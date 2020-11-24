En güzel 2020 Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri: En iyi anlamlı, güzel, duygusal, resimli, Atatürk ile ilgili Öğretmenler Günü mesajları!

Herkesim 24 Kasım Öğretmenler günü kutlu olsun. Öğretmenler Günü için en iyi mesajlar ve sözler araştırılıyor. Peki en güzel, duygusal, en iyi, resimli Öğretmenler Günü mesajları nelerdir? En iyi Atatürk ile alakalı Öğretmenler Günü sözleri nelerdir? Tüm sözler ve mesajlar haberimizde...

Öğretmenler günü ile ilgili şiirler, sözler, mesajlar, resimli sözler çok araştırılıyor. Haberimizde paylaşacağımız öğretmenler günü mesajlarını ve sözlerini sosyal medya sitelerinde, facebook, whatsapp, instagram, twitter gibi hesaplarınızda ücretsiz olarak paylaşabilirsiniz ve Öğretmenler Gününü kutlayabilirsiniz.

EN GÜZEL 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

- Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

- Bilginiz ile hayatıma güneş gibi doğdunuz. Bana eğitimi sevdiren en özel insan oldunuz. Ne zaman kendime olan inancımı kaybetsem siz bana güvendiniz ve güveniniz sayesinde bugün iyi bir insan olabildim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun canım öğretmenim!

- Siz sıradan bir öğretmen olmadınız hiçbir zaman, bana ailem kadar yakın oldunuz. Bazen anne, bazen kardeş, bazen sırdaş oldunuz. En önemlisi de hep şefkatli, hep sevgi doluydunuz. Biliyorum ki sizin gibi bir öğretmenim varken benim sırtım yere gelmez. Binlerce kez teşekkürler öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

- Bana hayal kurmayı ve bu hayallere ulaşmak için nasıl çalışmam gerektiğini öğreten, bir öğretmenden daha çok aile gibi davranan ve ilham veren muhteşem öğretmenim, Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

- Dünyanın en kutsal vazifesini yapan tüm öğretmenlerimin öğretmenler gününü canı gönülden kutlar ellerinden öperim.

- Benim için bir öğretmen değil, aynı zamanda bir ilham kaynağı olan canım öğretmenim. Sizin gibi bir yol göstericim olduğu için çok şanslıyım. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

- Bugün 'keşke' yerine 'iyi ki' dediğim ne varsa birçoğunda sizin payınız fazlasıyla büyük. Sizin desteğiniz ve yol göstermenizle attığım adımlar bana bugünkü konumumu getirdi. Sizin hakkınızı asla ödeyemem. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!

- Dünyanın en kutsal vazifesini kendisine yaşam tarzı benimsemiş, gözü pek, yüreği güzel öğretmenlerimizin öğretmenler gününü canı gönülden kutlarız.

- Bir bataklığı bile en güzel kokularla dolu bir gül bahçesine çevirebilecek, dokunduğu her şeyi güzelleştirebilecek tek insan olan öğretmen benim için siz oldunuz. Ruhumun bataklığını bir bahçeye çevirdiniz. Yaşamın güzel yönlerini bana siz gösterdiniz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!

- Bütün bir sınıfa anne olup hepimize kalbine dokunup bizleri birer tohum iken ağaca çevirdiniz. Sizin sayenizde güçlü ve sarsılmaz bir insan oldum. Hayatta başardığım her şeyin içinde payınız oldu. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

- Ne olursa olsun düşüncelerimizde özgür olmayı, doğru bulduğumuz ne varsa onun için savaşmayı öğrettiniz. Eşsiz yüreğiniz ve engin bilgilerinizle hayatımda çok özel bir yer ettiniz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

- Siz bir ışık, biz de o ışığa muhtaç, onunla aydınlanmaya hevesli öğrencileriz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

EN İYİ ÖĞRETMENLER GÜNÜ SÖZLERİ

- Öğretmen doğan güneş gibidir, etrafını aydınlatmayı ve karanlıklara meydan okumayı amaç bilir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

- Bir aşkla bin çocuğa bölünmüş yorulmak nedir bilmeyen mesleğini hakkıyla yapan tüm öğretmenlere binlerce kez teşekkürler.

- Öğretmen altın kanatlı kelebektir. Çiçeklerin arasından hiç bıkmadan usanmadan, yorgunluk nedir bilmeden durmadan uçar. Çiçeklerine asla toz kondurmaz, onları hep korumaya çalışır. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

- Bizlere göstermiş olduğunuz sonsuz sabır, inanç ve hoşgörü için teşekkür ederiz. Gösterdiğiniz o inanç, bugünkü başarılarımızda bizler için en büyük motivasyon kaynağı olmuştur. 24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

- Bizimle hayatı paylaşan; bize hayatı öğreten, birey olma çabasında yol gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.

- Siz bir ışık, biz de o ışığa muhtaç, onunla aydınlanmaya hevesli öğrencileriz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

- Araya uzun zaman girse de ben hala sizi unutmuyor, hala öğrettikleriniz doğrultusunda yolumda ilerliyorum öğretmenim. Hayatımdan geçtiğiniz için size minnettarım. İyi ki varsınız.

- Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek annelerle öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

- Öğretmen, öğrencilerinin üzerine titreyendir. Gömleğimizin düğmesi açılınca eliyle kapatan, alnımız terleyince mendiliyle kurulayan, ayağımıza taş dokunsa bizden önce üzülendir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!

- Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun!

- Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakarlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

- Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır sözünde belirttiği gibi, öğretmenlerimizin üstlendiği görev, toplumsal ve bireysel anlamda bütün özeni hak etmektedir. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun!

RESİMLİ ÖĞRETMENLER GÜNÜ SÖZLERİ

- Başarılı nesiller yetiştiren kıymetli öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü kutlu olsun.

- Öğrencilerin senin kadar harika bir öğretmenleri olduğu için çok şanslı. Kaybolduklarında ve zayıf hissettiklerinde beni aydınlattığın gibi onları da aydınlatacağını biliyorum. Öğretmenler Günün kutlu olsun anneciğim!

- Öğretmen, öğrencilerinin üzerine titreyendir. Gömleğimizin düğmesi açılınca eliyle kapatan, alnımız terleyince mendiliyle kurulayan, ayağımıza taş dokunsa bizden önce üzülendir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

- Başöğretmen Atatürk'ün birer yansıması olan sizler, övgülerin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

- Sorunlarımızı dinlemek ve çözümler üretmek için bize her zaman vakit ayırdığınız için teşekkürler öğretmenim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

- Bana hayal kurmayı ve bu hayallere ulaşmak için nasıl çalışmam gerektiğini öğreten, bir öğretmenden daha çok arkadaş gibi davranan ve ilham veren muhteşem öğretmenim, Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

- Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınızın kazandığı için yol açtı.Gerçek zaferi siz,öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz… Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız.

- Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir. (Atatürk)

- Sizin gibi harika bir öğretmenle hayatım boyunca başarılı bir yolculuğum olacağından emindim ama bu kadarını ben bile beklemiyordum. Başarı yolunda filizlenecek tohumları ekmemde bana yol gösterdiğiniz için minnettarlığımı ifade edecek hiçbir sözcük bulamıyorum. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

- O sımsıcak sevgin her şeye değer öğretmenim hele o şefkatli bakışların içimi ısıtır öğretmenim sensin benim en iyi öğretmenim. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

- Bana hem evde hem de okulda mükemmel bir yol gösterici olduğun için teşekkürler anne. Öğrencilerin çok şanslı ama en şanslı benim, çünkü 24 saatimi seninle geçiriyorum. Öğretmenler Günün kutlu olsun!

- Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

- Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan bilim, kültür ordusudur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

DUYGUSAL VE ANLAMLI ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

- Başöğretmen Atatürk'ün birer yansıması olan sizler, övgülerin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

- Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler Günün kutlu olsun!

- Benim için bir öğretmen değil, aynı zamanda bir ilham kaynağı olan canım öğretmenim. Sizin gibi bir yol göstericim olduğu için o kadar şanslıyım ki… Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

- Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır.

- Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın, aynı suretle bütün tahsil derecelerindeki talim ve terbiyelerinin pratik olması mühimdir.

- Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüllendirenidir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

- Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler Günün kutlu olsun!

- Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

- Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

- Öğretmen, bir bahçıvandır. En güzel gülleri o yetiştirir. Hiç yorulmadan, bıkmadan, usanmadan bahçesindeki güllere su verir ve onların bakımını titizlikle yapar.

ATATÜRK İLE İLGİLİ ÖĞRETMENLER GÜNÜ SÖZLERİ

- Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur.

- Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

- Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.

- En iyi öğretmenler kitaptan değil yürekten öğretir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

- Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir.

- Cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller ister.

- Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınız için yol açtı. Gerçek zaferi siz, öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz. Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız.

- Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır!

- Memleket evlâdı, her öğrenim aşamasında ekonomik hayatta verimli, etkili ve başarılı olacak surette donatılmalıdır.

- Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.

- Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.

- Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.

- Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bu günkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.

NOT : Sizler için derlediğimiz en güzel, iyi, duygusal, anlamlı Öğretmenler Günü sözleri ve mesajları bu şekildedir. Sizlerin de bildiği farklı sözler varsa yorum bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederiz...