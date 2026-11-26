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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelinde 34 ilde bulunan 619 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. 2-3 Aralık 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek açık artırmada, yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade imkanı sunulacak. İstanbul'da ise arsaların başlangıç fiyatı 650 bin lira olacak.

34 İLDE ARSALAR SATIŞA ÇIKACAK

Satışa sunulacak arsalar Diyarbakır, Kırklareli, Edirne, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Antalya, Isparta, Muğla, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Elazığ, Mardin, Batman, Ankara, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Yozgat, Samsun, Giresun, Erzincan, Malatya, Şırnak, Van ve Muş'ta bulunuyor.

YÜZDE 25 PEŞİNAT, 60 AY VADE

Arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlara satış bedelinin yüzde 25'ini peşin, kalan kısmını ise 60 ay vadeyle ödeme imkanı sunulacak. Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim avantajı bulunurken satışlarda KDV muafiyeti de uygulanacak.

1 MİLYON LİRA VE ÜZERİNDEKİ ARSALARA YÜZDE 20 İNDİRİM

Satış kapsamında muhammen bedeli 1 milyon lira ve üzerinde olan arsalar için de yüzde 20 oranında indirim uygulanacağı belirtildi.

İSTANBUL'DA FİYATLAR 650 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Satışa çıkarılacak taşınmazlar arasında İstanbul'da bulunan değerli araziler de yer alıyor. Kentteki arsaların muhammen bedelleri 650 bin liradan başlayarak konumlarına ve büyüklüklerine göre on milyonlarca liraya kadar ulaşıyor.

AÇIK ARTIRMA 2-3 ARALIK'TA YAPILACAK

Açık artırmalar 2-3 Aralık 2026 tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Satışlar, Ankara'daki İlbank Macunköy Tesisleri ile İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.