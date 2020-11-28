İran'daki suikast Ortadoğu'yu karıştırdı! Netanyahu 2018'de yaptığı konuşmada dün öldürülen Fahrizade'ye dikkat çekmiş: Bu ismi unutmayın

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden olan Muhsin Fahrizade'ye Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen saldırı, son 10 yılda İranlı nükleer bilimcileri hedef alan suikastları yeniden gündeme taşıdı. Ayrıca, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 2018'de yaptığı bir konuşmada Muhsin Fahrizade için "Bu ismi unutmayın" dediği ortaya çıktı.

Nükleer alanlarda çalışmalar yürüten İranlı bilim insanlarına yönelik suikastlar zinciri, Tahran Üniversitesi'nde fizik profesörü olarak görev yapan Mesud Alimuhammedi'nin 2010'da öldürülmesiyle başladı.

İRAN, O DÖNEMDE ABD VE İSRAİL'İ SUÇLAMIŞTI

Kuantum fiziği ve temel parçacık fiziği alanlarında çalışmalarıyla bilinen Alimuhammedi, 12 Ocak'ta evinin önünde motosiklete yerleştirilmiş bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırıda Alimuhammedi'nin eşi de yaralanırken, İran konuyla ilgili olarak İsrail ve ABD'yi suçladı. O dönemki ABD hükümeti ise İran'ın bu suçlamalarını kabul etmedi.

Mesud Alimuhammedi

SUİKASTI İSRAİL İÇİN İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Aralık 2010'da saldırının faili olarak yakalanan Mecid Cemali Feşi adlı zanlı, sorgusunda suikasta ilişkin rolünü itiraf etti. Tel Aviv'de İsrail İstihbarat Teşkilatı'nın (Mossad) eğitiminden geçtiğini ve suikastı İsrail adına işlediğini anlatan Feşi, suikast karşılığında Mossad'ın kendisine 120 bin dolar ödediğini de açıkladı. Yargılandığı mahkeme tarafından 2011'de idama mahkum edilen Feşi 2012'de infaz edildi.

SUİKAST GİRİŞİMLERİ DEVAM ETTİ

9 Aralık 2010'da saldırganlar bu kez Şehid Beheşti Üniversitesi'nde nükleer alanda çalışmalar yürüten iki profesörü hedef aldı. İran Atom Enerjisi Kurumu bünyesinde kuantum fiziği alanında çalışmalar yapan profesör Mecid Şehriyari, seyir halindeki aracına yerleştirilen uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitirdi. Aynı gün Şehid Beheşti Üniversitesi'nde nükleer fizik profesörü olan Feridun Abbasi'ye de aynı yöntemle suikast girişimi yapıldı. Abbasi, saldırıdan ağır yaralı olarak kurtuldu.

MOTOSİKLETLİ SALDIRGAN TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Suikasta kurban verilen bir diğer nükleer fizikçi Daryuş Rızainejad ise 23 Temmuz 2010'da Tahran'da eşi ile birlikte çocuğunu kreşten aldıktan sonra motosikletli saldırganlar tarafından açılan ateş sonucu öldü. Saldırıda Rızainejad'ın eşi ve çocuğu da yaralandı. İran medyası, saldırının ardından Rızainejad'nin nötron aktarımı uzmanı bir fizik profesörü olduğunu duyurdu. Yetkililer ise suikasta uğrayan kişinin Tahran'daki Hace Nasır-ı Tusi Üniversitesi'nde elektronik öğrencisi olduğunu açıkladı ancak Batı medyası daha sonra öldürülen kişinin nükleer fizikçi olduğunu doğruladı.

Saldırının ardından dönemin İran Meclis Başkanı Ali Laricani, ABD ile İsrail'i "terör eylemiyle" suçladı ancak ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, saldırıyla ilgilerinin olmadığını ifade etti.

ARABASINA BOMBA YERLEŞTİRİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Natanz'daki uranyum zenginleştirme merkezinde görevli nükleer fizikçi Mustafa Ahmedi Ruşen de 11 Ocak 2012'de Tahran'ın doğusundaki Allame Tebatebai Üniversitesi'nin yakınlarında arabasına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucunda yaşamını yitirdi. Ruşen'in yanında bulunan şoförü Rıza Kaşkayi de saldırıda hayatını kaybetti. Aynı zamanda İran'ın füze programının başındaki isimlerden olduğu da söylenen Ahmedi Ruşen'in ölümünün ardından Natanz'daki nükleer tesise Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi adı verildi.

TİME SUİKASTLARIN ARDINDA İSRAİL'İN OLDUĞUNU YAZDI

ABD'de haftalık yayın yapan Time dergisi 13 Ocak 2012'de Batılı istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberinde, İranlı nükleer fizikçileri hedef alan suikastların ardında İsrail'in olduğunu ve Ahmedi Ruşen'in de bu suikastlar zincirinin son kurbanı olduğunu yazmıştı.

SON SUİKAST GİRİŞİMİ FAHRİZADE'YE YAPILDI

Dün öğleden sonra İran'ın nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade, Tahran'a bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Fahrizade doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

TÜM OKLAR İSRAİL'E YÖNELTİLDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, suikasttan İsrail'i sorumlu tuttu. Fahrizade'nin öldürülmesinin İsrail'in, İran'ın modern bilime ulaşmasını engellemek için attığı en açık adım olduğunu savunan Selami, "Siyonistler nükleer bilimcimizi öldürdü ancak bu adımın karşılığını nerede verdiğimizi kendileri bilir. Biz açıklamıyoruz fakat onlar biliyor. Geçmişte sahada hiçbir adımı karşılıksız bırakmayacağımızı gösterdik" dedi.

ZARİF AVRUPA BİRLİĞİ'NE ÇAĞRIDA BULUNDU

İran Dışişleri Bakanı Zarif de nükleer fizikçi Fahrizade'ye yönelik terör saldırısında İsrail'in rolü olduğuna dair ciddi belirtiler bulunduğunu söyledi. Zarif, saldırıyı "devlet terörü" olarak tanımladı ve "İran, uluslararası topluma, özellikle de Avrupa Birliği'ne utanç verici çifte standartlarına son verme ve bu devlet terörünü kınama çağrısında bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"DÜŞMANLARIMIZIN ÇARESİZLİĞİNİ VE NEFRETLERİNİ GÖSTERİYOR"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise İsrail'i bilim insanlarına paralı asker tutarak suikast düzenlemekle suçladı. İran lideri Ruhani konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şehit Fahrizade'nin öldürülmesi, düşmanlarımızın çaresizliğini ve nefretlerinin derinliğini gösteriyor. suikastın İran'ın başarılarını engelleyemeyecek" ifadelerine yer verdi. Öte yandan, İran Savunma Bakanlığı, ülkenin nükleer programının mimarı olarak görülen Muhsin Fahrizade'nin başkent Tahran yakınlarında uğradığı suikast sonucu hayatını yitirdiğini bildirmiş, olayı 'terör saldırısı' olarak nitelendirmişti.

NETANYAHU: GERGİN GÜNLER BİZİ BEKLİYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fahrizade'nin öldürülmesine ilişkin "Size Ortadoğu'da bir hareketlenme olduğunu söylemek istiyorum. Gergin günler bizi bekliyor" dedi. Yedioth Ahronot gazetesine göre ise Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, Fahrizade'nin suikastinde İsrail'in rolü olduğuna işaret etti. Maariv gazetesinin haberinde Netanyahu'nun, "Bu hafta yaptıklarımın tamamını sizlerle paylaşamam" şeklindeki sözlerine yer verildi.

ESKİ CIA DİREKTÖRÜNDEN İRAN'A TAVSİYE: JOE BİDEN YÖNETİMİNİ BEKLEYİN

Öte yandan, Eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Brennan, İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin suikast sonucu öldürülmesini "uluslararası hukuka aykırı ağır bir suç" olarak nitelendirdi. Brennan, Tahran'ın Joe Biden yönetimini beklemesi gerektiğini belirterek, "İran yönetimi, sorumluluk sahibi Amerikan liderliğinin küresel ölçekte dönüşünü bekleyecek kadar erdemli olmalı ve potansiyel faillere karşı harekete geçme tavsiyelerine direnmelidir" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU MOSSAD'IN ELE GEÇİRDİĞİ BELGELERDE FAHRİZADE'YE DİKKAT ÇEKMİŞ: BU İSMİ UNUTMAYIN

İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Muhsin Fahrizade'nin adı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda özellikle belirtilmişti. Netanyahu, Nisan 2018'de İsrail istihbarat servisi Mossad'ın, İran nükleer çalışmalarından ele geçirildiğini iddia ettiği çok sayıda belgeyi kamuoyuyla paylaşmıştı.

Bu toplantıda Netanyahu, Fahrizade'nin projenin başında olduğunu ileri sürmüş ve "Bu ismi unutmayın" ifadesini kullanmıştı.