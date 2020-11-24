En güzel pasta tarifleri: Kolay pasta tarifleri, Mozaik pasta tarifi, Köstebek pasta tarifi, Yaş pasta tarifi

Konu pasta tarifleri olduğu zaman heyecanlanmamak elde değil. Çikolatalısından meyvelisine, havuçlusundan ıspanaklısına, fındıklısından krokanlısına. Aroması ne olursa olsun bir pastanın mutlu edemeyeceği hiç kimse yoktur. Siz de lezzetli pastalar yaparak sevdiklerinizi mutlu etmek istiyorsanız işte size birbirinden pratik ve farklı tarifler.

Doğum günleri, kutlamalar, yıl dönümleri ve daha nicesi. Tüm özel günlerin en tatlı yanı lezzetli pastalardır. Yalnızca özel günlerde değil, yediden yetmişe herkesin her zaman hem damağını hem de ruh halini şenlendiren de yine pastalardır. İşte bu yazıda birbirinden farklı ve lezzetli pasta tariflerini püf noktalarıyla birlikte tüm pasta severler için bir araya getirdik. Üstelik hepsi birbirinden pratik! Bu pastaları yaptıktan sonra yiyenleri pastaneden almadığınıza ikna etmek zorunda kalacaksınız!

PASTA TARİFLERİ

En lezzetli pasta tarifleri hiç şüphesiz ki evde pişen pasta tarifleridir. Fırından gelen o lezzetin kokusu yediden yetmişe herkesin aklını başından alır. Yalnızca bir dilim yiyeceğim diyen hiç kimse bir dilimle kalamaz, pastanın soğumasını beklemeden yemek için sabırsızlanır. Büyük küçük yaşlı demeden herkesin güzel bir pasta karşısında hisleri tıpatıp bu şekildedir. Bu yazımızda sizlere tüm dünyada en popüler pastalar arasında olan mozaik pasta ve köstebek pastanın yanı sıra birbirinden güzel farklı pasta tarifleri de vereceğiz. Özellikle yaş pasta tarifimiz sayesinde artık özel günlerde pastaları kolayca evinizde pastanelerden daha lezzetli ve sağlıklı bir şekilde yapabileceksiniz.

Sabırsızlananlar için en lezzetli ve en kolay pasta tarifleri yazımızın devamında!

YAŞ PASTA TARİFİ

Yaş pasta tarifi her zaman çok zormuş gibi gelir ve göz korkutur. Bu yüzden de hiç uğraşmadan pastanelere koşulur. Burada vereceğim yaş pasta tarifleri ise hem çok lezzetli hem de yapması çok kolay pandispanyalı tarifler olacaktır. Pandispanya hazır olarak marketlerde de satılır, eğer hazırlayamam derseniz ya da aceleniz varsa hazır olarak kullanabilirsiniz. Ama aşağıda verdiğimiz tarifle hiç zorlanmadan lezzetli bir pandispanya yapabilirsiniz. Bu tarifte hem görsel hem de lezzet olarak çilek meyvesini tercih ettik. Dilerseniz farklı meyveler de kullanabilirsiniz. Meyvenin yanı sıra kremayı kakaolu tercih edip, çikolatalı bir pasta da yapabilirsiniz. Süslemesi tamamen size kalmış!

ÇİLEKLİ VE KREMALI PANDİSPANYA

3 adet yumurta

125 gram un

125 gram pudra şekeri

1 paket toz vanilin (ya da vanilya özütü)

1-2 damla limon suyu

1 paket kabartma tozu

Pastacı Kreması İçin Malzemeler:

2 adet yumurtanın sarısı (oda sıcaklığında)

2,5 su bardağı oda sıcaklığında süt

1 çay bardağı toz şeker

1 çorba kaşığı kaşığı nişasta

1 paket toz vanilin (ya da vanilya özütü)

100 gram beyaz çikolata

1 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı tereyağı (mümkünse tuzsuz)

100 ml krema

Arası ve süslemesi için:

Çilek

Tercihe göre mevsim meyveleri

Nane

Yapılışı:

Öncelikle pastanın pandispanyasını hazırlamaya başlayalım. Yumurtaları ve şekeri köpük olana kadar iyice çırpalım Ne kadar iyi çırpılırsa kek o kadar pürüzsüz ve kabarık olacaktır.

Daha sonra çırpılan yumurtaların üzerine eleyerek unu, vanilini ve kabartma tozunu ilave edelim. Spatulayla eklediğimiz malzemeleri köpük sönmeyecek şekilde aşağıdan yukarıya karıştıralım.

Karışımı orta boy bir kelepçeli kek kalıbının içine alacağız. Ama öncelikle kek kalıbının tabanına yağlı kağıt kesip yerleştirelim ve daha sonra harcı kalıbın içine dökelim.

Fırını önceden 170 derecede ısıtalım. Fırının alt tarafına ısıya dayanıklı küçük bir kabın içerisinde su koyalım. Orta rafa da kek kalıbımızı koyalım. Pandispanyamız 170 derecede yaklaşık 40- 45 dakikada pişecektir.

Pandispanya pişerken bir yandan da pastacı kremasına başlayalım. Krema için öncelikle tereyağı, beyaz çikolata ve krema haricindeki tüm malzemeleri bir sos tenceresinin içerisine alalım. Çok kısık ateşte malzemeler muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirelim.

Kapatmaya birkaç dakika kala tereyağı, krema ve beyaz çikolatayı da ekleyerek karıştırmaya devam edelim. Kremanın tamamen pürüzsüz bir kıvamı olması gerekmektedir bu yüzden pürüzsüzlüğü yakalayana kadar karıştırmayı bırakmayalım. Kıvam alınca kremayı ocaktan alalım ve soğuyana kadar ara ara karıştıralım.

Pandispanya piştikten sonra enlemesine ikiye keselim. Bu işlemi yaparken mükemmel iki parça oluşturmak için diş ipi de kullanabilirsiniz.

Kestiğimiz pandispanyanın içine önce soğuyan pasta kremasını yayalım daha sonra da kremanın üzerine doğranmış çilekleri ve koymak istediğimiz diğer meyveleri de koyalım.

Çileklerin üzerine diğer pandispanyayı da yerleştirin ve kalan kremayı da bu kata yayalım. En sonunda da tüm çilekler, naneler ve diğer alternatiflere süsleme işlemini tamamlayalım. Soğuduktan sonra da dilimleyerek servis edelim. Afiyet olsun!

MOZAİK PASTA TARİFİ

Mozaik pasta tarifi hazırlaması en kolay tariflerden biridir. Her mevsim lezzetiyle büyük küçük herkesin gönlünde taht kuran mozaik pastanın asıl keyfi hiç tartışmasız yazın çıkıyor. Buzluktan çıkarıp soğuk soğuk yenen Mozaik Pasta için aslında kakaolu dondurma lezzetinde desek abartmış olmayız. Hazırlama süresinin çok kısa olmasının yanı sıra pişmeden yapılması ve içinde yumurta olmaması da mozaik pastanın sevilme nedenleri arasına!

Herkesin çocukluğunda severek yediği bisküvili pasta, artık yeni tariflerle, farklı lezzetlerle karşımıza çıkıyor. Mozaik pastanın geleneksel tarifinin lezzeti ne kadar ayrı olsa da sizlere farklı ama bir o kadar da lezzetli bir çeşidini sunuyoruz: Antep Fıstıklı Mozaik Pasta

ANTEP FISTIKLI MOZAİK PASTA TARİFİ

Nefis lezzetiyle mozaik pastaya antep fıstığının ne kadar yakıştığını bu tariften sonra siz de göreceksiniz. Dilerseniz 2 paket petibör bisküvi yerine 1 paket petibör bisküvi 1 paket de burçak bisküvi koyarak farklı bir lezzet elde edebilirsiniz.

Malzemeler:

2 paket petibör bisküvi

1 su bardağı antep fıstığı

2 yemek kaşığı tereyağı (isteğe göre 1 çay bardağı pudra şekeri dene olabilir)

3 yemek kaşığı kakao (daha yoğun bir çikolata tadı isterseniz kakaoyu azaltıp eritilmiş bitter çikolata da ekleyebilirsiniz)

Yarım çay bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

Yapılışı:

Öncelikle tereyağını eritiyoruz.

Şekeri karıştırma kabının içerisine alıyoruz. Tüm malzemeleri bu kabın içerisinde karıştıracağımız için geniş bir kap tercih etmelisiniz.

Erittiğimiz tereyağını ve 1 bardak sütü şekerin üzerine döküyoruz.

Daha sonra kakaoyu (ve kullanacaksanız çikolatayı) da ekleyerek malzemeleri iyice karıştırıyoruz.

İyice çırpılan karışımın içerisine bisküvileri kırarak koyuyoruz ve antep fıstıklarını ekliyoruz. Bisküviler ne çok küçük kırılmalı ne de büyük bırakılmalı.

Tüm malzemeleri bir spatula yardımıyla karıştırıyoruz. Karıştırırken malzemeleri çok da öldürmemeye gayret gösterelim.

Son olarak bir streç filmi pastayı servis edeceğimiz kabın içerisine yerleştiriyoruz ve karışımı içerisine döküyoruz. Dilerseniz bu işlemi tezgah üzerinde de yapabilirsiniz. Streç filmi tezgahın üzerine açar, karışımı içerisine döker daha sonra da streç filmi pastanın etrafına sarıp dilediğiniz şekli elinizle verebilirsiniz. (Rulo ya da üçgen şekil en fazla tercih edilendir.)

Son olarak hazırladığımız mozaik pastayı buzluğa koyuyoruz ve yaklaşık 3-4 saat donmasını bekliyoruz.

Donduktan sonra soğuk bir şekilde tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.

KÖSTEBEK PASTA TARİFİ

En lezzetli pasta tarifleri arasında Köstebek Pasta olmazsa olmazdı. Köstebek pasta da kolay pasta tarifleri kategorisinde bulunan lezzetli pastalardan biridir. Özellikle de çocukların çok sevdiği bu pasta muzu, kakaoyu ve kremayı damaklarda bir şölen haline getiriyor. İşte hem kolay hem de tam kıvamında Köstebek Pasta tarifi!

Pasta Malzemeleri:

3 adet oda sıcaklığında yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı oda sıcaklığında süt

1 çay bardağı sıvı yağ

2 su bardağı elenmiş un

2 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Krema İçin Malzemeler:

1 paket krem şanti

1 paket toz krema

2,5 su bardağı soğuk süt

1 çay bardağı damla çikolata

İçerisi İçin:

4 adet muz

Yapılışı: