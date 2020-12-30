Exxen kaç tl? Acun Exxen fiyatı ne kadar? 2021 Exxen platformu aylık ücreti ne kadar? Exxen ücretsiz mi?

Dijital yayın platformu Exxen'in aylık ücretinin ne kadar olacağı merak ediliyordu. Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ile Exxen fiyatı belli oldu. Peki, Exxen platformu aylık ücreti ne kadar? Acun Exxen fiyatı ne kadar? İşte Exen 2021 fiyatı!

Yeni yayın platformu Exxen'in ücreti Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Geniş bir konu yelpazesinde yayınlar yapacak olan Exen hakkında merka edilenAcun Exxen fiyatı ne kadar? 2021 Exxen platformu aylık ücreti ne kadar? Exxen kaç tl, soruları de netleşmiş oldu. İşte Exxen 2021 üyelik ücreti!

EXXEN'DE HANGİ YAYINLAR OLACAK?

Exxen'de Hasan Can Kaya, Tolga Çevik, Zeynep Bastık, Enis Arıkan ve Orkun Işıtmak gibi ünlü isimler yer alacak. Platformda Sihirli Annem, Şeref Bey, Öğrenci Evi, Hükümsüz, Vahşi Şeyler ve İşte Bu Benim Masalım gibi yeni çekilen diziler de yer alacak.

EXXEN'DE YER ALAN YAPIMLARDAN BAZILARI

EXXEN AYLIK ÜCRETİ NE KADAR?

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için Exxen adını verdiği bir platform kurdu. Ilıcalı'nın ocak ayında yayın hayatına başlayacak olan platformunda birçok dizi ve yarışma olacak. Platformun yayın ücreti de belli oldu.

Platformundaki içerikler için 900 milyon TL harcayan Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Exxen'in aylık ücretinin 9.90 olacağını ilk 1 hafta da ücretsiz olacağının müjdesini verdi.