndan Taşkışla etrafından geçip Sen Antuan Kilisesi üzerinden Galata Kulesi'ne ulaşabilirsiniz.

Galata Kulesi şahsi araç ulaşım

Galata Kulesi'ne nasıl gidilir/ Yaya alternatifi:

İstanbul'un en merkezi konumu olan Taksim'den Galata Kulesi'ne yaya olarak ulaşabilirsiniz. Taksim Meydanı'nan İstiklal Caddesini takip ederek Galata Mevlevihane'sini takip ederek Galata Kulesi'ne ulaşabilirsiniz.

Galata Kulesi yaya ulaşım

GALATA KULESİ TARİHÇESİ NEDİR?

Galata kulesi tarihçesi incelendiğinde Galata Kulesi tarihi açıdan köklü bir mirasa sahip olduğu görülmektedir. Galata Kulesi 528yılında inşa edilmiştir.Bizans İmparatoru Anastasius döneminde inşa edilen Galata Kulesi, fener kulesi olarak yapılmıştır.1204'teki Haçlı Seferleri sırasında ağır hasar almıştır. 1348'de Cenevizliler tarafından onarılarak İsa Kulesi adıyla Galata Surları'na ek haline getirilmiştir. Yapıldığı tarihte o kentin en yüksek binası konumundadır.

Galata Tarihçesi ele alındığında pek çok milletin egemenliği görülmektedir. 14445/ 1446 yılları arasından Galata Kulesi adıyla yükseltilen yapı daha sonra Türklerin hakimiyetine girmiştir. Bir dönem Hristiyan esir barınağı olarak kullanılan Galata Kulesi Sultan III. Murat zamanında rasathane olarak kullanılmış ve bu rasathane 1579'da kapatılmıştır.

Galata Kulesi tarihi dendiğinden en bilindik konu olan Hezarfen Ahmet Çelebi'nin uçuşu 17. Yüzyılın ilk yarısında yaşanmıştır. Hezarfen Ahmet Çelebi tahtadan imal ettirdiği kartal kanatları ile Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçmuştur. Bu olay Avrupa'nın da ilgisini çekmiş ve hakkında pek çok Gravür ve çeşitli hikayeler oluşturulmuştur.

Galata Kulesi tarihçesi sayfalarına bakıldığında 1717'den sonra yangın kulesi olarak kullanıldığı görülmekledir. III Selim döneminde çıkan yangın sonrası kule hasar görmüş ve ardından restore edilmiştir. 1967'de yapılan onarım sonrası Galata Kulesi günümüzdeki halini almıştır.

Galata Kulesi kaç metre sorusu da Galata Kulesi tarihi konuları içinde dikkat çeken sorulardan biridir. Galata Kulesi, 67 metre yüksekliğe sahiptir.

Galata Kulesi

GALATA KULESİ HİKAYESİ VE GALATA KULESİ EFSANELERİ NELERDİR?

Galata Kulesi hikayesi konusunda iki farklı hikaye anlatılmaktadır. Galata Kulesinin Kız Kulesi'ne aşkı ve genç aşık çiftin hikayesi Galata Kulesi efsaneleri içinde en bilindik hikayelerdir. İşte Galata Kulesi hikaye konusunda anlatılan hikayeler…

Galata Kulesi efsane

GALATA KULESİNE AŞIKLAR

O dönemde yaşanan bir hikaye şöyle anlatılır:

Birbirlerini seven bir çift varmış ama ailelerini bir türlü evliliğe ikna edememişler. Genç çift evlenmek için Galata Kulesi'ne çıkmanın çare olacağını düşünmüşler. Ancak delikanlı daha önce bir kızla Galata Kulesi'ne çıkmıştır. Ama o kıza aşık değildir. Bu durumu sevdiği kıza anlatamaz. Daha sonra bir gece Galata Kulesi'ne çıkarlar ve artık evleneceklerini düşünerek muazzam İstanbul manzarasına bakarken birden gök delinir, hava kararır ve yağmur yağmaya başlar. Daha sonra delikanlı sevgilinse daha önce başka bir kızal kuleye çıktığını ama ona aşık olmadığını anlatılır. Bu olay sonrası genç çift bir daha kavuşmamak üzere ayrılırlar.O günden sonra da aşıklardan biri Galata Kulesine başka biriyle çıktıysa tılsımın bozulacağına inanılmaktadır.

GALATA KULESİ VE KIZ KULESİ AŞKI

Galata Kulesi rivayetleri içinde aşk konulu bir başka hikaye daha anlatılmaktadır. Bu rivayete göre Galata Kulesi ve boğazın diğer tarafındaki Kız Kulesi birbirlerine aşıkmış. Bu iki kule birbirlerine kavuşamayacaklarını bilseler de aşklarında azalma olmazmış. Hezarfen Ahmet Çelebi, Galata Kulesi'nin aşkını Kız Kulesi'ne anlatmak için Galata Kulesine çıkarak uçar. Çelebi, aşk mektubunu teslim etmek için uçarken heybesinden mektupları çıkarır ve Kız Kulesinin üzerine bırakırmış. Kız Kulesi'de aşkına karşılık bulduğunu görünce daha güzelleşirmiş. Bu iki kule böylece gösterişli hallerini koruyarak bugüne kadar gelmiş.

GALATA KULESİ GİRİŞ ÜCRETLERİ

Galata Kulesi'nin büyülü manzarasını izlemek isteyenler Galata Kulesi giriş ücreti, Galata Kulesi ücretli mi ve Galata Kulesi fiyat gibi konularda sorular soruyorlar. Galata Kulesi ücret tarifesi şu şekildedir?

Galata kulesi giriş ücreti: 15 TL

Galata Kulesi öğrenci giriş ücreti: 7.5 TL

Galata Kulesi yabancı turist giriş ücreti: 25 TL

Galata Kulesi 4 boyutlu İstanbul Helikopter turu ücreti: 23 TL

Galata Kulesi

GALATA KULESİ ZİYARET SAATLERİ

Açılış: 09.00

Kapanış: 22.30

GALATA KULESİ RESTORAN

Galata Kulesi sadece manzara seyri ile değil yeme içme seçenekleri ile de ziyaretçilerini ağırlamaktadır.Galata Kulesi restoranında yemek yiyebilirsiniz. Galata Kulesi'nde yemek yemek istiyorsanız öncelikle 444 66 44'ü arayarak Galata Kulesi rezervasyon yaptırmalısınız. Bunun için Galata Kulesi restoran iletişim kanallarını kullanabilirsiniz. Galata Kulesi'nde kahvaltı ve yemek yeme seçenekleri mevcuttur. Restoran ve cafe seçenekleri ile yeme içme seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.

Galata Kulesi kahvaltı saatleri: 09.00/ 13.00

Galata Kulesi kahvaltı menüsü:

Galata Kulesi yemek menüsü:

Galata Kulesi rezervasyon: 444 66 44

Galata Kulesi

GALATA KULESİ MANZARASI

Galata Kulesi manzarası panaromik bir manzara sunmaktadır. İstanbul Boğazı ve Beyoğlu'nu tepeden gören manzarası ile büyüleyici etkisi olan Galata Kulesi manzarası, kartpostalları süsleyen fotoğraflar çekmeyi sağlar. Galata Kulesi resmi ve Galata Kulesi manzarası birçok fon resminde ve dekor yapımında tercih edilmektedir.