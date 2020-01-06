Dünyanın en güçlü orduları belli oldu
Global Fire Power'ın 2019 raporuna göre Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyanın en güçlü 9. ordusu konumunda. 137 ülkenin incelendiği 2019 Askeri Güç Sıralaması endeksinde ilk sırada Amerika Birleşik Devletleri yer alırken, Rusya ikinci, Çin üçüncü sırada bulunuyor. En güçlü 10 ordudan 5'i NATO üyesi.
Libya'da Türkiye karşıtı Hafter güçlerini destekleyen Mısır listeye 12. sıradan girerken, İran, 14., Pakistan 15., İsrail 17., Yunanistan ise 28. sırada bulunuyor. Uzun süredir iç savaşın yaşandığı Suriye'de Beşar Esad'a bağlı Suriye ordusu endeksin 50. sırasında yer alıyor.
14.İRAN
Savunma bütçesi: 6,3 milyar dolar
Toplam askeri personel: 873 bin
Toplam hava gücü: 509
Savaş uçağı: 165
Savaş tankı: 1,634
Deniz Donanma gücü: 398
13.BREZİLYA
Savunma bütçesi: 29,3 milyar dolar
Toplam askeri personel: 1 milyon 674 bin
Toplam hava gücü: 706
Savaş uçağı: 43
Savaş tankı: 437
Deniz Donanma gücü: 110
12.MISIR
Savunma bütçesi: 4.4 milyar dolar
Toplam askeri personel: 920 bin
Toplam hava gücü: 1,920
Savaş uçağı: 211
Savaş tankı: 2,160
Deniz Donanma gücü: 319
11.İTALYA
Savunma bütçesi: 29.2 milyar dolar
Toplam askeri personel: 357 bin
Toplam hava gücü: 831
Savaş uçağı: 94
Savaş tankı: 200
Deniz Donanma gücü: 143
10. ALMANYA
Savunma bütçesi: 49.1 milyar dolar
Toplam askeri personel: 208 bin
Toplam hava gücü: 613
Savaş uçağı: 122
Savaş tankı: 900
Deniz donanma gücü: 81
9. TÜRKİYE
Savunma bütçesi: 8.6 milyar dolar
Toplam askeri personel: 735 bin
Toplam hava gücü: 1,067
Savaş uçağı: 207
Muharebe tankı: 3200
Deniz donanma gücü: 194
8. BİRLEŞİK KRALLIK
Savunma bütçesi: 47.5 milyar dolar
Toplam askeri personel: 233 bin
Toplam hava gücü: 811
Savaş uçağı: 129
Muharebe tankı: 331
Deniz donanma gücü: 76
7. GÜNEY KORE
Savunma bütçesi: 38.3 milyar dolar
Toplam askeri personel: 5.8 milyon
Toplam hava gücü: 1,614
Savaş uçağı: 406
Muharebe tankı: 2,654
Deniz donanma gücü: 166
6. JAPONYA
Savunma bütçesi: 47 milyar dolar
Toplam askeri personel: 303 bin
Toplam hava gücü: 1,572
Savaş uçağı: 297
Muharebe tankı: 1,004
Deniz donanma gücü: 131
5. FRANSA
Savunma bütçesi: 40.5 milyar dolar
Toplam askeri personel: 388 bin
Toplam hava gücü: 1,248
Savaş uçağı: 273
Muharebe tankı: 406
Deniz donanma gücü: 118
4. HİNDİSTAN
Savunma bütçesi: 55.2 milyar dolar
Toplam askeri personel: 3.4 milyon
Toplam hava gücü: 2,082
Savaş uçağı: 520
Muharebe tankı: 1,004
Deniz donanma gücü: 295
3. ÇİN HALK CUMHURİYETİ
Savunma bütçesi: 224 milyar dolar
Toplam askeri personel: 2.6 milyon
Toplam hava gücü: 3,187
Savaş uçağı: 1,222
Muharebe tankı: 13,050
Deniz donanma gücü: 714
2. RUSYA
Savunma bütçesi: 44 milyar dolar
Toplam askeri personel: 3.5 milyon
Toplam hava gücü: 4,078
Savaş uçağı: 869
Muharebe tankı: 21,932
Deniz donanma gücü: 352
1.AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
Savunma bütçesi: 716 milyar dolar
Toplam askeri personel: 2.1 milyon
Toplam hava gücü: 13,398
Savaş uçağı: 2,362
Muharebe tankı: 6,287
Deniz donanma gücü: 415