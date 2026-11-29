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İsveç Allsvenskan'da 30. ve son haftada deplasmanda IFK Göteborg'u 1-0 mağlup eden IK Sirius, kulübün 119 yıllık tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Son anlarda gelen golle zafere uzanan Uppsala temsilcisi, sezonun kapanış gününde büyük bir sürprize imza attı.

ZORLU DEPLASMANDA SON ANLARDA KRİTİK GOL

Gamla Ullevi'de oynanan zorlu mücadelede kilidi açan isim Zalan Vancsa oldu. Oyuna ikinci yarıda giren Macar futbolcu, 87. dakikada kaydettiği golle IK Sirius'u 1-0 öne geçirdi ve kalan bölümde skor değişmeyince tarihi galibiyet geldi. Maçın ardından Siriuslu futbolcular büyük sevinç yaşadı.

119 YILLIK KULÜP TARİHİNDE UNUTULMAYACAK ŞAMPİYONLUK

Bu sonuçla birlikte IK Sirius, puanını 64'e yükseltip şampiyonluk ipini göğüsledi ve kulüp tarihinde ilk kez lig kupasını müzesine götürdü. Hammarby IF ise son haftaya puan eşitliği ve averaj üstünlüğüyle lider girerken, Västeras deplasmanında 1-0 mağlup olarak 61 puanda kaldı ve şampiyonluğu son gün kaçırdı.