Kampanyayı Vali Gökmen Çiçek başlattı! Kayseri'de 20 bin öğrenciye çalışma masası ve kitaplık dağıtıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek tarafından başlatılan "Her Ev Bir Okul" projesi kapsamında üretimi tamamlanan çalışma masaları ve kitaplıkların ilçelere dağıtımı yapıldı. Proje kapsamında 20 bin öğrenci belirlenirken Vali Çiçek, "İstedik ki öğrencilerimizin evlerinde kendilerine ait birer çalışma masaları ve kitaplıkları olsun, ders çalışmalarını yerde halılar üzerinde iki büklüm ya da yetmez bir sehpa üstüne sığışmaya çalışarak yapmasınlar." dedi.

Kayseri Valiliğince planlanarak hayata geçirilen "Her Ev Bir Okul" projesinde, evinde çalışma masası ve kitaplık bulunmayan hiçbir öğrencinin kalmaması hedeflendi. Bu amaçla İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından oluşturulan listeler ilçe kaymakamlıklarında toplandı. Ardından tüm ilçelerin listeleri valilikte bir araya getirilerek, tespit edilen 20 bin öğrenci tek tek belirlenmiş oldu. Projeye destek veren kuruluşlar, hayırseverler ve mobilya üreticilerinin de sürece dahil olmalarıyla öğrenci çalışma masaları ve kitaplıklarının üretimine geçildi.

DAĞITIMA BAŞLANDI

Yapımı tamamlanan çalışma masası ve kitaplıklar demonte halde özenle kutulanarak Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fuar Alanında tasniflenerek ilçelere götürülmek üzere hazır bekleyen kamyonlara yüklenerek öğrencilere dağıtımlarına başlandı.

VALİ ÇİÇEK BİZZAT UĞURLADI

Çalışma masası ve kitaplıkların dağıtım töreninde hazır bulunan ve kameralara açıklama yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Sadece iki hafta önce duyurusunu yaparak kamuoyuyla paylaştığımız, Kayseri'de evinde çalışma masası ve kitaplık bulunmayan öğrenci kalmayacak parolasıyla hayata geçirdiğimiz Her Ev Bir Okul projemizde 14 gün içinde öğrencilerimizi belirleyip, üretime başlayıp nihayetinde 14 günün sonunda yani bugün öğrencilerimize teslim edilmek üzere dağıtımlarına başladık. İstedik ki öğrencilerimizin evlerinde kendilerine ait birer çalışma masaları ve kitaplıkları olsun, ders çalışmalarını yerde halılar üzerinde iki büklüm ya da yetmez bir sehpa üstüne sığışmaya çalışarak yapmasınlar. Sadece kendilerine ait olduğunu bildikleri ve kendilerini özel ve kıymetli hissedecekleri bir alanları olsun. Çünkü onlar gerçekten de bizler için çok kıymetli. Bu çalışma masaları ve kitaplıklarının öğrencilerimize başarılar kazandırmasını umuyor ve diliyorum." dedi.

KAMYONLAR YOLA ÇIKTI

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in açıklamalarının ardından öğrenci çalışma masaları ve kitaplıklarıyla yüklenen kamyonlar dağıtım işlemlerini tamamlamak üzere yola çıktı.