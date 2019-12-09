09.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:46

En güzel video indirme programı ve Youtube video indirme programı seçenekleri ile praitk şekilde internetten video indirebilirsiniz. İşte en kolay ve pratik Youtube video indirme programı, Instagram video indirme programı, Facebook video indirme programı, video indirme programı Türkçe, Twitter video indirme programı, en iyi video indirme programı, müzik video indirme programı, iphone video indirme programı,internetten video indirme programı ve ücretsiz video indirme programı seçenekleri… En güzel video indirme programı alternatifleri!

VİDEO İNDİRME PROGRAMI/ Internet Download Manager

Internet Download Manager ( IDM olarak da bilinir ), New York City merkezli Amerikan şirketi Tonec, Inc.'e ait bir shareware indirme yöneticisidir . Yalnızca Microsoft Windows işletim sistemi için kullanılabilir .

İnternet indirme yöneticisi (IDM) indirmeleri yönetmek ve programlamak için bir araçtır. Tam bant genişliği kullanabilir. Bağlantı kopması, ağ sorunları ve elektrik kesintileri nedeniyle kesintiye uğrayan indirme işlemlerini geri yüklemek için kurtarma ve sürdürme özelliklerine sahiptir.

IDM, güvenlik duvarı, FTP ve HTTP protokolleri, yönlendirilmiş çerezler, MP3 ses ve MPEG video işleme gibi çok çeşitli proxy sunucularını destekler. Opera, Avant Tarayıcı, AOL, MSN Explorer, Netscape, MyIE2 ve diğer popüler tarayıcılarla indirmeyi yönetmek için verimli bir şekilde işbirliği yapar.

VİDEO İNDİRME PROGRAMI/ Any Video Converter

Any Video Converter, Microsoft Windows ve macOS için Anvsoft Inc. tarafından geliştirilen bir video dönüştürücüsüdür . Hem ücretsiz hem de ücretli sürümde mevcuttur. Herhangi bir Video Converter Windows sürümü CNET Downloads 5 yıldız ödülünü kazandı.

Yazılım AVI, FLV, MOV, MP4, MPG, M2TS, MTS, RMVB, AVCHD, MKV, WebM (V8), QT, WMV, VOB, 3GP, 3GPP2, DivX, ve daha fazlası dahil olmak üzere çoğu video dosyasını dönüştürür AVI , MOV , MP4 , FLV , WMV, MP3, vb. gibi diğer formatlara dönüştürülür.Sonuçta elde edilen çıktı dosyaları iPod , iPhone , iPad , Apple TV , PSP , Samsung , HTC , Android'e aktarılabilir. , BlackBerry , Nokia, Xbox, Akıllı Telefonlar, vb. için kullanılabilir.Any Video Converterçevrimiçi video paylaşım sitelerinden video indirme amaçlı olarak da kullanılabilir.

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VİDEO İNDİRME PROGRAMI/ Freemake Video Downloader

Freemake Video Downloader , Microsoft Windows için Ellora Assets Corporation tarafından geliştirilen bir ücretsiz indirme yöneticisidir . Bu bir olan tescilli yazılım çevrimiçi video ve ses indirebilirsiniz. Hem HTTP hem de HTTPS protokolleri desteklenir. Kullanıcılar, videolarda Freemake markalamasını kaldırmak ve 3 dakikadan daha uzun medya indirme yeteneğinin kilidini açmak için premium yükseltme satın almalıdır.

Tekniksel özellikler

Birden fazla dosya indirmek için toplu indirme desteği

YouTube ve Google Video gibi sitelerden Flash ve HTML5 video indirme

İndirme işlemlerini duraklatma ve devam ettirme

YouTube çalma listelerini etkinleştirir, sık kullanılanlar, çizelgeler, indirilebilir

Video dönüştürme programı tarafından desteklenmektedir.

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VİDEO İNDİRME PROGRAMI/4K Download

4K Download , Open Media LLC tarafından geliştirilen bir dizi shareware, çapraz platform programıdır. Tüm uygulamalarda Mac, Windows ve Linux'ta çalışır . 4K Download, kullanıcıların YouTube , Facebook ve Vimeo gibi video barındırma sitelerinden video ve ses indirmelerini , Instagram'dan fotoğraf yedeklemelerini, slayt gösterileri oluşturup yayınlamalarını ve videodan ses çıkarmalarını sağlar.

4K İndirme 5 program içerir:

4K Video Downloader, YouTube, Facebook, Vimeo, Dailymotion ve Metacafe'den video, ses, altyazı ve oynatma listelerinin indirilmesini sağlar.

4K Stogram, bir masaüstü bilgisayarda Instagram fotoğraflarının yedeğini alır.

4K Slideshow Maker, Ken Burns efekti ile slayt gösterileri yaratır ve yayınlar. Gömülü yüz algılama özelliği vardır.

4K Video to MP3, videoları MP3 formatına dönüştürür.

Direct Video Downloader

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VİDEO İNDİRME PROGRAMI/Direct Video Downloader

Direct Video Downloader, YouTube'dan, oynatma listelerinden vide indirebilen bir araçtır.

İsterseniz 4K videoları veya 720p ve 1080p kopyaları bile indirebilir. Tek yapmanız gereken Video URL'sini, Oynatma Listesi URL'sini, Kanal URL'sini veya kullanıcı adını girip "İndir" düğmesine basmaktır.

Temel Özellikler:

YouTube videolarını doğrudan YouTube sunucularından indirin.

Cep Telefonları veya Tabletler için YouTube videolarını dönüştürün.

Ultra HD 4K Videoları İndirin

Full HD 1080p ve 720p Videoları İndirin

Videoları WebM, MP4, FLV, 3GP, MP3 veya AAC (ses) olarak indirin

Bir Oynatma Listesinin tüm videolarını indirin

Bir YouTube kullanıcısının tüm videolarını indirin

Kanaldaki tüm videoları indir

Bir YouTube kullanıcısının favori videolarını indirebilirsiniz

Video kalitesini değiştirebilirsiniz

Videonun küçük resmini görebilirsiniz

İndirme geçmişinizi kaydedebilirsiniz

URL'leri Pano'dan otomatik yapıştır

Dosya zaten varsa indirmeyi atla

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