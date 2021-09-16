Ebru Şahin'e evlilik teklifi eden Cedi Osman'ın 5 karatlık tektaşa verdiği ücret belli oldu - Haberler Magazin
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Ebru Şahin'e evlilik teklifi eden Cedi Osman'ın 5 karatlık tektaşa verdiği ücret belli oldu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Kapadokya'da oyuncu sevgilisi Ebru Şahin'e romantik bir evlilik teklifi eden basketbolcu Cedi Osman'ın aldığı tektaş yüzüğün fiyatı belli oldu. Sevgilisi için kesenin ağzını açan Osman, 1 milyon TL'ye 5 karatlık tektaş aldı.

Basketbolcu Cedi Osman, uzun süredir aşk yaşadığı oyuncu Ebru Şahin'e Kapadokya'da evlilik teklifi etti. Cleveland Cavaliers'tan yıllık 8 milyon dolara yakın para kazanan Cedi Osman, sevgilisi için hiçbir masraftan kaçınmadı.

EVLİLİK KARARI ALDILAR

Geçtiğimiz aylarda final yapan Hercai dizisindeki Reyyan rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ebru Şahin, 1,5 yıldır Cedi Osman ile aşk yaşıyor. İlişkisini gözler önünde yaşayan ve en romantik anlarını sosyal medya hesabından yayınlayan ikili, evlilik kararı aldı. Özel bir jet kiralayarak sevgilisini Kapadokya'ya götüren Cedi Osman, gün doğumunda evlilik teklifi etti.

1 MİLYON TL'LİK 5 KARAT YÜZÜK

Fotoğraflarıyla sosyal medyada gündem olan çifte tebrik mesajları yağdı. Cleveland Cavaliers'tan yıllık 8 milyon dolara yakın bir rakam kazanan basketbolcunun yüzük için ödediği miktarda ortaya çıktı. Cedi Osman'ın, Ebru Şahin'e taktığı yüzüğün 5 karat ve değerinin de yaklaşık 1 milyon TL olduğu konuşuluyor.

İşte Cedi Osman ve Ebru Şahin'in evlilik teklifinden kareler...

Ebru Şahin'e evlilik teklifi eden Cedi Osman'ın 5 karatlık tektaşa verdiği ücret belli oldu

Ebru Şahin'e evlilik teklifi eden Cedi Osman'ın 5 karatlık tektaşa verdiği ücret belli oldu

Ebru Şahin'e evlilik teklifi eden Cedi Osman'ın 5 karatlık tektaşa verdiği ücret belli oldu

Ebru Şahin'e evlilik teklifi eden Cedi Osman'ın 5 karatlık tektaşa verdiği ücret belli oldu

Ebru Şahin'e evlilik teklifi eden Cedi Osman'ın 5 karatlık tektaşa verdiği ücret belli oldu

Ebru Şahin'e evlilik teklifi eden Cedi Osman'ın 5 karatlık tektaşa verdiği ücret belli oldu

Ebru Şahin'e evlilik teklifi eden Cedi Osman'ın 5 karatlık tektaşa verdiği ücret belli oldu

Ebru Şahin'e evlilik teklifi eden Cedi Osman'ın 5 karatlık tektaşa verdiği ücret belli oldu

Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul ettiOyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul etti

Ebru Şahin'e evlilik teklifi eden Cedi Osman'ın 5 karatlık tektaşa verdiği ücret belli oldu
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Haber: Ebru Şahin'e evlilik teklifi eden Cedi Osman'ın 5 karatlık tektaşa verdiği ücret belli oldu - Haberler Magazin
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