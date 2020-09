Fight Kulüp rap şarkısı sözleri nelerdir? Killa Hakan & Ceza & Ezhel & Ben Fero "Fight Kulüp" şarkı sözleri

Fight Kulüp çıktığı ilk zamanlar çok sayıda dislike yani beğenmeme almıştır. Zaman şarkının değeri anlaşılsa da halen daha şarkının 1 milyon üzeri dislike'ı bulunmaktadır. Peki Killa Hakan, Ceza, Ezher ve Ben Fero'nun söylediği Fight Kulüp şarkısının sözleri nelerdir?

Youtube'da 60 milyon üzeri izlenme alan "Fight Kulüp" şarkısının sözleri çok merak ediliyor. Halen günde binlerce izlenme alan şarkının son zamanlarda beğenme sayısı gittikçe yükseliyor. Peki Fight Kulüp sözleri nelerdir? Fight Kulüp nedir? Fight Kulüp 2 çıkacak mı? Fight Kulüp şarkısı hakkında bilgiler nelerdir?

FİGHT KULÜP ŞARKI SÖZLERİ

[Nakarat: Killa Hakan]

Three, two, one, zero

Başladı countdown, sona kalan hero

Köpürürsün blup, blub, blup

Burası merkez Fight Kulüp

[Verse 1: Killa Hakan]

Kalp, k*n, damar, damar

Surata şamar, yanar, yakar

Kaşları çatık bakar, bakar

Farkında olmadan takar, akar

Yaşadığın yer bir karanlık mağara

Kurtaramaz seni kimse atsan da nara

Buz gibi fresh akar nehir

Gece sessiz, duman altı olmuş şehir

Tercihim Gl*ck s*lah ya da p*mpgun

Arabanı tararım, akıllara zararım

Kırmızı, mavi, Killa, kara

Renkler colors, sav*ş, para

Hastadır ruhlar tehlikeli yapı

Tehlikeli kapı, rahatsız hasta

Aranıyorum her yerde kırmızı bültenle

Peşimdeler hem de, Fahndung grasta

Bilmediğin işlere karışma bak, yakarım

İlk önce ben bi' ortama bakarım

Silah pa-pa-pa p*tlar, yakarım

Çift s*lahla ta-ta-ta tararım

Benim ortamım serttir ama merttir

P*ç p*ştların da başına derttir

Seri saldırılarım atak ataklar

Sokakta puslar batak, batak var

Durmak yok bizde cenkten cenke

Blood in Blood out, G*ng'den G*ng'e

Benim yaşadığım yerde sen üşürsün, titrersin

Girersin şoktan renkten renge

Parayı bulan değişiyo'muş be kanka

Sizde öyle olabilir ama bizdeki punker

Killa destek verirse kafa tutar tanka

Killa destek verirse kafa tutar tanka

[Verse 2: Ceza]

Geri dönmek yok yatıya kalın

Geçmişe takılı kalıyo' kafası kalın

Anonim esere atıyo'sun imzanı ve

Pişirip yiyiveriyo'sun gene haramı

Başarısızlığını, başkasına yükleyip de

Yol yürüyenin karnı hep tok

Maduru en iyi oynayana kanıyo' kerizlerin alayı

Bak harbi jackpot

Oyna tek top, bu rap o tekno

Push the tempo, p*şta kempo

Geldi mentor, elini çek, sesini kes

Konuşuyoruz ve çalıyo' bando

Aşıramento ediyo'sunuz her şeyi

Ve biz bunu görüyoruz sıfatı GameBoy sen

lafını ağzına tıkadı Rude boy ben

eledim alayını gerisi tam top ten

Ve de bu gidişi bi' durdursak mı ne

Ya da git arabanı vurdur sen yine

Rap'ini bol koy, çağırıyo' rock ile roll

Wannabe cowboy konuşuyo babana sor

Bakalak ol katana vurdu kafana kakalak ol

Bu manifestom, adını koy

Sen adımı at, atına bin ve git

Şans binde bir bile değil senin için bu hakikat

Birini bul ve madik at

Kafanızdaki bir film: Amerika

Keçi inadıma denk yok bi' patika

Sen hiç korkma olurum bodyguard

Karalama başlat ay, ay

Gene sıra bana gelmiş vay, vay

Yarınını, dününü, gününü, bugününü

Kötü günü, dünü unutana ise bye, bye

[Verse 3: Ezhel]

06 başkent

36 Kreuzberg

Aynı gün hem selfie

Hem polislere poz ver

Dişlerim kırık, kalbimde yaralar

"Dert biraz ara ver" desem de paralar

Sertleştirir seni her çile

Çalış dersini çünkü dönebilir her şey tersine

Düz yol bile merdiven a*k derdine dünya

Kimin bilemem bunu ben bile

Sağım dolu puşt, solum dolu puşt hep

Olun tuzla buz, ben olunca Nus-ret

Sokağımda dur'caksan kurallara uy (eh)

Kardeşlere selam, abilere respect

On fleek hep, ama yapamam nispet

DJ çalar bizi olduk istek

İstanbul sokakları kadar işlek

Ceplerimin içi hayaller ve tiftik

Solum, sağım, önüm, arkam deli

Parça pinçik bölük karakterim

Akrepleri kovar yelkovanlar

Hızla geçer zaman her saatte

Mücadele, mücadele yine

Soluklan, güç al gerektiğinde

Yanar içim her salaklığımda

Batar ruhum sokak bataklığında

Bir, iki liranın peşindeysen git

"Tamam" dedim, yeterince eğlendik

Ben Neyzen Tevfik

Gibi çektim kafaları ayık olsan bile her yer trip

Yandı gönlüm, geldim, gördüm, yendim

Gömdüm resmen aynı Tyler Durden

N'olcak olsan sanki hayli zengin

Tek bir anda kaydı gitti şeklin

[Verse 4: Ben Fero]

Berlin sert, abiler mert

İstanbul, Ankara, İzmir'den geldik

Bir bir fert, şimdi bittin sen

Dört kurşun, otuz altı merkezden

Kreuzberg farklıdır herkesten (yes)

Destek var bize her sesten (ses)

Killa Hakan, Ceza, Ben Fero, Ezhel

Los, gez Türkei, hadi hop ses ver (ver)

Sona kalan hero, bendim zero

Artık hedefler private Heelo

Bitti bu defter, level up, we go

Kotti'de yürü ama geri bak kim o

Kotti vous, yeah, Yoki-Toki hood, yeah

Burada gerçek gero, herkes beton

Çok iyi, good, yeah, vuh

Etsene bol ye (ye)

Mercedes kolye (ye)

Herkese iyi davran biladerim yoksa her şutta gol ye (brrreh)

Kurda kuşa ol yem (wooh)

Birisine ol yem (yem)

Burda ne kurdu ne kuzusu var

Panter ol gang (thirty six)

Eski okul Gangsta'lardan enerjim tam (wooh)

Her an ilham veren onca insan

Abilerin abisidir baba, Killa Hakan (wooh)

Seco kardeş, Ceza abi ver feyz (feyz)

FİGHT KULÜP ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Fight Kulüp, Türk rapçiler Killa Hakan, Ceza, Ezhel ve Ben Fero'nun birlikte çıkardığı şarkıdır.

Şarkı, Killa Hakan'ın "Fight Kulüp" adlı albümünden olup albümle aynı isme sahiptir. Killa Hakan kendi Instagram hesabından bu şarkının geleceğini duyurmuştur. Şarkının müzik videosu netd müzik'in YouTube kanalında yayınlandıktan sonra 'beğenmeme' yağmuruna tutulmuştu. Şarkının şu an YouTube'da 60 milyondan fazla görüntülemesi ve 1 milyon üstü 'beğenmeme'si vardır. Bu şarkının bulunduğu albüm o yılda "Yılın en iyi rap albümü" ödülüne hak kazanmıştı. Ayrıca Killa Hakan yakın zamanda "Fight Kulüp 2"nin de geleceğini duyurdu. Şarkının söz, müzik, asistanı vb. bilgileri aşağıdaki gibidir.

Söz: Killa Hakan, Ceza, Ezhel, Ben Fero

Müzik: Dj Rocky

Director & DOP & Edit: Atıf Ülkü

Assistant Director: Adem Gümrükçüler

Camera Assistants: Halil İbrahim Topçu, Umut Deniz

Fight Kulüp

KİLLA HAKAN KİMDİR?

Killa Hakan, ya da gerçek adıyla Hakan Durmuş 3 Mart 1973, Berlin, Almanya doğumlu Türk rap müzisyeni ve söz yazarı.

3 Mart 1973 doğumlu olan Hakan Durmuş ya da bilinen adıyla Killa Hakan'ın ailesi 1960 yıllarında işçi olarak Trabzon'dan Almanya'ya göç etmiştir. Babası Ali Rıza Durmuş güreşçidir. A Milli Takımı'nda çok başarılı olmuştur ve madalyaları vardır. Killa Hakan, Almanya Kreuzberg'de doğup, büyümüş ve okumuştur. Getto hayat yaşayan Hakan, sokaklarla erken yaşta tanışmış ve genç yaşında hapse girmiştir. Cezaevi yıllarında sürekli sözler yazmıştır. İlk hapse girişi Alman polisi sadece Türklere karşıt tavırlar yüzünden genç yaşta Hakan'a ceza vererek hapse girmiştir. Bu olay ile Killa Hakan ilk kez hapishaneye girmiştir. Son olarak bir polise ırkçı (Nazi) dediği için 4 ay hapis yatmıştır. Almanya'da Yabancı Sözlü Rap Müzik yapmak yerine Türkçe rap yapmış ve kendini zamanla Avrupa'ya kanıtlamıştır. Ayrıca Killa Hakan günümüz Almanya'sında çok sosyal işlerle uğraşmaktadır. Avrupa'da Türkçe rap albümlerini satmayı ve Türkçe dilini Avrupa'ya tanıtmayı amaçlamıştır ve bunu Killa Hakan'dan başka hiçbir sanatçı yapamamıştır. Killa Hakan Almanya'da Workshop'lar vererek Rap müziği ile hayata tutunmayı öğrencilerine öğretmektedir. Killa Hakan, Türk Rap müziğini her gün bir adım daha ilerletmeye devam etmektedir. Son olarak yine bir ilki başaran Killa Hakan, MTV Almanya kanalında 15 hafta boyunca Top 10 listesinde kalarak kırılmayan tüm zincirleri kırmıştır. Şarkılarında devamlı söylediği "36" sayısı; doğup ve büyüdüğü Kreuzberg City'nin posta kodu numarasıdır. Killa Hakan, aynı zamanda 36 Boys Çetesi'nin en eski üyelerinden biridir.

CEZA KİMDİR?

Ceza 31 Aralık 1976 Üsküdar, İstanbul doğumlu (ya da gerçek adıyla Bilgin Özçalkan), Türk rap müzisyeni ve söz yazarı.

Danyal Özçalkan ve Servet Özçalkan'ın oğlu olarak 31 Aralık 1976 tarihinde Üsküdar'da dünyaya geldi fakat nüfus cüzdanında 1 Ocak 1977 olarak kayıt edilmiştir. Küçük yaştan itibaren rap müzikle ilgilenmeye başladı. Ceza takma adını atışmalarda rakiplerin ve seyircilerin cezamız geldi demelerinden ötürü bu ismi almıştır. Public Enemy grubundan çok etkilendiğini söyleyen Ceza, sert sözlerin raple dışarıya nasıl vurulduğunu görüp kendine takma isim olarak Fatalrhymer da ekleyip Ceza a.k.a Fatalrhymer oldu. Bu arada eğitimini tamamlayıp iş hayatına atıldı. Bir elektrik teknisyeni olarak bir yandan iş hayatına devam eden Ceza bir yandan da rap hayatına hız verdi. Hem işin hem rapin bir arada gitmediğini gören Ceza teknisyenlikten istifa etti ve kendini tamamen rap müziğe adadı. Kendisi gibi rap müzisyeni ve ayrıca beatmaker olan Roka (Elif Özçalkan) ile evlidir.

Yerleşke 2023 adlı dergiye 2009 yılında verdiği röportajda aslen Çankırılı olduğunu, 3 göbektir İstanbul'da yaşadıklarını ve soyadlarının daha önce Sarımehmetoğlu olarak geçtiğini ve Çanakkale Savaşı'nda ailesinden 7 şehit verdiğini beyan etmiştir. Kardeşi Ayben de rap müzik yapmaktadır.

Ceza, annesi Servet Özçalkan'ı 5 Ocak 2004'te, babası Danyal Özçalkan'ı ise 7 Haziran 2019 tarihinde kaybetti.

BEN FERO KİMDİR?

Ben Fero ya da gerçek ismiyle Ferhat Yılmaz 25 Şubat 1991, Bonn, Almanya doğumlu Türk rapçi ve söz yazarı.

25 Şubat 1991 tarihinde Almanya'nın Berlin'den önceki başkenti Bonn şehrinde dünyaya geldi. Babası Trabzonlu, annesi ise Sivaslıdır. 1994 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönerek İzmir'e göç etmişlerdir. 8 yaşında Tupac dinleyerek rap müzikle tanışmıştır. Sabancı Üniversitesi'nin işletme bölümünden mezun olmuştur.

Nisan 2018'de ilk şarkısı Mahallemiz Esmer ile çıkış yapmıştır. Ağustos 2018'de çıkardığı Kimlerdensin teklisinden sonra, özel bir şirkette satış sorumlusu pozisyonundaki işinden ayrılıp müziğe odaklanmaya karar vermiştir. 30 Kasım 2018'de 3 2 1 teklisini çıkarmıştır. 2 Aralık 2018'de Spotify'da Türkiye en çok dinlenen şarkılar listesinde 1. sıraya yükselmiştir.

20 Şubat 2019'da, daha önce çıkardığı teklileri de kapsayan Orman Kanunları albümünü çıkardı. Albümün yayınlandığı gün Spotify Türkiye Top 50'de ilk 12'de albümün bütün şarkıları yer aldı. Böylece Türkiye'de bir albümdeki bütün şarkıları bu listede olan ilk sanatçı oldu. Bu albümde yer alan Biladerim İçin şarkısı uzun süre listelerin üstünde yer almıştır. Başta Akalım adıyla çıkan şarkısının adını, daha sonradan Demet Akalın olarak değiştirmiştir. Sonrasında şarkının müzik videosunu ise Demet Akalın ile birlikte çekmişlerdir.

Şarkılarında genellikle vücut geliştirme sporundan bahseder. Türkiye'de neredeyse kendine özgü olan heceleyerek söyleme stili bazı dinleyicilerden tepki almıştır. 9 Mayıs 2019'da gerçekleşen 16. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı" ödülüne layık görülmüştür.

19 Ocak 2020 tarihinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 2020 Basketbol Süper Ligi All-Star'da maç sonunda sahne almıştır.

25 Eylül 2020 tarihinde isimli 5 şarkıdan oluşan Yabani EP'si yayımlandı.