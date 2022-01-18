Son dakika haber... Eşinin öldürdüğü Canan'ın arkadaşı: Son sözü 'Abla beni kurtar' oldu (2) - Haberler
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Son dakika haber... Eşinin öldürdüğü Canan'ın arkadaşı: Son sözü 'Abla beni kurtar' oldu (2)

Son dakika haber... Eşinin öldürdüğü Canan'ın arkadaşı: Son sözü 'Abla beni kurtar' oldu (2)
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: ADLİYEYE GÖNDERİLDİAdıyaman'da, ayrı yaşadığı eşi Canan Işık'ı sokak ortasında bıçaklayarak, öldüren Mahmut Işık, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

ADIYAMAN (DHA) - ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Adıyaman'da, ayrı yaşadığı eşi Canan Işık'ı sokak ortasında bıçaklayarak, öldüren Mahmut Işık, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Son dakika haber... Eşinin öldürdüğü Canan'ın arkadaşı: Son sözü 'Abla beni kurtar' oldu (2)

Son dakika haber... Eşinin öldürdüğü Canan'ın arkadaşı: Son sözü 'Abla beni kurtar' oldu (2)

Son dakika haber... Eşinin öldürdüğü Canan'ın arkadaşı: Son sözü 'Abla beni kurtar' oldu (2)

Son dakika haber... Eşinin öldürdüğü Canan'ın arkadaşı: Son sözü 'Abla beni kurtar' oldu (2)

Son dakika haber... Eşinin öldürdüğü Canan'ın arkadaşı: Son sözü 'Abla beni kurtar' oldu (2)

Son dakika haber... Eşinin öldürdüğü Canan'ın arkadaşı: Son sözü 'Abla beni kurtar' oldu (2)

Son dakika haber... Eşinin öldürdüğü Canan'ın arkadaşı: Son sözü 'Abla beni kurtar' oldu (2)

Son dakika haber... Eşinin öldürdüğü Canan'ın arkadaşı: Son sözü 'Abla beni kurtar' oldu (2)

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Son Dakika Haberleri

Mahmut Işık, Adıyaman, Boşanma, Kars, Güncel, Haber

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