Exxen kaç tl? Acun Exxen fiyatı ne kadar? 2021 Exxen platformu aylık ücreti ne kadar? Exxen ücretsiz mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Exxen kaç tl? Acun Exxen fiyatı ne kadar? 2021 Exxen platformu aylık ücreti ne kadar? Exxen ücretsiz mi?

30.12.2020 14:54 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:58
Exxen kaç tl? Acun Exxen fiyatı ne kadar? 2021 Exxen platformu aylık ücreti ne kadar? Exxen ücretsiz mi?

Dijital yayın platformu Exxen'in aylık ücretinin ne kadar olacağı merak ediliyordu. Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ile Exxen fiyatı belli oldu. Peki, Exxen platformu aylık ücreti ne kadar? Acun Exxen fiyatı ne kadar? İşte Exen 2021 fiyatı!

Yeni yayın platformu Exxen'in ücreti Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Geniş bir konu yelpazesinde yayınlar yapacak olan Exen hakkında merka edilenAcun Exxen fiyatı ne kadar? 2021 Exxen platformu aylık ücreti ne kadar? Exxen kaç tl, soruları de netleşmiş oldu. İşte Exxen 2021 üyelik ücreti!

EXXEN'DE HANGİ YAYINLAR OLACAK?

Exxen'de Hasan Can Kaya, Tolga Çevik, Zeynep Bastık, Enis Arıkan ve Orkun Işıtmak gibi ünlü isimler yer alacak. Platformda Sihirli Annem, Şeref Bey, Öğrenci Evi, Hükümsüz, Vahşi Şeyler ve İşte Bu Benim Masalım gibi yeni çekilen diziler de yer alacak.

EXXEN'DE YER ALAN YAPIMLARDAN BAZILARI

Exxen kaç tl? Acun Exxen fiyatı ne kadar? 2021 Exxen platformu aylık ücreti ne kadar? Exxen ücretsiz mi?
Exxen kaç tl? Acun Exxen fiyatı ne kadar? 2021 Exxen platformu aylık ücreti ne kadar? Exxen ücretsiz mi?
Exxen kaç tl? Acun Exxen fiyatı ne kadar? 2021 Exxen platformu aylık ücreti ne kadar? Exxen ücretsiz mi?
Exxen kaç tl? Acun Exxen fiyatı ne kadar? 2021 Exxen platformu aylık ücreti ne kadar? Exxen ücretsiz mi?
Exxen kaç tl? Acun Exxen fiyatı ne kadar? 2021 Exxen platformu aylık ücreti ne kadar? Exxen ücretsiz mi?
Exxen kaç tl? Acun Exxen fiyatı ne kadar? 2021 Exxen platformu aylık ücreti ne kadar? Exxen ücretsiz mi?
Exxen kaç tl? Acun Exxen fiyatı ne kadar? 2021 Exxen platformu aylık ücreti ne kadar? Exxen ücretsiz mi?
Exxen kaç tl? Acun Exxen fiyatı ne kadar? 2021 Exxen platformu aylık ücreti ne kadar? Exxen ücretsiz mi?
Exxen kaç tl? Acun Exxen fiyatı ne kadar? 2021 Exxen platformu aylık ücreti ne kadar? Exxen ücretsiz mi?
Exxen kaç tl? Acun Exxen fiyatı ne kadar? 2021 Exxen platformu aylık ücreti ne kadar? Exxen ücretsiz mi?
Exxen kaç tl? Acun Exxen fiyatı ne kadar? 2021 Exxen platformu aylık ücreti ne kadar? Exxen ücretsiz mi?
Exxen kaç tl? Acun Exxen fiyatı ne kadar? 2021 Exxen platformu aylık ücreti ne kadar? Exxen ücretsiz mi?
Exxen kaç tl? Acun Exxen fiyatı ne kadar? 2021 Exxen platformu aylık ücreti ne kadar? Exxen ücretsiz mi?
Exxen kaç tl? Acun Exxen fiyatı ne kadar? 2021 Exxen platformu aylık ücreti ne kadar? Exxen ücretsiz mi?
Exxen kaç tl? Acun Exxen fiyatı ne kadar? 2021 Exxen platformu aylık ücreti ne kadar? Exxen ücretsiz mi?
Exxen kaç tl? Acun Exxen fiyatı ne kadar? 2021 Exxen platformu aylık ücreti ne kadar? Exxen ücretsiz mi?
Exxen kaç tl? Acun Exxen fiyatı ne kadar? 2021 Exxen platformu aylık ücreti ne kadar? Exxen ücretsiz mi?
Exxen kaç tl? Acun Exxen fiyatı ne kadar? 2021 Exxen platformu aylık ücreti ne kadar? Exxen ücretsiz mi?
Exxen kaç tl? Acun Exxen fiyatı ne kadar? 2021 Exxen platformu aylık ücreti ne kadar? Exxen ücretsiz mi?
Exxen kaç tl? Acun Exxen fiyatı ne kadar? 2021 Exxen platformu aylık ücreti ne kadar? Exxen ücretsiz mi?
Exxen kaç tl? Acun Exxen fiyatı ne kadar? 2021 Exxen platformu aylık ücreti ne kadar? Exxen ücretsiz mi?
Exxen kaç tl? Acun Exxen fiyatı ne kadar? 2021 Exxen platformu aylık ücreti ne kadar? Exxen ücretsiz mi?
Exxen kaç tl? Acun Exxen fiyatı ne kadar? 2021 Exxen platformu aylık ücreti ne kadar? Exxen ücretsiz mi?
Exxen kaç tl? Acun Exxen fiyatı ne kadar? 2021 Exxen platformu aylık ücreti ne kadar? Exxen ücretsiz mi?
Exxen kaç tl? Acun Exxen fiyatı ne kadar? 2021 Exxen platformu aylık ücreti ne kadar? Exxen ücretsiz mi?
Exxen kaç tl? Acun Exxen fiyatı ne kadar? 2021 Exxen platformu aylık ücreti ne kadar? Exxen ücretsiz mi?
Exxen kaç tl? Acun Exxen fiyatı ne kadar? 2021 Exxen platformu aylık ücreti ne kadar? Exxen ücretsiz mi?
Exxen kaç tl? Acun Exxen fiyatı ne kadar? 2021 Exxen platformu aylık ücreti ne kadar? Exxen ücretsiz mi?
Exxen kaç tl? Acun Exxen fiyatı ne kadar? 2021 Exxen platformu aylık ücreti ne kadar? Exxen ücretsiz mi?
Exxen kaç tl? Acun Exxen fiyatı ne kadar? 2021 Exxen platformu aylık ücreti ne kadar? Exxen ücretsiz mi?
Exxen kaç tl? Acun Exxen fiyatı ne kadar? 2021 Exxen platformu aylık ücreti ne kadar? Exxen ücretsiz mi?
Exxen kaç tl? Acun Exxen fiyatı ne kadar? 2021 Exxen platformu aylık ücreti ne kadar? Exxen ücretsiz mi?
Exxen kaç tl? Acun Exxen fiyatı ne kadar? 2021 Exxen platformu aylık ücreti ne kadar? Exxen ücretsiz mi?
Exxen kaç tl? Acun Exxen fiyatı ne kadar? 2021 Exxen platformu aylık ücreti ne kadar? Exxen ücretsiz mi?
Exxen kaç tl? Acun Exxen fiyatı ne kadar? 2021 Exxen platformu aylık ücreti ne kadar? Exxen ücretsiz mi?

EXXEN AYLIK ÜCRETİ NE KADAR?

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için Exxen adını verdiği bir platform kurdu. Ilıcalı'nın ocak ayında yayın hayatına başlayacak olan platformunda birçok dizi ve yarışma olacak. Platformun yayın ücreti de belli oldu.

Platformundaki içerikler için 900 milyon TL harcayan Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Exxen'in aylık ücretinin 9.90 olacağını ilk 1 hafta da ücretsiz olacağının müjdesini verdi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Seyit Torun Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Acun Ilıcalı Coşkun Sabah Demet Akalın Tamer Karadağlı
Spor Ryan Babel Cüneyt Çakır Güven Yalçın Fırat Aydınus İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Ocak Maltepe Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Exxen kaç tl? Acun Exxen fiyatı ne kadar? 2021 Exxen platformu aylık ücreti ne kadar? Exxen ücretsiz mi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 14:58:51. #1.14#
title