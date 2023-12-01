Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 100. yıl kutlamasında 100 özel eğitim sınıfı açtı

Ekranların tanınan yüzü Ceyda Düvenci'nin moderatörlüğünü yaptığı programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Özel öğrencilerimiz için her sınıfımızı özel hazırladık. Sayısı her geçen gün artacak. Ayrıca 2 engelsiz yaşam merkezi inşa ediyoruz. Onların sosyal yaşama katılmalarını önemsiyoruz" dedi. Programda Başkan Büyükakın, evlenmek isteyen özel gereksinimli Emre'nin nikâhını kıyma ve TOGG aracını gelin arabası yapma sözü verdi.

100 ÖZEL EĞİTİM SINIFI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak, eğitimde fırsat eşitliği ilkesini hayata geçirmek ve çocukların sosyal gelişimlerini destekleyerek toplumsal yaşama uyumlarını arttırmak için özel eğitim sınıflar açıyor. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde okul öncesi ile liseye kadar olan tüm eğitim düzeylerinde uygun olan 12 ilçede 72 okula 100 özel eğitim sınıfı Başkan Büyükakın'ın talimatıyla kuruldu. "Özel Eğitim Sınıflarının Donanım Ve Alt Yapılarının Güçlendirilmesi" projesiyle ilk olarak 55 adet sınıf (hafif zihinsel), 31 adet sınıf (hafif otizm), 3 adet sınıf (orta ağır otizm), 11 adet sınıf (orta ağır zihinsel) hazırlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2023-2024 eğitim- öğretim yılında da 156 adet daha özel sınıf açmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Engelleri Kaldırıyoruz' programıyla sınıflar tanıtıldı.

"BAŞKANIMIZIN ÇOK GÜZEL BİR EKİBİ VAR"

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve sunuculuğunu Ceyda Düvenci'nin üstlendiği programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti MKYK Üyesi Davut Coşkun Şiviloğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, BBP Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, engelli serbest dalış rekortmeni Ufuk Koçak, öğretmenler, özel öğrenciler ve aileler katıldı. Program özel gereksinimli ikiz kardeşler Ali ve Sami Ücel'in sahne performansıyla başladı. Ardından "Hayatın İçinde Özel Eğitimin Yeri" konulu panel Ceyda Düvenci moderatörlüğünde Başkan Büyükakın'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Programda konuşan Düvenci, "Özel gereksinimli bir çocuk annesiyim. Böyle programlara koşarak geliyorum. Huzurunuzda Başkan Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyorum. Başkanımızın çok güzel bir ekibi var. Kendilerine bir hedef koyuyor ve bu hedefi yerine getirene kadar çalışıyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

"100 SINIF YAPTIK, HEDEFİMİZ 156 SINIF DAHA"

Düvenci'nin sorularını cevaplayan Başkan Büyükakın, "3 günlükken oğlum hastalandı. O olmasaydı ben bu işi bu kadar anlayamazdım. O olmasaydı bu projeler yine yapılacaktı. Ama ben bu işe bu kadar hakim olamayacaktım. Eskiden sakat denilirdi. Daha sonra engelli denmeye başladı. Şimdi 'özel densin' deniliyor. Mesele sadece kelime değil. Farkındalık lazım. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte yaptığımız bir proje. 100 sınıf yaptık. Bunu 256'ya çıkaracağız. Sınıflarımızın önce fiziksel şartları hazırlandı. Her gereksinim grubuna göre özel sınıflar hazırladık. Daha sonra materyaller hazırlandı. Sivil Toplum Kuruluşlarına önemli görevler düşüyor. Bu öğrencilerimize yetecek öğretmenimiz yok. Bunu STK'lar ile kapatabiliriz. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak 2 engelsiz yaşam merkezi inşa ediyoruz. Birisi Gebze'de, diğeri İzmit'te. Her şeyi düşünüldü ve özel olarak tasarlandı. Ayrıca özel gereksinimli bireyler için 'Ben de Varım' projesini başlattık. Sanatta ben de varım diye başladı, sporla devam etti. Yazar ve sporcularla özel gereksinimli bireyleri bir araya getirdik. Becerilerine göre çocuklarımız spora ve sanata yönlendiriliyor" açıklamasında bulundu. Panelin sonunda Gölcük Cahit Külebi Ortaokulu ve İzmit Mimar Sinan Ortaokulu özel eğitim sınıflarından canlı bağlantılar yapıldı.

BAŞKANDAN NİKÂH VE GELİN ARACI SÖZÜ

Programın sonunda Down Cafe'de çalışan ve bir zincir otelden iş teklifi aldığını söyleyen Emre salonda yüzleri güldürdü. İş için heyecanlı olduğunu belirten özel gereksinimli Emre Özkaraaslan evlenmek istediğini Başkan Büyükakın'a iletti. Başkan Büyükakın, Emre'ye nikâhını kıyma ve TOGG aracını gelin aracı yapma sözü verdi.

ÖZEL BİREYLER İÇİN ÖZEL SINIFLAR

Engelli bireylerin gruplarına göre hazırlanan sınıflarda, hafif otizm, hafif zihinsel, orta zihinsel ve orta ağır zihinsel olmak üzere engelli öğrencilerin sosyal gelişimlerini destekleyerek toplumsal yaşama uyumlarını arttırmak ve üretken bireyler olabilmelerini sağlamak amaçlanıyor. Öğrencilerin daha pedagojik bir ortamda eğitim almaları için rehberlik araştırma merkezindeki uzman eğitimciler ile birlikte çalışılıp eğitim materyalleri, öğrencilerin ve özel eğitim öğretmenlerinin hizmetine sunuldu. Yine öğretmenlerin sınıflarını daha etkin kullanmaları için monitör ve bilgisayar, renkli yazıcı, bluetooth hoparlör ve her bir sınıfa 3D sanal gözlük temin edildi.