Dünyanın en güçlü orduları belli oldu

06.01.2020 14:43 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:53

Global Fire Power'ın 2019 raporuna göre Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyanın en güçlü 9. ordusu konumunda. 137 ülkenin incelendiği 2019 Askeri Güç Sıralaması endeksinde ilk sırada Amerika Birleşik Devletleri yer alırken, Rusya ikinci, Çin üçüncü sırada bulunuyor. En güçlü 10 ordudan 5'i NATO üyesi.

Libya'da Türkiye karşıtı Hafter güçlerini destekleyen Mısır listeye 12. sıradan girerken, İran, 14., Pakistan 15., İsrail 17., Yunanistan ise 28. sırada bulunuyor. Uzun süredir iç savaşın yaşandığı Suriye'de Beşar Esad'a bağlı Suriye ordusu endeksin 50. sırasında yer alıyor.

14.İRAN

Savunma bütçesi: 6,3 milyar dolar

Toplam askeri personel: 873 bin

Toplam hava gücü: 509

Savaş uçağı: 165

Savaş tankı: 1,634

Deniz Donanma gücü: 398

13.BREZİLYA

Savunma bütçesi: 29,3 milyar dolar

Toplam askeri personel: 1 milyon 674 bin

Toplam hava gücü: 706

Savaş uçağı: 43

Savaş tankı: 437

Deniz Donanma gücü: 110

12.MISIR

Savunma bütçesi: 4.4 milyar dolar

Toplam askeri personel: 920 bin

Toplam hava gücü: 1,920

Savaş uçağı: 211

Savaş tankı: 2,160

Deniz Donanma gücü: 319

11.İTALYA

Savunma bütçesi: 29.2 milyar dolar

Toplam askeri personel: 357 bin

Toplam hava gücü: 831

Savaş uçağı: 94

Savaş tankı: 200

Deniz Donanma gücü: 143

10. ALMANYA

Savunma bütçesi: 49.1 milyar dolar

Toplam askeri personel: 208 bin

Toplam hava gücü: 613

Savaş uçağı: 122

Savaş tankı: 900

Deniz donanma gücü: 81

9. TÜRKİYE

Savunma bütçesi: 8.6 milyar dolar

Toplam askeri personel: 735 bin

Toplam hava gücü: 1,067

Savaş uçağı: 207

Muharebe tankı: 3200

Deniz donanma gücü: 194

8. BİRLEŞİK KRALLIK

Savunma bütçesi: 47.5 milyar dolar

Toplam askeri personel: 233 bin

Toplam hava gücü: 811

Savaş uçağı: 129

Muharebe tankı: 331

Deniz donanma gücü: 76

7. GÜNEY KORE

Savunma bütçesi: 38.3 milyar dolar

Toplam askeri personel: 5.8 milyon

Toplam hava gücü: 1,614

Savaş uçağı: 406

Muharebe tankı: 2,654

Deniz donanma gücü: 166

6. JAPONYA

Savunma bütçesi: 47 milyar dolar

Toplam askeri personel: 303 bin

Toplam hava gücü: 1,572

Savaş uçağı: 297

Muharebe tankı: 1,004

Deniz donanma gücü: 131

5. FRANSA

Savunma bütçesi: 40.5 milyar dolar

Toplam askeri personel: 388 bin

Toplam hava gücü: 1,248

Savaş uçağı: 273

Muharebe tankı: 406

Deniz donanma gücü: 118

4. HİNDİSTAN

Savunma bütçesi: 55.2 milyar dolar

Toplam askeri personel: 3.4 milyon

Toplam hava gücü: 2,082

Savaş uçağı: 520

Muharebe tankı: 1,004

Deniz donanma gücü: 295

3. ÇİN HALK CUMHURİYETİ

Savunma bütçesi: 224 milyar dolar

Toplam askeri personel: 2.6 milyon

Toplam hava gücü: 3,187

Savaş uçağı: 1,222

Muharebe tankı: 13,050

Deniz donanma gücü: 714

2. RUSYA

Savunma bütçesi: 44 milyar dolar

Toplam askeri personel: 3.5 milyon

Toplam hava gücü: 4,078

Savaş uçağı: 869

Muharebe tankı: 21,932

Deniz donanma gücü: 352

1.AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Savunma bütçesi: 716 milyar dolar

Toplam askeri personel: 2.1 milyon

Toplam hava gücü: 13,398

Savaş uçağı: 2,362

Muharebe tankı: 6,287

Deniz donanma gücü: 415