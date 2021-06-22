Ey makyaj sen nelere kadirsin! Ünlü model Cansu Taşkın'ı kimse tanıyamadı

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kendisini eve çağırdığını iddia eden ünlü model Cansu Taşkın, Florya'da alışveriş yaparken görüntülendi. Cansu Taşkın'ı makyajsız görenler, tanımakta zorlandı.

Sosyal medyada paylaştığı birbirinden farklı pozlarıyla beğenileri toplayan ünlü model Cansu Taşkın'ın makyajsız hali, hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Geçtiğimiz dönemde, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kendisini eve çağırdığı iddialarıyla gündeme gelen model Cansu Taşkın, Florya'da alışveriş sırasında görüntülendi.

"BENİ DE MAKYAJSIZ YAKALADINIZ"

Elinde poşetlerler muhabirlerle sohbet eden Taşkın, "Tatilden yeni döndüm. Eksiklerim vardı, onları tamamladım. Bu arada beni de makyajsız yakaladınız" diyerek sitem etti. 29 yaşındaki Cansu Taşkın'ın makyajsız halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

MUSTAFA SANDAL'LA DA MESAJLARI ÇIKTI

Model Cansu Taşkın'ın ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'la da mesajları ifşa olmuştu. Taşkın, Mustafa Sandal'la önce Instagram'dan konuştuğunu daha sonra WhatsApp'tan konuşmaya devam ettiklerini söyledi. Cansu Taşkın o dönem aşk acısı çektiği için Mustafa Sandal'la görüşmelerinin mesajlaşmayla sınırlı kaldığını belirtti.

CANSU TAŞKIN KİMDİR?

Cansu Taşkın 15 Kasım 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. 16 yaşında İzmir Fuarı'nda podyuma çıkarak modellik yapmaya başladı. İlk yarışma deneyimini 17 yaşında dünya modellik yarışmasına katılarak dördüncü seçilerek kazandı.

Birçok modacı ile model olarak çalıştı. "Modelliğe İtalya'nın Milano şehrinde devam etmek en büyük hayalim" diyen Cansu Taşkın, Türkiye'de birçok defilede sahne aldı.