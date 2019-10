Atatürk Arboretumu nerede? Atatürk Arboretumu giriş ücretleri ve Atatürk Arboretumu ulaşım

21.10.2019 14:07

İçerisinde yapay göllerin yer aldığı ve özel dokusu ile ziyaretçilerini adeta büyüleyen Atatürk Arboretumu, hata sonu kaçamakları ve doğa gezileri için özel bir seçenektir. Peki, Arboretumu ulaşım nasıl ve Atatürk Arboretumu nasıl gidilir ve Atatürk Arboretumu nerede? Atatürk Arboretumu hakkında merak ettiğiniz tüm soruları cevaplıyoruz.

ATATÜRK ARBORETUMU NEDİR?

Atatürk Arboretumu, İstanbul'ın Sarıyer ilçesinde bulunan ve Kemerburgaz Bahçeköy yolu üzerinde buluna odunsu bitkilerin ve ağaçların bulunduğu geniş doğal alandır.

Atatürk Arboretumu Kemer 1946'da Prof Dr. Hayrettin Kayacık önerisi ile İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi bünyesinde kurulmuştur.

ARBORETUM NEDİR?

Arboretum: Bilimsel çalışma yapmak amacıyla cinsi ve yaşı bilinen bitkilerin belirli bir alanda sergilenmesidir. Arboretum botanik bahçeleri içinde ayrı bir bölüm olarak değerlendirilebileceği gibi kendi başına koleksiyon olarak da ele alınabilir.

ATATÜRK ARBORETUMU AÇILIŞ SAATLERİ NE ZAMAN?

Atatürk Arboretumu açılış saati: 08.30/ 17.30 (Pazartesi kapalı)

ATATÜRK ARBORETUMU GİRİŞ ÜCRETLERİ 2019 NE KADAR?

Atatürk Arboretumu giriş ücreti/ öğrenci: 2.5 TL (Hafta sonu: 7.5 TL)

Atatürk Arboretumu giriş ücretleri/ tam: 7.5 TL (Hafta sonu: 20 TL)

ATATÜRK ARBORETUMU NEREDE?

Atatürk Arboretumu nerede olduğu doğaseverlerin çok merak ettiği sorulardandır. Atatürk Arboretumu İstanbul'un Sarıyer ilçesindedir. Atatürk Arboretumu Kemer, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Bahçeköy, Sarıyer/ İstanbul adresinde bulunmaktadır.

ATATÜRK ARBORETUMU ULAŞIM NASIL?

Atatürk Arboretumu toplu taşıma ve araç ulaşımı gibi farklı şekillerde ulaşım imkanlarına sahiptir.Bunun için Atatürk Arboretumu nasıl gidilir başlığına bakarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

ATATÜRK ARBORETUMU NASIL GİDİLİR?

Atatürk Arboretumu nasıl gidilir konusunda çeşitli alternatiflere sahipsiniz.

Atatürk Arboretumu kara yolu ulaşımı: Şahsi aracınızla Atatürk Arboretumu'na ulaşmak isterseniz İstanbul'un en merkezi konumu olan Taksim'den yaklaşık yarım sat süren bir yolculuk yapmanız gerekmektedir. Çıkış noktanıza göre farklılık gösteren ulaşım süresi Taksim- Atatürk Arboretumu arası 35 dakikadır.

Atatürk Arboretumu toplu taşıma ulaşımı: Atatürk Arboretumu'na toplu yaşıma ile ulaşmak için İstanbul'un en merkezi konumu olan Taksim'e göre rota belirleyebilirsiniz. M2 metro hattı ile Levent durağında inip Sarıyer Beşiktaş minibüsleri ile Kemerburgaz durağında inip 2 dakika yürüyüp Atatürk Arboretumu'na ulaşacaksınız. Atatürk Arboretumu'na toplu taşıma yaklaşık 50 dakikada ulaşabilirsiniz.

İETT Hatları:

Taksim – Bahçeköy İETT Hattı

Sarıyer – Bahçeköy İETT Hattı

4.Levent-Bahçeköy İETT Hattı

42 İETT Hattı Bahçeköy – 4.Levent Metro

42T İETT Hattı Bahçeköy – Taksim

42HM İETT Hattı Bahçeköy – Hacıosman

153 İETT Hattı Bahçeköy – Sarıyer

59RK İETT Hattı Rumelihisarüstü Boğaziçi Üniversitesi – Arıköy

42M İETT Hattı Bahçeköy – 4.Levent Metro

ATATÜRK ARBORETUMU ZİYARET KURALLARI NEDİR?

Atatürk Arboretumu'nda çocuk maması ve su hariç hiçbir besin içeri alınmıyor. Çantalarkontrole dilerek içeri yiyecek ve içecek alınmıyor. İçeride de yiyecek içecek işletmesi bulunmuyor. Konsept gereği Atatürk Arboretumu içinde besin tüketimi yasak. Bunların yanında açık alan oyun gereçleri de yasak. Top, balon, bisiklet ve konfeti gibi ürünlerin içeri sokulması yasaktır.

ATATÜRK ARBORETUMU FOTOĞRAF ÇEKİM ÜCRETLERİ NE KADAR?

Film ve reklam benzeri video içerikli çekim ücreti 8.50 TL

Katalog tarzı fotoğraf çekimi ücreti 5.310 TL

Düğün, nişan fotoğrafları çekimi 472 TL

ATATÜRK ARBORETUMU'NA NE ZAMAN GİDİLİR?

Atatürk Arboretumu'na her mevsim gidilebilir. İlkbaharda canlı ve renkli manzaralar sunan Atatürk Arboretumu sonbahar aylarında romantik manzaralar sunuyor. Yaz ve kış aylarında kendine has manzaralar sunan Atatürk Arboretumu'na her mevsim gidebilirsiniz.

ATATÜRK ARBORETUMU ÇEVRESİNDEKİ GEZİ YERLERİ

Belgrad Ormanı

Duatepe Parkı Baltalimanı

Japon Bahçesi

Feneryolu Kuş Gözlem Kulesi

Rumeli Feneri

Emirgan Korusu

ATATÜRK ARBORETUMU FOTOĞRAF ÇEKİMİ İLETİŞİM

Atatürk Arboretumu'nda fotoğraf çekimi serbesttir. Ancak özle amaçlı çekimler ücrete tabidir.

Detaylı bilgi için:(0212) 226 2335/ (0212) 226 2329