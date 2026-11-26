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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesine yönelik düzenlemenin TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine başlandı. Kanun teklifinin yasalaşması halinde yaklaşık 2,2 milyon vatandaşın toplam 5,6 milyar liralık prim borcu ve bu borçlara bağlı gecikme cezası ile zamları silinecek.

1 OCAK 2017 ÖNCESİNE AİT BORÇLAR SİLİNECEK

AK Parti tarafından Meclis'e sunulan kanun teklifi kapsamında, 1 Ocak 2017 tarihinden önceye ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının tamamının tahsilinden vazgeçilmesi öngörülüyor. Düzenleme, prim borçlarının yanı sıra bunlara bağlı gecikme cezalarını ve gecikme zamlarını da kapsıyor.

5,6 MİLYAR LİRALIK BORÇ YÜKÜ KALKACAK

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemeden 2 milyon 199 bin 869 vatandaşın yararlanacağını açıklamıştı. Güler, toplam 5 milyar 627 milyon 666 bin liralık prim borcunun silinmesiyle vatandaşların üzerindeki borç yükünün kaldırılacağını ve sağlık hizmetlerine kesintisiz erişimin sağlanmasının amaçlandığını belirtmişti.

MUHALEFETTEN BORÇ AFFI ELEŞTİRİSİ

TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerde söz alan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, vatandaşların sürekli borç affı beklemek zorunda kaldığını belirterek yükümlülüklerini zamanında yerine getiren vatandaşların da gözetilmesi gerektiğini ifade etti.

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNE DE DESTEK SAĞLANACAK

Kanun teklifinde kamu üniversite hastanelerinin mali durumuna ilişkin düzenleme de yer alıyor. Hastanelerin 2026 yılı götürü bedel sözleşmelerinden kaynaklanan tahakkuk farklarının silinmesiyle sağlık hizmetlerinin finansal sürdürülebilirliğinin desteklenmesi hedefleniyor.

DÜZENLEME HENÜZ YASALAŞMADI

TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanan teklif henüz yasalaşmadı. Düzenlemenin kabul edilerek yürürlüğe girmesi halinde belirtilen döneme ait GSS prim borçlarının tahsilinden vazgeçilecek.

Kaynak: AA