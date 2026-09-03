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İstanbul Başakşehir'de inşaat alanında göçük! 1 işçi aranıyor

İstanbul Başakşehir'de inşaat alanında göçük! 1 işçi aranıyor
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İstanbul Başakşehir'de bir inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında 3 işçi göçük altında kaldı. Ekiplerin çalışmasıyla 2 işçi kurtarılırken, toprak altında kalan 1 işçiye ulaşmak için kurtarma çalışmaları sürüyor.

  • İstanbul Başakşehir Şamlar Mahallesi'ndeki Zerafet Konakları inşaatında istinat duvarı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.
  • Göçükte iki işçi (Tolga Yahşi ve Ferdi Yahşi) toprak altında kaldı; Tolga Yahşi kurtarılarak hastaneye sevk edildi.
  • Ferdi Yahşi isimli işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Şamlar Mahallesi'ndeki olayda 3 işçi göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan işçilere ulaşmak için çalışma başlattı.

2 İŞÇİ GÖÇÜKTEN KURTARILDI

Edinilen bilgilere göre olay Şamlar Mahallesi Zerafet Konakları inşaatında yaşandı. İşçilerin istinat duvarı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Tolga Yahşi ve Ferdi Yahşi isimli iki işçi, toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, arama kurtarma ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk çalışmada Tolga Yahşi toprak altından çıkartılarak hastaneye sevk edildi. Ekiplerin Ferdi Yahşi isimli işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

1 İŞÇİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Toprak altında kalan diğer işçiye ulaşmak için bölgedeki çalışmalar devam ediyor. Ekipler, göçük altındaki işçiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

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