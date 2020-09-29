Fight Kulüp rap şarkısı sözleri nelerdir? Killa Hakan & Ceza & Ezhel & Ben Fero "Fight Kulüp" şarkı sözleri
Fight Kulüp çıktığı ilk zamanlar çok sayıda dislike yani beğenmeme almıştır. Zaman şarkının değeri anlaşılsa da halen daha şarkının 1 milyon üzeri dislike'ı bulunmaktadır. Peki Killa Hakan, Ceza, Ezher ve Ben Fero'nun söylediği Fight Kulüp şarkısının sözleri nelerdir?
Youtube'da 60 milyon üzeri izlenme alan "Fight Kulüp" şarkısının sözleri çok merak ediliyor. Halen günde binlerce izlenme alan şarkının son zamanlarda beğenme sayısı gittikçe yükseliyor. Peki Fight Kulüp sözleri nelerdir? Fight Kulüp nedir? Fight Kulüp 2 çıkacak mı? Fight Kulüp şarkısı hakkında bilgiler nelerdir?
FİGHT KULÜP ŞARKI SÖZLERİ
[Nakarat: Killa Hakan]
Three, two, one, zero
Başladı countdown, sona kalan hero
Köpürürsün blup, blub, blup
Burası merkez Fight Kulüp
[Verse 1: Killa Hakan]
Kalp, k*n, damar, damar
Surata şamar, yanar, yakar
Kaşları çatık bakar, bakar
Farkında olmadan takar, akar
Yaşadığın yer bir karanlık mağara
Kurtaramaz seni kimse atsan da nara
Buz gibi fresh akar nehir
Gece sessiz, duman altı olmuş şehir
Tercihim Gl*ck s*lah ya da p*mpgun
Arabanı tararım, akıllara zararım
Kırmızı, mavi, Killa, kara
Renkler colors, sav*ş, para
Hastadır ruhlar tehlikeli yapı
Tehlikeli kapı, rahatsız hasta
Aranıyorum her yerde kırmızı bültenle
Peşimdeler hem de, Fahndung grasta
Bilmediğin işlere karışma bak, yakarım
İlk önce ben bi' ortama bakarım
Silah pa-pa-pa p*tlar, yakarım
Çift s*lahla ta-ta-ta tararım
Benim ortamım serttir ama merttir
P*ç p*ştların da başına derttir
Seri saldırılarım atak ataklar
Sokakta puslar batak, batak var
Durmak yok bizde cenkten cenke
Blood in Blood out, G*ng'den G*ng'e
Benim yaşadığım yerde sen üşürsün, titrersin
Girersin şoktan renkten renge
Parayı bulan değişiyo'muş be kanka
Sizde öyle olabilir ama bizdeki punker
Killa destek verirse kafa tutar tanka
Killa destek verirse kafa tutar tanka
[Verse 2: Ceza]
Geri dönmek yok yatıya kalın
Geçmişe takılı kalıyo' kafası kalın
Anonim esere atıyo'sun imzanı ve
Pişirip yiyiveriyo'sun gene haramı
Başarısızlığını, başkasına yükleyip de
Yol yürüyenin karnı hep tok
Maduru en iyi oynayana kanıyo' kerizlerin alayı
Bak harbi jackpot
Oyna tek top, bu rap o tekno
Push the tempo, p*şta kempo
Geldi mentor, elini çek, sesini kes
Konuşuyoruz ve çalıyo' bando
Aşıramento ediyo'sunuz her şeyi
Ve biz bunu görüyoruz sıfatı GameBoy sen
lafını ağzına tıkadı Rude boy ben
eledim alayını gerisi tam top ten
Ve de bu gidişi bi' durdursak mı ne
Ya da git arabanı vurdur sen yine
Rap'ini bol koy, çağırıyo' rock ile roll
Wannabe cowboy konuşuyo babana sor
Bakalak ol katana vurdu kafana kakalak ol
Bu manifestom, adını koy
Sen adımı at, atına bin ve git
Şans binde bir bile değil senin için bu hakikat
Birini bul ve madik at
Kafanızdaki bir film: Amerika
Keçi inadıma denk yok bi' patika
Sen hiç korkma olurum bodyguard
Karalama başlat ay, ay
Gene sıra bana gelmiş vay, vay
Yarınını, dününü, gününü, bugününü
Kötü günü, dünü unutana ise bye, bye
[Verse 3: Ezhel]
06 başkent
36 Kreuzberg
Aynı gün hem selfie
Hem polislere poz ver
Dişlerim kırık, kalbimde yaralar
"Dert biraz ara ver" desem de paralar
Sertleştirir seni her çile
Çalış dersini çünkü dönebilir her şey tersine
Düz yol bile merdiven a*k derdine dünya
Kimin bilemem bunu ben bile
Sağım dolu puşt, solum dolu puşt hep
Olun tuzla buz, ben olunca Nus-ret
Sokağımda dur'caksan kurallara uy (eh)
Kardeşlere selam, abilere respect
On fleek hep, ama yapamam nispet
DJ çalar bizi olduk istek
İstanbul sokakları kadar işlek
Ceplerimin içi hayaller ve tiftik
Solum, sağım, önüm, arkam deli
Parça pinçik bölük karakterim
Akrepleri kovar yelkovanlar
Hızla geçer zaman her saatte
Mücadele, mücadele yine
Soluklan, güç al gerektiğinde
Yanar içim her salaklığımda
Batar ruhum sokak bataklığında
Bir, iki liranın peşindeysen git
"Tamam" dedim, yeterince eğlendik
Ben Neyzen Tevfik
Gibi çektim kafaları ayık olsan bile her yer trip
Yandı gönlüm, geldim, gördüm, yendim
Gömdüm resmen aynı Tyler Durden
N'olcak olsan sanki hayli zengin
Tek bir anda kaydı gitti şeklin
[Verse 4: Ben Fero]
Berlin sert, abiler mert
İstanbul, Ankara, İzmir'den geldik
Bir bir fert, şimdi bittin sen
Dört kurşun, otuz altı merkezden
Kreuzberg farklıdır herkesten (yes)
Destek var bize her sesten (ses)
Killa Hakan, Ceza, Ben Fero, Ezhel
Los, gez Türkei, hadi hop ses ver (ver)
Sona kalan hero, bendim zero
Artık hedefler private Heelo
Bitti bu defter, level up, we go
Kotti'de yürü ama geri bak kim o
Kotti vous, yeah, Yoki-Toki hood, yeah
Burada gerçek gero, herkes beton
Çok iyi, good, yeah, vuh
Etsene bol ye (ye)
Mercedes kolye (ye)
Herkese iyi davran biladerim yoksa her şutta gol ye (brrreh)
Kurda kuşa ol yem (wooh)
Birisine ol yem (yem)
Burda ne kurdu ne kuzusu var
Panter ol gang (thirty six)
Eski okul Gangsta'lardan enerjim tam (wooh)
Her an ilham veren onca insan
Abilerin abisidir baba, Killa Hakan (wooh)
Seco kardeş, Ceza abi ver feyz (feyz)
FİGHT KULÜP ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER
Fight Kulüp, Türk rapçiler Killa Hakan, Ceza, Ezhel ve Ben Fero'nun birlikte çıkardığı şarkıdır.
Şarkı, Killa Hakan'ın "Fight Kulüp" adlı albümünden olup albümle aynı isme sahiptir. Killa Hakan kendi Instagram hesabından bu şarkının geleceğini duyurmuştur. Şarkının müzik videosu netd müzik'in YouTube kanalında yayınlandıktan sonra 'beğenmeme' yağmuruna tutulmuştu. Şarkının şu an YouTube'da 60 milyondan fazla görüntülemesi ve 1 milyon üstü 'beğenmeme'si vardır. Bu şarkının bulunduğu albüm o yılda "Yılın en iyi rap albümü" ödülüne hak kazanmıştı. Ayrıca Killa Hakan yakın zamanda "Fight Kulüp 2"nin de geleceğini duyurdu. Şarkının söz, müzik, asistanı vb. bilgileri aşağıdaki gibidir.
Söz: Killa Hakan, Ceza, Ezhel, Ben Fero
Müzik: Dj Rocky
Director & DOP & Edit: Atıf Ülkü
Assistant Director: Adem Gümrükçüler
Camera Assistants: Halil İbrahim Topçu, Umut Deniz
KİLLA HAKAN KİMDİR?
Killa Hakan, ya da gerçek adıyla Hakan Durmuş 3 Mart 1973, Berlin, Almanya doğumlu Türk rap müzisyeni ve söz yazarı.
3 Mart 1973 doğumlu olan Hakan Durmuş ya da bilinen adıyla Killa Hakan'ın ailesi 1960 yıllarında işçi olarak Trabzon'dan Almanya'ya göç etmiştir. Babası Ali Rıza Durmuş güreşçidir. A Milli Takımı'nda çok başarılı olmuştur ve madalyaları vardır. Killa Hakan, Almanya Kreuzberg'de doğup, büyümüş ve okumuştur. Getto hayat yaşayan Hakan, sokaklarla erken yaşta tanışmış ve genç yaşında hapse girmiştir. Cezaevi yıllarında sürekli sözler yazmıştır. İlk hapse girişi Alman polisi sadece Türklere karşıt tavırlar yüzünden genç yaşta Hakan'a ceza vererek hapse girmiştir. Bu olay ile Killa Hakan ilk kez hapishaneye girmiştir. Son olarak bir polise ırkçı (Nazi) dediği için 4 ay hapis yatmıştır. Almanya'da Yabancı Sözlü Rap Müzik yapmak yerine Türkçe rap yapmış ve kendini zamanla Avrupa'ya kanıtlamıştır. Ayrıca Killa Hakan günümüz Almanya'sında çok sosyal işlerle uğraşmaktadır. Avrupa'da Türkçe rap albümlerini satmayı ve Türkçe dilini Avrupa'ya tanıtmayı amaçlamıştır ve bunu Killa Hakan'dan başka hiçbir sanatçı yapamamıştır. Killa Hakan Almanya'da Workshop'lar vererek Rap müziği ile hayata tutunmayı öğrencilerine öğretmektedir. Killa Hakan, Türk Rap müziğini her gün bir adım daha ilerletmeye devam etmektedir. Son olarak yine bir ilki başaran Killa Hakan, MTV Almanya kanalında 15 hafta boyunca Top 10 listesinde kalarak kırılmayan tüm zincirleri kırmıştır. Şarkılarında devamlı söylediği "36" sayısı; doğup ve büyüdüğü Kreuzberg City'nin posta kodu numarasıdır. Killa Hakan, aynı zamanda 36 Boys Çetesi'nin en eski üyelerinden biridir.
CEZA KİMDİR?
Ceza 31 Aralık 1976 Üsküdar, İstanbul doğumlu (ya da gerçek adıyla Bilgin Özçalkan), Türk rap müzisyeni ve söz yazarı.
Danyal Özçalkan ve Servet Özçalkan'ın oğlu olarak 31 Aralık 1976 tarihinde Üsküdar'da dünyaya geldi fakat nüfus cüzdanında 1 Ocak 1977 olarak kayıt edilmiştir. Küçük yaştan itibaren rap müzikle ilgilenmeye başladı. Ceza takma adını atışmalarda rakiplerin ve seyircilerin cezamız geldi demelerinden ötürü bu ismi almıştır. Public Enemy grubundan çok etkilendiğini söyleyen Ceza, sert sözlerin raple dışarıya nasıl vurulduğunu görüp kendine takma isim olarak Fatalrhymer da ekleyip Ceza a.k.a Fatalrhymer oldu. Bu arada eğitimini tamamlayıp iş hayatına atıldı. Bir elektrik teknisyeni olarak bir yandan iş hayatına devam eden Ceza bir yandan da rap hayatına hız verdi. Hem işin hem rapin bir arada gitmediğini gören Ceza teknisyenlikten istifa etti ve kendini tamamen rap müziğe adadı. Kendisi gibi rap müzisyeni ve ayrıca beatmaker olan Roka (Elif Özçalkan) ile evlidir.
Yerleşke 2023 adlı dergiye 2009 yılında verdiği röportajda aslen Çankırılı olduğunu, 3 göbektir İstanbul'da yaşadıklarını ve soyadlarının daha önce Sarımehmetoğlu olarak geçtiğini ve Çanakkale Savaşı'nda ailesinden 7 şehit verdiğini beyan etmiştir. Kardeşi Ayben de rap müzik yapmaktadır.
Ceza, annesi Servet Özçalkan'ı 5 Ocak 2004'te, babası Danyal Özçalkan'ı ise 7 Haziran 2019 tarihinde kaybetti.
BEN FERO KİMDİR?
Ben Fero ya da gerçek ismiyle Ferhat Yılmaz 25 Şubat 1991, Bonn, Almanya doğumlu Türk rapçi ve söz yazarı.
25 Şubat 1991 tarihinde Almanya'nın Berlin'den önceki başkenti Bonn şehrinde dünyaya geldi. Babası Trabzonlu, annesi ise Sivaslıdır. 1994 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönerek İzmir'e göç etmişlerdir. 8 yaşında Tupac dinleyerek rap müzikle tanışmıştır. Sabancı Üniversitesi'nin işletme bölümünden mezun olmuştur.
Nisan 2018'de ilk şarkısı Mahallemiz Esmer ile çıkış yapmıştır. Ağustos 2018'de çıkardığı Kimlerdensin teklisinden sonra, özel bir şirkette satış sorumlusu pozisyonundaki işinden ayrılıp müziğe odaklanmaya karar vermiştir. 30 Kasım 2018'de 3 2 1 teklisini çıkarmıştır. 2 Aralık 2018'de Spotify'da Türkiye en çok dinlenen şarkılar listesinde 1. sıraya yükselmiştir.
20 Şubat 2019'da, daha önce çıkardığı teklileri de kapsayan Orman Kanunları albümünü çıkardı. Albümün yayınlandığı gün Spotify Türkiye Top 50'de ilk 12'de albümün bütün şarkıları yer aldı. Böylece Türkiye'de bir albümdeki bütün şarkıları bu listede olan ilk sanatçı oldu. Bu albümde yer alan Biladerim İçin şarkısı uzun süre listelerin üstünde yer almıştır. Başta Akalım adıyla çıkan şarkısının adını, daha sonradan Demet Akalın olarak değiştirmiştir. Sonrasında şarkının müzik videosunu ise Demet Akalın ile birlikte çekmişlerdir.
Şarkılarında genellikle vücut geliştirme sporundan bahseder. Türkiye'de neredeyse kendine özgü olan heceleyerek söyleme stili bazı dinleyicilerden tepki almıştır. 9 Mayıs 2019'da gerçekleşen 16. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı" ödülüne layık görülmüştür.
19 Ocak 2020 tarihinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 2020 Basketbol Süper Ligi All-Star'da maç sonunda sahne almıştır.
25 Eylül 2020 tarihinde isimli 5 şarkıdan oluşan Yabani EP'si yayımlandı.