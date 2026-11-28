Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

1 yorum · Sen de yaz

Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Yavuz Bingöl, 16 Kasım akşamı safra kesesindeki taş nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir hastanede tedavi gören 62 yaşındaki sanatçının sağlık durumuna ilişkin eşi Nilşah Ağaoğlu Bingöl'den yeni bir açıklama geldi.

AMELİYAT OLAMADAN TABURCU OLDU

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Nilşah Ağaoğlu Bingöl, eşinin 12 gün süren hastane sürecinin ardından taburcu olduğunu ancak planlanan ameliyatın gerçekleştirilemediğini belirtti. Bingöl'ün ameliyatının dört hafta sonraya ertelendiği öğrenildi.

"TÜM DOSTLARIMIZA SEVGİLER"

Tedavi sürecinde kendilerini yalnız bırakmayan yakınlarına ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Nilşah Ağaoğlu Bingöl, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "12 gün sonunda hastaneden taburcu oluyoruz. Bize çiçek gibi bakan doktorlarımıza ve buraya sığmayan tüm hemşirelerimize sonsuz teşekkürler. Arayan, soran, gelen, gelemeyen 12 gündür bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza sevgiler. Ameliyat hala olamadı, 4 hafta sonra"

EŞİNİ BİR AN OLSUN YALNIZ BIRAKMADI

Hastanedeki tedavisi boyunca Yavuz Bingöl'ün yanından ayrılmayan Nilşah Ağaoğlu Bingöl, daha önce de hastane odasında eşinin elini tuttuğu bir fotoğrafı "Hastalıkta sağlıkta tamam da, MR'da neden." notuyla paylaşmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi