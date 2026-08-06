İmzalar atıldı! Real Madrid'den 125 milyon Euro'luk dev transfer

İspanya devi Real Madrid, kadrosuna katmak için uzun süredir peşinde olduğu Yan Diomande transferinde mutlu sona ulaştı.

7 YILLIK ANLAŞMA

Eflatun-beyazlılar, 19 yaşındaki genç yetenek ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Real Madrid, geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Diomande ile 30 Haziran 2033 tarihine kadar geçerli olan 7 yıllık uzun soluklu bir kontrat imzaladığını duyurdu.

DEV BONSERVİS

Transferin mali detayları da belli oldu. İspanyol temsilcisi, bu transfer için Leipzig'e ilk etapta 125 milyon euro garanti bonservis bedeli ödeyecek. Sözleşmede yer alan 15 milyon Euro'luk performans bonuslarıyla birlikte transferin toplam maliyeti 140 milyon Euro'ya kadar yükselebilecek.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURDU

Geride bıraktığımız sezonda Leipzig formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu, çıktığı 36 resmi mücadelede 13 gol ve 9 asistlik katkı vererek skora doğrudan etki etmişti.