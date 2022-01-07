YILDIZELİ, SİVAS (İHA) - Engelli doğan buzağı için gözyaşı döküp yardım istedi

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde engelli olarak doğan buzağısını evinde biberonla çocuk gibi besleyen yaşlı adam gözyaşı dökerek yardım istedi

SİVAS - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde engelli olarak doğan buzağısını evinde biberonla çocuk gibi besleyen yaşlı adam gözyaşı dökerek yardım istedi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Mumcuçiftliği Köyü'nde yürek burkan bir olay yaşandı. Yaklaşık 5 gün önce doğum yapan bir inek felçli bir buzağı dünyaya getirdi. Ön ayakları kısa olan buzağının bir tarafının da felçli olduğu anlaşıldı. Ayakta duramayan buzağı, görenleri üzdü. Hayvan sahipleri Osman ve oğlu Hakan Boyraz engelli buzağıya gözü gibi bakıyor. Buzağıyı eve getiren ve biberon ile besleyen baba oğul yattığı tarafların yara olmaması içinde yavru danayı sürekli çeviriyor. Maddi durumları iyi olmadığı için veterinere gidemeyen Osman ve Hakan Boyraz yetkililerden yardım istedi. Buzağıyı uyutmak istemeyen ve gözyaşı döken baba oğul buzağılarının iyileşmesi için yardım bekliyor.

"Her gün çocuk gibi bakıyorum"

Engelli buzağının sahibi Osman Boyraz, buzağısını maddi durumu elvermediği için veterinere götüremediğini belirterek, "Hayvanım sakat doğum yaptı. Bunun altına döşek, yastık yaptım, biberonla besliyorum. Çok zor geçiniyorum, aylığım yok. Yetkililerden yardım bekliyorum. Hayvanlarım vitaminsiz kaldı. Yemin torbası 250 lira, veresiye alırsam 300 liraya veriyorlar. O yüzden alamıyorum. Hayvanıma bir şifa istiyorum, çok üzülüyorum. Dana felçli ön kollarında kürek kemikleri yok, arka ayakları basmıyor. Sol tarafı felçli tutmuyor. Evde sobanın yanına getirip emziriyorum, doyuruyorum geri annesinin yanına götürüyorum. Ememediği için annesi de yanında tutmuyor, çok sıkıntılı bir durum. Her gün çocuk gibi bakıyorum. Sağa sola döndürüyorum hayvanımda ağlıyor bende ağlıyorum" dedi.

"Uyutmak istemiyoruz, yaşamasını istiyoruz"

Osman Boyraz'ın oğlu Hakan Boyraz ise "Dört gün önce gece sakat şekilde doğdu. Anne karnında vitaminsiz kalmış o yüzden ön bacakları kısa. Maddi durumumuz olmadığı için yem alamıyoruz. Biberonla besliyoruz, sıcak tutuyoruz. Yan tarafları ağrımasın diye saat başı döndürüyoruz. Geçimimiz bundan. Uyutmak istemiyoruz, yaşamasını istiyoruz. Büyüklerimizin sesimizin duymasını istiyoruz" şeklinde konuştu.