Son dakika haber... Eşinin öldürdüğü Canan'ın arkadaşı: Son sözü 'Abla beni kurtar' oldu (2)
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: ADLİYEYE GÖNDERİLDİAdıyaman'da, ayrı yaşadığı eşi Canan Işık'ı sokak ortasında bıçaklayarak, öldüren Mahmut Işık, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
ADIYAMAN (DHA) - ADLİYEYE GÖNDERİLDİ
Adıyaman'da, ayrı yaşadığı eşi Canan Işık'ı sokak ortasında bıçaklayarak, öldüren Mahmut Işık, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.