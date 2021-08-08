Eleştirilere kulak asmayan Şeyma Subaşı, teknede kırmızı bikinisiyle cesur pozlar verdi

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yeniden barışması ve sevgilisinin kucağında poz vermesi tepki çeken Şeyma Subaşı, tatiline devam ediyor. Orman yangınlarının devam ettiği sırada tatiline ara vermemesi de yoğun eleştirileri beraberinde getiren Subaşı, teknede kırmızı bikinisiyle cesur pozlar sergiledi.

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkiye başlaması kadar, ilişkisini bitirmesi de çok konuşulan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, sevgilisinin mal varlıklarının sahte olduğu iddiaları gündemdeyken ayrılık kararı almıştı. Subaşı, kısa süre önce sevgilisiyle yeniden barıştı ve uçakta samimi poz verdi. Daha sonra Türkiye'de orman yangınlarının devam ettiği sırada tatiline ara vermeyen Subaşı'na eleştiri yağdı. Ancak eleştirilere kulak asmayan Subaşı, tatilinden pozlarını paylaşamaya devam etti.

"ÇOK DAHA İYİ ÇIKIYOR"

Alsaloussi ile barışmasının ardından teknede tatil yapan Subaşı bir videosunu paylaşarak nasıl poz verdiğini gösterdi. Ünlü fenomen bu anları "Bir fotoğraf olduğunu düşündüğünüzde video çok daha iyi çıkıyor" notuyla paylaştı. Subaşı'nın videoda kırmızı bikinisiyle verdiği pozlar da dikkat çekti.

DENİZ AKKAYA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Türkiye'de birçok noktada orman yangınlarını devam ederken Bodrum'da tatil fotoğraflarına devam eden Şeyma Subaşı'na Deniz Akkaya'dan tepki gelmişti.

"ÇOCUĞA NE CEVAP VERİYOR ACABA"

"Çocuğu da alet et ki, etkisi daha yüksek olsun. Aferin sana. Merak ediyorum çocuk soruyor; 'anne bu duman nereden geliyor?' Ne cevap veriyor. Bu fantastik kafa ile...

İşte Subaşı'nın o pozları:



